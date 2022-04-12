Около 10% площадей в Украине могут остаться неиспользованными во время посевной из-за минирования оккупантами, - Минагрополитики
Около 10% площадей в Украине могут остаться неиспользованными при нынешней посевной кампании из-за риска их заминирования.
Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Действительно, около половины оккупированных и освобожденных территорий или на которых продолжаются военные действия, есть риск минирования. Это не касается всей территории Украины. Если эти площади оценить в пределах всего государства, то это может быть до 10% посевных площадей. Остается риск того, что мы можем не успеть физически их разминировать и использовать для посевной кампании в этом году", - пояснил он.
По словам замминистра, в эти 10% также следует отнести и посевные площади на временно оккупированных территориях, откуда российские оккупанты похищают сельхозтехнику или уничтожают ее там же, на месте.
В то же время он подчеркнул, что 70% площадей, которые удастся засеять даже по самым пессимистическим прогнозам, достаточно для полного обеспечения всей внутренней потребности Украины, в том числе частичного экспорта.
Пожалуйста, подождите...
Жодна система прогнозу погоди не здатна дати більш-менш реальне передбачення більш ніж на тиждень, а більш ніж на 2 тижні ніхто навіть не наважується рахувати, бо варіантів розвитку стає більше ніж атомів у всіх всесвітах.
Але з того, яким була зима та беручи до увагу приблизне збереження середньої температури за рік - травень вже буде теплий.
Чи це, як у теба завжди, порожні балачки?
Думаю, що з твоїм "прогнозом", буде приблизно те саме. Але я нагадаю, якщо буду живий.