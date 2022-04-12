РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9936 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 181 7

Маловероятно, что Россия улучшила свои военные возможности за последние 2-3 недели, - Волкер

волкер

Маловероятно, что Россия улучшила свои военные возможности после потерь в Украине за последние 2-3 недели войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер, передает Укринформ.

Волкер сказал, что ожидает еще одно наступление России уже на востоке Украины. Однако, по его словам, маловероятно, что РФ улучшила свои военные возможности за последние 2-3 недели.

"На самом деле они стали только хуже, ведь их оборудование уничтожали, их солдаты получали ранения, теперь они должны восстановить подразделения, которых вместе раньше не тренировали", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бесполетную зону над Украиной сделать возможно, – Волкер

армия РФ (19168) Волкер Курт (627)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нація і армія. ЗУшечку оперативно переставляють.
показать весь комментарий
12.04.2022 02:07 Ответить
да все разворовано, ушло на дворцы Хутина, часть на генералов, поэтому тувинцев нанимают, самый бедный народ в империи, резиновые сапоги им выдают, броники это вообще дорого
показать весь комментарий
12.04.2022 02:09 Ответить
Хоть унитаз увидят перед смертью, кому повезет
показать весь комментарий
12.04.2022 02:24 Ответить
Курт Волкер 21.02.22 - "Повномасштабний напад на Україну малоймовірний"
показать весь комментарий
12.04.2022 06:32 Ответить
З такою кількістю військ, 200 тис., тільки дибіл міг напасти, але ***** не дибіл, він закінчений дибіл.
показать весь комментарий
12.04.2022 06:45 Ответить
малоймовірно, що РФ покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні. Джерело:
Від себе - добавлю - малоймовіно , що керівництво РФ порозумнішало за останні 2-3 тижні
показать весь комментарий
12.04.2022 10:17 Ответить
Звичайню. Чиста логіка. Не треба бути військовим експертом щоб дійти цього висновку. Все найкраще використано при нападі і вже знищено. навряд чи б орки використали металолом на початку і притримали найкраще для якоїсь битви два місяці згодом. Тепер будуть кидати массу розконсевованого металобрухту і зібраного поспіхом м"яса. Кількість проти якості і вмотивованості.
показать весь комментарий
12.04.2022 10:28 Ответить
 
 