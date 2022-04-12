Около 10% площадей в Украине могут остаться неиспользованными во время посевной из-за минирования оккупантами, - Минагрополитики

Около 10% площадей в Украине могут остаться неиспользованными при нынешней посевной кампании из-за риска их заминирования.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Действительно, около половины оккупированных и освобожденных территорий или на которых продолжаются военные действия, есть риск минирования. Это не касается всей территории Украины. Если эти площади оценить в пределах всего государства, то это может быть до 10% посевных площадей. Остается риск того, что мы можем не успеть физически их разминировать и использовать для посевной кампании в этом году", - пояснил он.

По словам замминистра, в эти 10% также следует отнести и посевные площади на временно оккупированных территориях, откуда российские оккупанты похищают сельхозтехнику или уничтожают ее там же, на месте.

В то же время он подчеркнул, что 70% площадей, которые удастся засеять даже по самым пессимистическим прогнозам, достаточно для полного обеспечения всей внутренней потребности Украины, в том числе частичного экспорта.

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