Рашисты захватили в плен около 1,7 тыс. украинцев, из них 500 – женщины, - Верещук
Российские оккупанты унижают достоинство пленных украинок, известно о фактах изнасилований и избиениях.
Об этом Reuters сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, российские оккупанты захватили в плен около 1700 украинских военных и гражданских, 500 из которых - женщины.
Верещук рассказала, что рашисты унижают достоинство пленных женщин, не дают им сесть, бреют наголо и ежедневно раздевают "для осмотра".
Также есть факты изнасилований и избиения украинок.
"Они хотят, чтобы мы были запуганы. Они хотят, чтобы мы плакали и были жертвами. Но мы не такие. Наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу", - отметила министр.
Пожалуйста, подождите...
Чтобы хотя бы на одного пленного гражданского поменять?
Хоча може і нічого як за уже спалених і ні дочого непридатних.
И да, к сведению - пленных на заложников не меняют.