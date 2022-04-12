Рашисты захватили в плен около 1,7 тыс. украинцев, из них 500 – женщины, - Верещук

Российские оккупанты унижают достоинство пленных украинок, известно о фактах изнасилований и избиениях.

Об этом Reuters сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, российские оккупанты захватили в плен около 1700 украинских военных и гражданских, 500 из которых - женщины.

Верещук рассказала, что рашисты унижают достоинство пленных женщин, не дают им сесть, бреют наголо и ежедневно раздевают "для осмотра".

Также есть факты изнасилований и избиения украинок.

"Они хотят, чтобы мы были запуганы. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу", - отметила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня состоялся третий обмен пленными. Вернули 12 военных и 14 гражданских лиц, - Верещук