США планируют новый пакет помощи Украине, адаптированный к изменениям на фронте, - CNN

США и Украина ведут интенсивные консультации по новому пакету военной помощи, учитывающему специфику ведения боевых действий на востоке и юге Украины, где местность отличается от предыдущего главного фронта войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства США.

В частности, пакет будет предусматривать множество беспилотников и ПТРК Javelin. "Отчасти это связано с тем, что у Украины уже есть такие виды оружия в своем арсенале и может их быстро применить", – заявил один из собеседников CNN.

США также ведут переговоры с союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы противовоздушной обороны большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию могут предоставить Украине из своих собственных запасов.

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Сделать это нужно оперативно, отмечает CNN, поскольку на южном и восточном направлениях украинской армии больше требуется тяжелое вооружение, такое как бронетехника и артиллерия.

По словам чиновников Пентагона, Украина все еще хочет получить истребители, однако США остаются против этого. Министерство обороны США также заявило, что сейчас помощь для Украины поступает в больших объемах.

"От 8 до 10 рейсов (грузовых самолетов) ежедневно поступают в регион не только из Соединенных Штатов, но и из других стран, – сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. – В некоторых случаях поступающие из Соединенных Штатов вещи попадают в руки украинцев в течение четырех-шести дней с момента, когда президент (США) санкционирует их передачу".

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