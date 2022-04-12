РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9665 посетителей онлайн
Новости Война
14 824 18
Мариуполь (5693)

За несколько часов до химической атаки в Мариуполе террорист Басурин анонсировал привлечение Россией "химических войск" для штурма "Азовстали". ВIДЕО

Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин в эфире пропагандистского телеканала рассказывал о привлечении "химических войск" для штурма "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла, поэтому нужно "обратиться к химическим войскам".

"Там подземные этажи, поэтому брать этот объект штурмом не имеет смысла. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь не понесет. Поэтому сейчас нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" открыто угрожают применить химическое оружие против украинских бойцов в Мариуполе, - Денисова

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Треба по Росії нанести ядерний удар. Ці вбивці не заслуговують на життя! Росіян треба вбити за їх злочин
показать весь комментарий
12.04.2022 00:06
+10
ЗЕлебобы слили Марик. Герои Мариуполя ждали помощи, им сверху отказали. Нужно же ***** ублажить хоть какой-то победой. Договорняки. Таких сливов ещё очень много будет. ЗЕлебобикам никогда не доверял.
показать весь комментарий
12.04.2022 00:37
+6
За використання хімічної зброї Каддафі поплатився. Побачимо наскільки буде рішучим Захід щодо *****.
показать весь комментарий
12.04.2022 00:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо по Маріку чути?
показать весь комментарий
12.04.2022 00:04 Ответить
ЗЕлебобы слили Марик. Герои Мариуполя ждали помощи, им сверху отказали. Нужно же ***** ублажить хоть какой-то победой. Договорняки. Таких сливов ещё очень много будет. ЗЕлебобикам никогда не доверял.
показать весь комментарий
12.04.2022 00:37 Ответить
Типа как слив Логвиново во время битвы за Дебальцево?
показать весь комментарий
12.04.2022 01:00 Ответить
У трьох чоловік симптоми отруєння, але не легальні.
показать весь комментарий
12.04.2022 00:05 Ответить
значит не зарин
показать весь комментарий
12.04.2022 00:08 Ответить
Треба по Росії нанести ядерний удар. Ці вбивці не заслуговують на життя! Росіян треба вбити за їх злочин
показать весь комментарий
12.04.2022 00:06 Ответить
треба тільки ударних ядер у нес немає.
показать весь комментарий
12.04.2022 00:21 Ответить
башкой своей нанеси себе удар ..
показать весь комментарий
12.04.2022 00:30 Ответить
Кацапов жалко? Сходи к бывшему нардепу Ржавскому, он тебе расскажет как это жалеть кацапов и ждать их...
показать весь комментарий
12.04.2022 11:40 Ответить
нет мне жалко только диванных ботов которые несут всякую хрень
показать весь комментарий
12.04.2022 17:28 Ответить
Ну , "анонсував", плять... ,ну.... А шо зробили шоб захистити чи протидіяти ???
Виклали оце відео з орком і "заспокійлеве на ніч" про війну до 2035 року...
показать весь комментарий
12.04.2022 00:10 Ответить
Оперативний ЗСУ

НАТО піде на радикальні заходи у разі біологічної та хімічної атак з боку московії - заявляв ще в березні канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, Альянс готується до оперативного реагування, якщо орда наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю в Україні.

Обіцянок було багато - чекаємо на дії!

https://t.me/operativnoZSU/18610
показать весь комментарий
12.04.2022 00:13 Ответить
Долго ждать придётся. НАТО - сборище сцыкунов.
показать весь комментарий
12.04.2022 00:38 Ответить
без этих ссцыкунов ты бы сейчас сидел в подвале обосранный
показать весь комментарий
12.04.2022 17:30 Ответить
Рашисти сцикуни такими здохн*ть
показать весь комментарий
12.04.2022 00:20 Ответить
За використання хімічної зброї Каддафі поплатився. Побачимо наскільки буде рішучим Захід щодо *****.
показать весь комментарий
12.04.2022 00:22 Ответить
І чому я тебе, Едік, ще в училищі не придушив? А хотілося ж!
показать весь комментарий
12.04.2022 09:53 Ответить
Бася из самой низшей касты советских офицеров - стройбатовский (!!!) замполит (!!!). Оно закончило донецкое военно-политическое училище инженерных войск (стройбат) и войск связи.
Кто служил, тот знает - замполиты всегда были в армии бездельниками и пьянью, а уж в сочетании со стройбатом... Низшая из низших офицерских каст.

И вот это оно, не выходя из состояния постоянного похмела, рассуждает из чего завод сделан и как его трудно брать.... Бася, тебе стакан уже брать трудно из положения сидя, а ты у даунбасят вяликий ехсперт!
показать весь комментарий
12.04.2022 11:55 Ответить
 
 