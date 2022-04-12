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Одни лишь санкции ЕС не остановят военную машину РФ, мы должны оказать помощь для обороны Украины, - Боррель

боррель

Весь мир осознает, что Россия может совершить новую масштабную атаку на востоке Украины, при этом в ЕС понимают, что уже примененные санкции не смогут немедленно остановить путинскую "машину войны", хотя значительно сокращают ресурсы Кремля на ее финансирование.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война, которая продолжается сейчас, и битва, которая может произойти в последующие дни или недели - произойдут с нашими санкциями или без них, поскольку санкции оказывают эффект только в среднесрочной перспективе. В течение нескольких следующих дней или недель военная машина России будет иметь те же ресурсы, что и сейчас. И они (РФ. – Ред.) будут продолжать эту войну. Поэтому мы должны сосредоточиться на немедленных краткосрочных мерах оборонного характера", - пояснил он.

По словам Борреля, сегодня министры иностранных дел ЕС подробно обсудили возможность ужесточения санкций против России, включая отказ от импорта нефти и газа, проанализировали зависимость разных стран ЕС от российских энергоресурсов и пути ее преодоления.

В то же время, отметил он, страны ЕС должны сосредоточить внимание на насущных потребностях Украины для отражения российского наступления.

"Это не значит, что мы должны прекратить все остальное (в контексте санкций. – ред.). Но не нужно питать никаких иллюзий – если вы остановите поставки газа сегодня, это не остановит российскую армию, которая будет вести войну в течение нескольких следующих недель. Мы должны оказать помощь сейчас для обороны (Украины. - Ред.), на которую мы рассчитываем", - подытожил Боррель.

Читайте: Войной в Украине Россия провоцирует голод в мире, - Боррель
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Топ комментарии
+6
че-то Борель раздухарился увидев как Украинская армия героически бьется против рашистов - ублюдков
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12.04.2022 05:00
+4
Але ЄС респект, і подяка, без них українську націю б просто стерли б з лиця Землі. Китаю та Індії просто *****, будуть стояти і дивитись, буддисти *****
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12.04.2022 03:55
+1
та куда спешить? взволнуйтесь, обеспокойтесь ...
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12.04.2022 03:10
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прям пророк барель... а місяць тому ти не знав?? чи пуйлішко чумодан евриків не ...??
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12.04.2022 03:01 Ответить
че-то Борель раздухарился увидев как Украинская армия героически бьется против рашистов - ублюдков
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12.04.2022 05:00 Ответить
та куда спешить? взволнуйтесь, обеспокойтесь ...
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12.04.2022 03:10 Ответить
Я не розумію, чому ми тільки з ЄС та США говоримо? Чому ми не просимо на пряму Китай та Індію? Чому Зеленський на самому високому рівні не попросить ввести санкції? Невже вони будуть просто стояти і дивитись, як сильна держава буде бити слабку ні за що ні про що? Якщо Китай та Індія підтримають санкції, війна закінчиться дуже швидко! Але ж ні... Господи, невже цей світ такий жахливий?

Якщо це так, то мене просто нудить від людей - це проблема не державного рівня, а як всього виду, як такого. Хомо Сапіенс кажете? Ми хомо сапінс - і ми банкрути.

Може Новус Хомо Спірітус - будуть класні, але якщо здохне весь вид Хомо Сапіенс - я буду рада. Ми блювотні істоти.
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12.04.2022 03:38 Ответить
А причем тут китай? Он на стороне рашки.
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12.04.2022 06:52 Ответить
Але ЄС респект, і подяка, без них українську націю б просто стерли б з лиця Землі. Китаю та Індії просто *****, будуть стояти і дивитись, буддисти *****
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12.04.2022 03:55 Ответить
Індії - більш-менш *****, так, в них забагато людей, тому й *****, да й самі індійці ********. А китай неявний союзник рашистів, тільки мені не зовсім зрозуміло що саме вони задумали та яку роль бачать у найближчому світовому конфлікті, як спонсор або як воююча країна, або ще щось.
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12.04.2022 07:00 Ответить
Боррель прекрасно знає, що новітня українська зброя під асфальтом. Але дипломатія, то така дивна штука, що не дозволяє публічно ткнути паяца і його 73% рийками в їхнє ж лайно.
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12.04.2022 04:03 Ответить
проснулся ***!
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12.04.2022 19:07 Ответить
 
 