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Новости Война
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Зеленский (19005) Мариуполь (5693)

Если бы мы получили самолеты, достаточно тяжелую бронетехнику, необходимую артиллерию, мы бы смогли деблокировать Мариуполь, - Зеленский

зеленський

Украина все еще зависит от снабжения оружием от партнеров.

Об этом глава государства подчеркнул в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь.

Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но...", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что все еще приходится об этом договариваться, убеждать, выжимать необходимые решения.

"Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время. Теряются жизнь украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это – ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории. 

Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и политикам, которые реально помогли. Которые не медлили. Которые не торговались, когда от помощи зависела жизнь", - подытожил он.

Читайте: В Пентагоне отреагировали на применение химического оружия в Мариуполе
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Топ комментарии
+71
Як би ти не скакав по фонтанах в Маріуполі як гірський муфлон а займався оборонкою то в нас були б і бронетехника і літаки і все інше і Марік не був би заблокований.
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12.04.2022 00:41
+71
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12.04.2022 00:53
+70
Так мобілізуй мільярд дерев, асфальтом закрий небо і вперед !
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12.04.2022 00:38
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А якби в мене була Абсолютна Зброя, то війна закінчилась би вже за кілька хвилин.

Пане-добродію, може, вже достатньо нести всяку дічь по телевізору?
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12.04.2022 16:11 Ответить
Пєтя посадив 1млн бійців ДУК! Дебіле, ти хоч знаєш кількість бійців дук " правий сектор" взагалі? Тобто загальну кількість? Шо в людей в голові, хз?
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12.04.2022 18:38 Ответить
********! При Пете отвоевали 75% захваченного кацапами еще до его президентства!
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13.04.2022 03:20 Ответить
Ого! Він знає слово "видповідальність".... поки що дивно його використовує але ж вже знає шо то таке...
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12.04.2022 16:41 Ответить
Якби ти його не здав разом з усім півднем країни, його б не потрібно було деблоковувати.
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12.04.2022 16:44 Ответить
Послушайте, ребята, сейчас он самый популярный человек в мире и является лицом в Украине. Если бы сбежал бы в первый день войны -- у Украины не было бы шансов. Сейчас говорит как минимум с 10 политиками света каждый день и договаривается о новых поставках оружия. Он на нужном месте где не может мешать.
А посли войны -- вы можете отголосовать его с офиса, как Великобританцы с Черчиллем.
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12.04.2022 16:58 Ответить
Якщо б він втік - ніх.я б не змінилося, бо його вплив на ОБОРОНУ країни мінімальний ! На рахунок " самий популярний в мірє" це дуже смішно!
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12.04.2022 18:41 Ответить
а почему вы считаете великим достоинством или героизмом, что этот "Найвеличніший Боневтік" не збежал? ЭТО ЕГО ОБЯЗАННОСТЬ КОТОРУЮ ОН ДОБРОВОЛЬНО ВЗЯЛ НА СЕБЯ!!! Вы представляете, чтобы Джонсон или Байден збежали? я не уверен, что было бы хуже если бы он сбежал вместе с этими крысами Ермаков и Арахамий и лишился президентской должности. Я думаю Генштаб и МИД справились бы намного лучше. Вместо спокойной работы сейчас постоянный срач между профессионалами и дилетантами и ворами из Зе команды. Посмотрите американское телевидение: большинство политиков не понимают какое право это "ЗЕ" имеет что-то у них требовать. Какие то гарантии безопасности? Кому? За что? Вы слышали чтобы Америка просила (или не дай бог требовала) самолеты или танки, или авианосцы у кого-нибудь? У украины например? Она способна себя защитить сама! Вот и Украина должна была бы быть способна! А вместо армии - дороги, коррупция, воровство. Украина, как это ни горько признать, сама все просрала и нынешний президент сыграл не последнюю роль, к сожалению.
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12.04.2022 22:45 Ответить
Як бы як бы, а защитники мариуполя сейчас держаться, сражаются и не говорят як бы.....сколько же можно
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12.04.2022 18:03 Ответить
Здесь остались одни сторонники Порошенко, смотрю.
Их ждет большое разочарование после выборов, когда выяснится, что мнение в народе и на Цензоре будет кардинально отличаться.
Что не так с новостью то? Сказал бы что не нужно нам тяжелое вооружение - плохой. Сказал нужно - все равно плохой. Клиника и секта это уже, а не Цензор.
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12.04.2022 18:10 Ответить
Не хочеться вірити, що все це лайно вилите в коментарях пишуть лише для того, щоб підтримати одного політичного лідера і зпаплюжити іншого. Якщо це так, то я вважаю, що це недолугі, обділені розумом громадяни, які навіть не здогадуються, що в Україні іде повномаштабна війна! Вибори вже давно пройшли! Якщо ми будемо поводити себе так і в житті, як в комментарях, то на наступних виборах у нас у всих буде єдиний кандидат від единой роZZии. Краще подумайте, що кожен з вас може зробити задля перемоги. А покритикувати Зеленського у вас буде нагода після перемоги. Вдосталь.
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12.04.2022 18:34 Ответить
У нас і так в президентах кандідат від єдінай расії!
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12.04.2022 18:43 Ответить
шо за генетические рабы хохлы-малоросы в коментах?

полномасштабная война в Украине именно благодаря твоему симпатику, который "не верил" в расейское вторжение и больше трех месяцев ссал в глаза гражданам Украины, что привело к многотысячным жертвам и разрухе!
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13.04.2022 02:21 Ответить
Здається своїми претензійними заявами щодо Заходу цей хлопчина починає уже принижувати гідність українців....Пора би опуститись на грішну....Після Перемоги буде дуже багато запитань...
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12.04.2022 18:13 Ответить
До сьогоднішнього дня тут читав лише новини. І не доходив до коментів. Сьогодні "зачепив" перший, другий, наступні коментарії. Це жах. Якщо це пишуть реальні, живі українці, то я не знаю, що думати! Стільки негатива! Стільки образ, неначеб-то Зеленський особисто наплював вам в борщ. Він робить все можливе і не можливе. На заході в перші дні цілком серйозно рахували, що державі Україна жити лічені години. А ми стоїмо вже майже п'ятдесят днів! Зате тут диванні експерти згадали всі минулі існуючі і вигадані помилки Зе, і все це лайно вилили в комментах. Таке враження, що ми живемо не в стані війни, а в передвиборний марафон.
P.S. Якщо диванні, всим незадоволенні експерти знають, що потрібно робити в воєнний час, підніміть свої дупи і ідіть до лав ВСУ, або, на крайній випадок в тероборону.
P.S.S. Редакція порталу: якщо це нормально обливати лайном кожне повідомлення, закрийте коменти. Я здогадуюсь, що тут повно ватних ботів, а не щирих українських патрівотів!
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12.04.2022 18:24 Ответить
Яка заслуга зєлі в тому що ми стоїмо 47 день? 30 днів сидів в теплому бункєрі , а потім роздуплився і почав всім претензії виставляти. Це ваше " робить можливе і неможливе"?тупі відосіки із прогнозом погоди? Він тупо піариться на крові і стражданнях українців , бо хоче не тільки другий термін , але і пожиттєве царювання, бо ще не встиг все вкрасти
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12.04.2022 18:47 Ответить
Ну зачем вы так про зелю? Не сбежал на первый день войны и то уже ПОДВИГ !!!!
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13.04.2022 00:25 Ответить
Ну так , мрія всіх " справжніх" патріотів , щоб всі " ватні" патріоти пішли захищати їхні справжньопатріотичні сраку і бажано, там і померли! Знаєм, проходили , з 2014 року...
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12.04.2022 18:52 Ответить
А почему вас удивляет негатив украинцев к популисту, уклонисту, и манипулятору зеленскому? Люди объективно высказывают недовольство тому кто почти три года хотел смотреть в глаза путину, при этом ни хера не делать для обороноспособности (не обходимой) страны, и после чего рассказывает электорату что виновато НАТО, ПОРОХ, МЕРКЕЛЬ, Маруся Зверобой, Черновол Таня, средний палец Лероса и немножко путин. Украинцем надо быть а не криворожским малороссом у которого началось уже предвыборная президеская компания!!
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13.04.2022 00:24 Ответить
щирий український патріот як тільки тебе зустріне живцем - одразу насадіт на бутилку, зєлєбобік лішнєхромосомний
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13.04.2022 02:23 Ответить
Коли влада мовчить про можливість розблокування Маріуполя або говорить про неможливість цього, то виникають запитання:

Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?

Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ? - Хоча би, в БЕРДЯНСЬКу?!
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так? - Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.

Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)

Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
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12.04.2022 18:41 Ответить
якшо нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи - то не вийде сліть ***** юг України і Донбас, як це було договорено ще в Омані!
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13.04.2022 02:25 Ответить
Враховуючи особливості психічного стану загарбників,

думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,

то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...

(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)
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12.04.2022 18:54 Ответить
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
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12.04.2022 18:55 Ответить
Єврейське керівництво країни намагається позбавитися насамперед від добровольців. Для цього був організований свого часу Іловайський котел. Тому зараз не деблокують Маріуполь.
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12.04.2022 22:21 Ответить
Іловайський котел був огранізований єврейський керівництвом Дніпропетровської області (Бєня+Корбан) для захвата і вджатія ЗуГРЕС у Ахмєтова!
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13.04.2022 02:30 Ответить
Слова клоуна; - "Можно было увеличить армию в два-три раза, но ведь дороги не будут тогда строиться"... Вот тебе и результат, дороги построил лишь для того, чтоб орки на них ездили, комфорт для них создал.
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12.04.2022 20:11 Ответить
І хто ж це наказав розмінувати Чонгарський перешийок?...
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12.04.2022 21:14 Ответить
а вот если б да кабы, да во рту росли грибы...

Вовочка, нужно было армию развивать, а не бизнес кошмарить и на дорогах бабки дерибанить.
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12.04.2022 21:27 Ответить
Я взагалі то не військовий експерт, але... Мысли в слух...
За 8 років чому не можно було зрабити на виході з Криму та навколо Маріуполя якісь фортифікаційні споруди, перешкоди чи протитанкові рови, іи може ще якусь бідосю. Професійним військовим то мабуть більш зрозуміло про що я. Чи може то зараз таке не акуальне і немеає змісту того робити.
Може хтось може поянснити?
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12.04.2022 22:05 Ответить
це все було зроблено. і просрано теперішньою владою
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13.04.2022 02:31 Ответить
Если бы ты думал о армии, снабжал бы всем необходимым её, вооружением и т. д., а не на дороги тратил средства, то Украина не была бы сейчас в таком сложном положении. Вся твоя вина в том, что ты на неё тогда вообще не обращал никакого внимания, твоё внимание было приковано лишь на "большом строительстве," где большая часть денег, осела в ваших карманах.
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12.04.2022 22:23 Ответить
Гондон ты, а не политик!
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13.04.2022 00:11 Ответить
ГОРЕ УКРАИНЕ С ТАКИМ МАЛОРОссОМ !!!!! ГОСПОДИ ПОМОГИ УКРАИНЕ !!!!!!!!!!!
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13.04.2022 00:29 Ответить
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