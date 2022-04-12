Применение химического оружия в Мариуполе было бы бессердечной эскалацией, будем требовать от Путина ответа, - глава МИД Великобритании Трасс
Великобритания с партнерами проверяет детали возможного применения химического оружия оккупантами в Мариуполе.
Об этом в Twitter сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщается, что российские войска могли применить ядовитые вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы в срочном порядке работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия было бы бессердечной эскалацией этого конфликта, и мы потребуем от Путина и его режима ответа", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 апреля российские оккупанты применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя.
За несколько часов до химической атаки в Мариуполе террорист Басурин анонсировал привлечение Россией "химических войск".
Позже стало известно, что от химической атаки россиян в Мариуполе пострадали три человека.
Пожалуйста, подождите...
Тони стане на весь мордор.
От них будет один ожидаемый ответ - "это не мы, мы ни причём, это Украина".
Пора это усвоить.
Там еще вчера заранее ответили, что укронационалисты готовят провокацию с хим оружием, чтобы затеять русофобию