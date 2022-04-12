Маловероятно, что Россия улучшила свои военные возможности за последние 2-3 недели, - Волкер
Маловероятно, что Россия улучшила свои военные возможности после потерь в Украине за последние 2-3 недели войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер, передает Укринформ.
Волкер сказал, что ожидает еще одно наступление России уже на востоке Украины. Однако, по его словам, маловероятно, что РФ улучшила свои военные возможности за последние 2-3 недели.
"На самом деле они стали только хуже, ведь их оборудование уничтожали, их солдаты получали ранения, теперь они должны восстановить подразделения, которых вместе раньше не тренировали", - отметил дипломат.
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Від себе - добавлю - малоймовіно , що керівництво РФ порозумнішало за останні 2-3 тижні