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Новости Помощь Украине
11 056 26

США планируют новый пакет помощи Украине, адаптированный к изменениям на фронте, - CNN

пентагон,кірбі

США и Украина ведут интенсивные консультации по новому пакету военной помощи, учитывающему специфику ведения боевых действий на востоке и юге Украины, где местность отличается от предыдущего главного фронта войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства США.

В частности, пакет будет предусматривать множество беспилотников и ПТРК Javelin. "Отчасти это связано с тем, что у Украины уже есть такие виды оружия в своем арсенале и может их быстро применить", – заявил один из собеседников CNN.

США также ведут переговоры с союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы противовоздушной обороны большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию могут предоставить Украине из своих собственных запасов.

Также читайте: Боррель призывает страны ЕС в ближайшие дни предоставить Украине все необходимое оружие, - Bloomberg

Сделать это нужно оперативно, отмечает CNN, поскольку на южном и восточном направлениях украинской армии больше требуется тяжелое вооружение, такое как бронетехника и артиллерия.

По словам чиновников Пентагона, Украина все еще хочет получить истребители, однако США остаются против этого. Министерство обороны США также заявило, что сейчас помощь для Украины поступает в больших объемах.

"От 8 до 10 рейсов (грузовых самолетов) ежедневно поступают в регион не только из Соединенных Штатов, но и из других стран, – сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. – В некоторых случаях поступающие из Соединенных Штатов вещи попадают в руки украинцев в течение четырех-шести дней с момента, когда президент (США) санкционирует их передачу".

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помощь (7794) США (26583)


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Топ комментарии
+6
Жаль, что вы не знаете английский. В видео говорится о поставке 100 СИСТЕМ, каждая из которых состоит из 10 дронов. Всего 1000. Это пока.
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11.04.2022 23:51
+4
Для степової зони авіаці є незамінною але нажаль Україна згайнувала 30 рокі у коливаннях між Загодом і тайожним саюзам і залишилася залежною усі ці роки від совєцкого авіапрому. Того гівна у місцях звідки його можна отримати сьогодні, лишилося дуже мало а на перекваліфікацію у теперішніх умовах часу немає.
Залишається надіятись що у цім пакеті буде дальньобійна артилерія і дай Боже якісь ракетні комплекси.
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11.04.2022 23:32
+4
Не логична позиция администрации, по поводу передачи самолетов.
А ситуация на фронте действительно поменялась. Джавеллины и беспилотники-это всегда хорошо.
Но сейчас нужна артилерии, пкрс, ПВО дальнего и среднего радиуса действия, авиация и баллистические ракеты, чтобы уничтожать аэродромы и скопления орков
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11.04.2022 23:36
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Уже опоздали, там уже зим оружие применили
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11.04.2022 23:22 Ответить
Хим?
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11.04.2022 23:30 Ответить
Угу
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11.04.2022 23:36 Ответить
Давайте, ребятки в Конгрессе, Пентагоне, работайте! Отрабатывайте деньги, которые МЫ вам платим!
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11.04.2022 23:29 Ответить
***** опять джавеллины (хотя и они тоже нужны без сомнения).Надеюсь хоть беспилотники ударными будут как байрактары (может даже риперы какие -нибудь старые и списанные отдадут)
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11.04.2022 23:30 Ответить
Боевые уже поставили. Switchblade-300 и Switchblade-600. Последний имеет такой же боезаряд, как и Javelin. Очень легко и быстро научиться использовать. Дроны - "камикадзе".
https://www.youtube.com/watch?v=FDZjR5a4NxA
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11.04.2022 23:39 Ответить
Я знаю об этих дронах -камикадзе ,но вроде бы их всего 100 штук обещали ,а это как ни крути мало .Лучше бы ещё риперов поставили столько же,как и турки байрактаров
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11.04.2022 23:44 Ответить
Жаль, что вы не знаете английский. В видео говорится о поставке 100 СИСТЕМ, каждая из которых состоит из 10 дронов. Всего 1000. Это пока.
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11.04.2022 23:51 Ответить
где же вы раньше были? а мы тут спорили что 100 штук это только пусковые или еще что ..
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12.04.2022 00:14 Ответить
Я наши сми читал .Там была информация о ста единицах этих дронов.О системах ничего не писалось
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12.04.2022 00:31 Ответить
Включите видео, включите субтитры. Начаная с 47 секунды следите за субтитрами. Там будут цифры. Не знаю, чем ещё помочь.
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12.04.2022 00:39 Ответить
Легкі і високо мобільні групи оснащені версіями Javelin Lightweight з дальністю ураження 4 км. що дає відстань безпечну від стрілецької зброї, також були б дуже ефективними і вагомими для південно-східної зони бойових дій.
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11.04.2022 23:58 Ответить
тогда и квадроцыклы надо или мото-байки или пикапы внедорожники надо
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12.04.2022 00:16 Ответить
А вот это ОЧЕНЬ надо для мобильных групп ССО.
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12.04.2022 00:20 Ответить
Для степової зони авіаці є незамінною але нажаль Україна згайнувала 30 рокі у коливаннях між Загодом і тайожним саюзам і залишилася залежною усі ці роки від совєцкого авіапрому. Того гівна у місцях звідки його можна отримати сьогодні, лишилося дуже мало а на перекваліфікацію у теперішніх умовах часу немає.
Залишається надіятись що у цім пакеті буде дальньобійна артилерія і дай Боже якісь ракетні комплекси.
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11.04.2022 23:32 Ответить
Не все, що робиться, афішується. Так треба у воєнні часи. Я десь читав, що пілот , який показував чудеса в київському небі у боротьбі з російськими льотчиками, після того, як його все ж збили, пересів на американський F16.
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11.04.2022 23:54 Ответить
Не логична позиция администрации, по поводу передачи самолетов.
А ситуация на фронте действительно поменялась. Джавеллины и беспилотники-это всегда хорошо.
Но сейчас нужна артилерии, пкрс, ПВО дальнего и среднего радиуса действия, авиация и баллистические ракеты, чтобы уничтожать аэродромы и скопления орков
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11.04.2022 23:36 Ответить
Див. мою відповідь на попередній пост. Не все на війні афішуєтья. Нендавно слухав інтерв'ю Арестовича Сергію Іванову. Так от, він/Арестович/ підтвердив, що усі крики Зеленського про те, що московія не нападе на Україну, були лише криками. Вже на початку грудня було достеменно відомо, що це обов'язково станеться. Не був відомий тільки конкретний день. Наш уряд прийняв міри для перенесення і розташування в несподіваних місцях те, що можна було перенести чи сховати. Тому, як на мене, і поширюється прохання до громадян про нерозповсюдження відео і світлин об'єктів, які зазанали бомбардувань. Щоб ворог не дізнався, що бомбив пусте місце! Ось, як на мене, основна причина таких звернень. Я регулярно слухаю Юрія Швеця. ВІін вже давно казав, що американці вже не тільки обіцяли любе озброєння, крмі, звісно атомного, але й вже почали постачати його. Треба оцінювати фактичний стан справ не по заявам політиків, а по реальним втратам ворога.
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12.04.2022 00:19 Ответить
Ну звісно було відомо, ось тільки люсі і боневтіки нічого не зробили для укріплення оборони держави... Тетяна Чорновол рятувала Стугни під рашистськими обстрілами...Норм так? знали вони.
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12.04.2022 01:28 Ответить
А продумати план евакуації, з зони потенційних бойових дій, щоб після початку війни швидко вивезти людей, цей уряд не здогадався?
Так що, чи арістович бреше, чи уряд проявив преступну безліяльність.
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12.04.2022 07:08 Ответить
Все вірно! Звідси й Чорнобаївка!
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12.04.2022 00:22 Ответить
"Від 8 до 10 рейсів щодня"
нічого так
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11.04.2022 23:41 Ответить
Про байрактары давно не слышно, а орки хвастаются, что сбили где-то 38 из 36, что у нас были (вопросы их арифметики к ним, у них своя арифметика).
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11.04.2022 23:51 Ответить
байрактары по сравнению с нашей артилерией менее эффективны
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12.04.2022 00:17 Ответить
Доки скажений ********* не знищать, ніхто на планеті спокійно жити не буде.
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11.04.2022 23:56 Ответить
Сказать, что ситуация с отказом поставки истребителей выглядит "странно" это ничего не сказать.
Во-первых, они крайне необходимы Украине. Больше них нужны только оперативно-тактические и крылатые ракеты с дальностью начиная от 400 км и более.
Во-вторых, а зачем они той-же Болгарии, Польше, Словакии?
Запчастей от рашки больше не будет, никогда! Модернизировать их будет больше негде. Утилизировать их сейчас в Украине это самое мудрое решение, со всех сторон: военной, экономической, технической.
Не понимаю.... Настолько не хотят, чтобы Украина победила, а только сражалась без явных успехов?
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12.04.2022 01:54 Ответить
 
 