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Новости Война
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пленные (2069) Верещук (497)

Рашисты захватили в плен около 1,7 тыс. украинцев, из них 500 – женщины, - Верещук

рф

Российские оккупанты унижают достоинство пленных украинок, известно о фактах изнасилований и избиениях.

Об этом Reuters сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, российские оккупанты захватили в плен около 1700 украинских военных и гражданских, 500 из которых - женщины.

Верещук рассказала, что рашисты унижают достоинство пленных женщин, не дают им сесть, бреют наголо и ежедневно раздевают "для осмотра".

Также есть факты изнасилований и избиения украинок.

"Они хотят, чтобы мы  были запуганы. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу", - отметила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня состоялся третий обмен пленными. Вернули 12 военных и 14 гражданских лиц, - Верещук

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Топ комментарии
+15
пленные - это комбатанты, захваченные войсками. А гражданские захваченные террористами - это заложники. Не надо это путать.
И да, к сведению - пленных на заложников не меняют.
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12.04.2022 01:46
+11
Цікаво скільки полонених віддасть москальна за дєрьмака і його ставлеників у урядових структурах?

Хоча може і нічого як за уже спалених і ні дочого непридатних.
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12.04.2022 01:34
+8
Заручникі, а не полонені. Вони не військові.
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12.04.2022 02:03
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Где Мураев?

Чтобы хотя бы на одного пленного гражданского поменять?
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12.04.2022 01:29 Ответить
Цікаво скільки полонених віддасть москальна за дєрьмака і його ставлеників у урядових структурах?

Хоча може і нічого як за уже спалених і ні дочого непридатних.
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12.04.2022 01:34 Ответить
пленные - это комбатанты, захваченные войсками. А гражданские захваченные террористами - это заложники. Не надо это путать.
И да, к сведению - пленных на заложников не меняют.
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12.04.2022 01:46 Ответить
Тих кого вивезли примусово на москальщину, також полонені. А таких вже десятки тисяч.
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12.04.2022 01:50 Ответить
Заручникі, а не полонені. Вони не військові.
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12.04.2022 02:03 Ответить
Сотні тисяч!
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12.04.2022 08:35 Ответить
так дайте киздюлей полоненим мацкалям.. відріжте ноги-баш -на баш око за око
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12.04.2022 03:05 Ответить
Для Верещук заручники та полоненні одне й те саме.
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12.04.2022 07:52 Ответить
Бо - зільона дура.
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14.04.2022 16:48 Ответить
Це така кількість полонених наших військових?
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12.04.2022 08:18 Ответить
в первую очередь нужно обменять военных
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12.04.2022 09:38 Ответить
ще до початку масованого наступу 24 лютого в полоні рашистів пребувало чимало нашіх військових,що з ними?
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12.04.2022 09:46 Ответить
Тоді треба діяти дзеркально,заходити на територію рф хапати їх цивільних людей і міняти.
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12.04.2022 09:43 Ответить
 
 