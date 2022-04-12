Применение химического оружия в Мариуполе было бы бессердечной эскалацией, будем требовать от Путина ответа, - глава МИД Великобритании Трасс

Великобритания с партнерами проверяет детали возможного применения химического оружия оккупантами в Мариуполе.

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщается, что российские войска могли применить ядовитые вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы в срочном порядке работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия было бы бессердечной эскалацией этого конфликта, и мы потребуем от Путина и его режима ответа", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя.

За несколько часов до химической атаки в Мариуполе террорист Басурин анонсировал привлечение Россией "химических войск".

Позже стало известно, что от химической атаки россиян в Мариуполе пострадали три человека.

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