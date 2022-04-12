Если бы мы получили самолеты, достаточно тяжелую бронетехнику, необходимую артиллерию, мы бы смогли деблокировать Мариуполь, - Зеленский

Украина все еще зависит от снабжения оружием от партнеров.

Об этом глава государства подчеркнул в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь.

Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но...", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что все еще приходится об этом договариваться, убеждать, выжимать необходимые решения.

"Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время. Теряются жизнь украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это – ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории.

Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и политикам, которые реально помогли. Которые не медлили. Которые не торговались, когда от помощи зависела жизнь", - подытожил он.

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