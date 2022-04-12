США планируют новый пакет помощи Украине, адаптированный к изменениям на фронте, - CNN
США и Украина ведут интенсивные консультации по новому пакету военной помощи, учитывающему специфику ведения боевых действий на востоке и юге Украины, где местность отличается от предыдущего главного фронта войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства США.
В частности, пакет будет предусматривать множество беспилотников и ПТРК Javelin. "Отчасти это связано с тем, что у Украины уже есть такие виды оружия в своем арсенале и может их быстро применить", – заявил один из собеседников CNN.
США также ведут переговоры с союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы противовоздушной обороны большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию могут предоставить Украине из своих собственных запасов.
Сделать это нужно оперативно, отмечает CNN, поскольку на южном и восточном направлениях украинской армии больше требуется тяжелое вооружение, такое как бронетехника и артиллерия.
По словам чиновников Пентагона, Украина все еще хочет получить истребители, однако США остаются против этого. Министерство обороны США также заявило, что сейчас помощь для Украины поступает в больших объемах.
"От 8 до 10 рейсов (грузовых самолетов) ежедневно поступают в регион не только из Соединенных Штатов, но и из других стран, – сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. – В некоторых случаях поступающие из Соединенных Штатов вещи попадают в руки украинцев в течение четырех-шести дней с момента, когда президент (США) санкционирует их передачу".
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Залишається надіятись що у цім пакеті буде дальньобійна артилерія і дай Боже якісь ракетні комплекси.
А ситуация на фронте действительно поменялась. Джавеллины и беспилотники-это всегда хорошо.
Но сейчас нужна артилерии, пкрс, ПВО дальнего и среднего радиуса действия, авиация и баллистические ракеты, чтобы уничтожать аэродромы и скопления орков
Так що, чи арістович бреше, чи уряд проявив преступну безліяльність.
нічого так
Во-первых, они крайне необходимы Украине. Больше них нужны только оперативно-тактические и крылатые ракеты с дальностью начиная от 400 км и более.
Во-вторых, а зачем они той-же Болгарии, Польше, Словакии?
Запчастей от рашки больше не будет, никогда! Модернизировать их будет больше негде. Утилизировать их сейчас в Украине это самое мудрое решение, со всех сторон: военной, экономической, технической.
Не понимаю.... Настолько не хотят, чтобы Украина победила, а только сражалась без явных успехов?