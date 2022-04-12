Одни лишь санкции ЕС не остановят военную машину РФ, мы должны оказать помощь для обороны Украины, - Боррель

Весь мир осознает, что Россия может совершить новую масштабную атаку на востоке Украины, при этом в ЕС понимают, что уже примененные санкции не смогут немедленно остановить путинскую "машину войны", хотя значительно сокращают ресурсы Кремля на ее финансирование.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война, которая продолжается сейчас, и битва, которая может произойти в последующие дни или недели - произойдут с нашими санкциями или без них, поскольку санкции оказывают эффект только в среднесрочной перспективе. В течение нескольких следующих дней или недель военная машина России будет иметь те же ресурсы, что и сейчас. И они (РФ. – Ред.) будут продолжать эту войну. Поэтому мы должны сосредоточиться на немедленных краткосрочных мерах оборонного характера", - пояснил он.

По словам Борреля, сегодня министры иностранных дел ЕС подробно обсудили возможность ужесточения санкций против России, включая отказ от импорта нефти и газа, проанализировали зависимость разных стран ЕС от российских энергоресурсов и пути ее преодоления.

В то же время, отметил он, страны ЕС должны сосредоточить внимание на насущных потребностях Украины для отражения российского наступления.

"Это не значит, что мы должны прекратить все остальное (в контексте санкций. – ред.). Но не нужно питать никаких иллюзий – если вы остановите поставки газа сегодня, это не остановит российскую армию, которая будет вести войну в течение нескольких следующих недель. Мы должны оказать помощь сейчас для обороны (Украины. - Ред.), на которую мы рассчитываем", - подытожил Боррель.

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