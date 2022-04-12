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Новости Война
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Великобритания (4715) Мариуполь (5693) химическое оружие (360) Трасс Элизабет (116)

Применение химического оружия в Мариуполе было бы бессердечной эскалацией, будем требовать от Путина ответа, - глава МИД Великобритании Трасс

трасс,ліз

Великобритания с партнерами проверяет детали возможного применения химического оружия оккупантами в Мариуполе.

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщается, что российские войска могли применить ядовитые вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы в срочном порядке работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия было бы бессердечной эскалацией этого конфликта, и мы потребуем от Путина и его режима ответа", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя.

За несколько часов до химической атаки в Мариуполе террорист Басурин анонсировал привлечение Россией "химических войск".

Позже стало известно, что от химической атаки россиян в Мариуполе пострадали три человека.

Смотрите: Призываю вас к борьбе, - обращение заместителя командира полка Азов в Мариуполе Святослава Паламаря. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Что то мне кажется что ***** наплевать на ваши вимоги
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12.04.2022 02:17
+8
Зброя вже їде. Багато збої
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12.04.2022 02:20
+4
оперативные взволновасты
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12.04.2022 02:19
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Все ясно з вами.
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12.04.2022 02:16 Ответить
А з вами?
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12.04.2022 02:37 Ответить
Казали що тоді жопа буде кацапам, а зараз знову притягнути до відповідальності та ля ля ля. Нехай ще більше тоді зброї дають, всю яку нам треба.
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12.04.2022 02:39 Ответить
Не переплутав англічан з американцями?
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12.04.2022 02:44 Ответить
Так, я тут переплутав, хоча думаю реакція джо буде така сама. Бачив інтерв'ю жданова з мосійчук і у мене багато запитань тепер є.
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12.04.2022 03:11 Ответить
Что то мне кажется что ***** наплевать на ваши вимоги
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12.04.2022 02:17 Ответить
оперативные взволновасты
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12.04.2022 02:19 Ответить
Зброя вже їде. Багато збої
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12.04.2022 02:20 Ответить
Надо еще ножкой топнуть погромче и кулачком погрозить, тогда пуйло точно испугается
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12.04.2022 02:21 Ответить
можна еще пукнать
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12.04.2022 08:35 Ответить
Все ясно кароч, буде занепокоєння чергове. Але давайте почекаємо реакції Байдена.
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12.04.2022 02:21 Ответить
Не тільки. Ще вони будуть вимагати відповіді. Це дуже потужно, такої різкої відповіді ще ніколи не було. Правда в Сирії Трамп розбомбив порожні сараї колись у відповідь на застосування хім зброї. Перед тим як бомбити попередив що буде бомбити, щоб з сараїв прибрали хімічну зброю - щоб добро не пропало
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12.04.2022 05:20 Ответить
а на мацкву тонну заріна-слабо?
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12.04.2022 02:35 Ответить
Ну це ти вже круто загнув - апетити в тебе огого....
Тони стане на весь мордор.
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12.04.2022 03:18 Ответить
є дешевший і надійніший - ботулотоксин у водопровід, його там взагалі мало треба і вся мацква вимре
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12.04.2022 07:44 Ответить
Наивно что-либо требовать от рашистов.
От них будет один ожидаемый ответ - "это не мы, мы ни причём, это Украина".
Пора это усвоить.
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12.04.2022 05:08 Ответить
Йому до дупи, що ви там вимагаєте, цей убивця ні перед чим не зупиниться .
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12.04.2022 05:38 Ответить
Вимагатимемо відповіді....
Там еще вчера заранее ответили, что укронационалисты готовят провокацию с хим оружием, чтобы затеять русофобию
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12.04.2022 06:23 Ответить
Відповідь відмороженого )(уйла одностайна :Це не ми. Хімічну зброю можна придбати у кожній крамниці чи на базарі.
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12.04.2022 06:24 Ответить
Ось для чого поставили Дворнікова, хімічну зброю на мирному населені виродок вміє застосовувати.
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12.04.2022 06:42 Ответить
Ага, намагаються наштовхнути путіна, щоб він все заперечував, щоб не прийщлось нічого робити???
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12.04.2022 08:19 Ответить
А можно нормально заголовки составлять?
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12.04.2022 08:54 Ответить
"Будемо вимагати від путна відповіді" Однієї цієї фрази є досить щоб зрозуміти, що Захід не розумів, не розуміє і ніколи не зрозуміє росію. Посити у моря погоди має більше шансів на успіх ніж та херня, яку бубнить Захід.
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12.04.2022 09:52 Ответить
На жаль, застосування американських супутників, які дають усю стратегічну розвідувальну інформацію ЗСУ тут не допоможе
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12.04.2022 11:12 Ответить
Опять бла бла бла.
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12.04.2022 12:11 Ответить
 
 