За несколько часов до химической атаки в Мариуполе террорист Басурин анонсировал привлечение Россией "химических войск" для штурма "Азовстали". ВIДЕО
Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин в эфире пропагандистского телеканала рассказывал о привлечении "химических войск" для штурма "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла, поэтому нужно "обратиться к химическим войскам".
"Там подземные этажи, поэтому брать этот объект штурмом не имеет смысла. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь не понесет. Поэтому сейчас нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - сказал он.
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НАТО піде на радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку московії - заявляв ще в березні канцлер Німеччини Олаф Шольц.
За його словами, Альянс готується до оперативного реагування, якщо орда наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю в Україні.
Обіцянок було багато - чекаємо на дії!
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Кто служил, тот знает - замполиты всегда были в армии бездельниками и пьянью, а уж в сочетании со стройбатом... Низшая из низших офицерских каст.
И вот это оно, не выходя из состояния постоянного похмела, рассуждает из чего завод сделан и как его трудно брать.... Бася, тебе стакан уже брать трудно из положения сидя, а ты у даунбасят вяликий ехсперт!