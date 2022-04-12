Если бы мы получили самолеты, достаточно тяжелую бронетехнику, необходимую артиллерию, мы бы смогли деблокировать Мариуполь, - Зеленский
Украина все еще зависит от снабжения оружием от партнеров.
Об этом глава государства подчеркнул в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь.
Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но...", - сказал президент.
Зеленский рассказал, что все еще приходится об этом договариваться, убеждать, выжимать необходимые решения.
"Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время. Теряются жизнь украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это – ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории.
Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и политикам, которые реально помогли. Которые не медлили. Которые не торговались, когда от помощи зависела жизнь", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Пане-добродію, може, вже достатньо нести всяку дічь по телевізору?
А посли войны -- вы можете отголосовать его с офиса, как Великобританцы с Черчиллем.
Их ждет большое разочарование после выборов, когда выяснится, что мнение в народе и на Цензоре будет кардинально отличаться.
Что не так с новостью то? Сказал бы что не нужно нам тяжелое вооружение - плохой. Сказал нужно - все равно плохой. Клиника и секта это уже, а не Цензор.
полномасштабная война в Украине именно благодаря твоему симпатику, который "не верил" в расейское вторжение и больше трех месяцев ссал в глаза гражданам Украины, что привело к многотысячным жертвам и разрухе!
P.S. Якщо диванні, всим незадоволенні експерти знають, що потрібно робити в воєнний час, підніміть свої дупи і ідіть до лав ВСУ, або, на крайній випадок в тероборону.
P.S.S. Редакція порталу: якщо це нормально обливати лайном кожне повідомлення, закрийте коменти. Я здогадуюсь, що тут повно ватних ботів, а не щирих українських патрівотів!
Яка кількість ворожих військ блокує Маріуполь з півночі і з заходу? Який склад цих військ?
Яка кількість ворожих військ окупувала залізничний і автомобільний шляхи від Запоріжжя до Маріуполя? Який склад цих військ? - Хоча би, в БЕРДЯНСЬКу?!
Їх же там не 1 мільйон, і не 2 мільйони, так? - Оцінка можливостей починається з розвідданих - з оцінки ресурсів ворога.
Хіба у України немає можливості нейтралізувати 5-7 тис. окупантів, роззосереджених у зоні від Запоріжжя до Бердянська, Маріуполя і Волновахи? (Заодно і Мелітополь з Генічеськом можна було би розглянути на предмет створення коридору до Криму, бо такий коридор мав би дуже сильний психологічний ефект на ворожі війська, частина з яких з Криму.)
Хіба немає можливості підтягти підкріплення з Києва, наприклад, забезпечивши можливість дуже швидко повернути ці сили назад до Києва в разі потреби?
думаю, що якби Сили оборони України звільнили Бердянськ і таким чином опинились в тилу ворожого угруповання, яке блокує і обстрілює Маріуполь з заходу,
то у тому ворожому угрупованні одразу відбулися б такі психічні процеси, внаслідок яких те угруповання розбіглося б дуже швидко, боючись опинитися без постачання БК, пального і їжі, і головне - боючись опинитися в блокаді.
...
(Хоча через Волноваху, звичайно, більш зручне транспортне сполучення.)
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
Вовочка, нужно было армию развивать, а не бизнес кошмарить и на дорогах бабки дерибанить.
За 8 років чому не можно було зрабити на виході з Криму та навколо Маріуполя якісь фортифікаційні споруди, перешкоди чи протитанкові рови, іи може ще якусь бідосю. Професійним військовим то мабуть більш зрозуміло про що я. Чи може то зараз таке не акуальне і немеає змісту того робити.
Може хтось може поянснити?