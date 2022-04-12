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Минагрополитики (411) минирование (1442) посевная (42) Высоцкий Тарас (36)

Около 10% площадей в Украине могут остаться неиспользованными во время посевной из-за минирования оккупантами, - Минагрополитики

війна

Около 10% площадей в Украине могут остаться неиспользованными при нынешней посевной кампании из-за риска их заминирования.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, около половины оккупированных и освобожденных территорий или на которых продолжаются военные действия, есть риск минирования. Это не касается всей территории Украины. Если эти площади оценить в пределах всего государства, то это может быть до 10% посевных площадей. Остается  риск того, что мы можем не успеть физически их разминировать и использовать для посевной кампании в этом году", - пояснил он.

По словам замминистра, в эти 10% также следует отнести и посевные площади на временно оккупированных территориях, откуда российские оккупанты похищают сельхозтехнику или уничтожают ее там же, на месте.

В то же время он подчеркнул, что 70% площадей, которые удастся засеять даже по самым пессимистическим прогнозам, достаточно для полного обеспечения всей внутренней потребности Украины, в том числе частичного экспорта.

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Апрель и май не будут теплыми (будут дожди), трудно сказать как это скажется на урожае (может плохо, а может и хорошо, все зависит от многих других показателей и грамотно проведенных СВОЕВРЕМЕННЫХ сельхоз работ)!
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12.04.2022 09:25 Ответить
Ти ще й великий синоптик окрім всього

Жодна система прогнозу погоди не здатна дати більш-менш реальне передбачення більш ніж на тиждень, а більш ніж на 2 тижні ніхто навіть не наважується рахувати, бо варіантів розвитку стає більше ніж атомів у всіх всесвітах.

Але з того, яким була зима та беручи до увагу приблизне збереження середньої температури за рік - травень вже буде теплий.
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12.04.2022 11:04 Ответить
Про які саме алгоритми ШІ ти говориш, коли заявляєш про 30-45 днів надьожного прогнозу.
Чи це, як у теба завжди, порожні балачки?
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12.04.2022 11:45 Ответить
Та я щось і досі чекаю відповіді на питання про програмування.
Думаю, що з твоїм "прогнозом", буде приблизно те саме. Але я нагадаю, якщо буду живий.
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12.04.2022 12:24 Ответить
 
 