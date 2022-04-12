Зеленский наградил орденами и медалями 202 украинских защитников, из которых 23 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 202 военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии, среди которых 23 – посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Главы государства 229/2022 от 11 апреля, размещенном на официальном сайте.

В тексте указа отмечается: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю (далее текст приводим на языке оригинала):

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

БОНДАРЕНКА Олександра Валерійовича — підполковника

МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БОДНАРА Романа Адамовича — майора

ВОЛОШИНА Дмитра Сергійовича — підполковника

ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАРГИЛЕВИЧА Анатолія Владиславовича — генерал-майора

БАРЧУКА Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта

БЛІНОВА Сергія Миколайовича — лейтенанта

БОБИРЯ Ярослава Олексійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

БОГАША Романа Михайловича — капітана

БОРМАТОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта

ВАСЬКОВЦЯ Миколу Петровича — капітана

ГЛЄБОВУ Анастасію Олексіївну — старшого лейтенанта

ГРИЦИКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта

ДАВИДОВА Євгена Валерійовича — підполковника

ЄГОРЕНКА Олександра Олександровича — майора

ЄСИПЕНКА Олександра Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта

ЖЕЛЕЗНЯКА Сергія Георгійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ЗАТАЙДУХА Володимира Сергійовича — капітана

ІЛЬКІВА Петра Михайловича — старшого лейтенанта

ІСАЄНКА Віталія Борисовича (посмертно) — майора

КАРПЕНКА Володимира Володимировича — бригадного генерала

КОСТЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — майора

ЛУБІВА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта

МАКОВСЬКОГО Ігоря Євгенійовича — старшого лейтенанта

МАРТИНЧУКА Андрія Анатолійовича — підполковника

МАТЮШЕНКА Богдана Миколайовича — капітана

НАДОЗІРНОГО Ярослава Віталійовича — майора

ПОВСТЮКА Святослава Леонідовича — старшого лейтенанта

ПОПЛАВКА Андрія Леонідовича — підполковника

ПОТЕБЕНЬКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ПРОКОПЧУКА Андрія Миколайовича — майора

ПУСТОТАЯ Віктора Вікторовича — молодшого лейтенанта

РЮМШИНА Дмитра Євгеновича — капітана

САМБОРСЬКОГО Тараса Романовича — старшого лейтенанта

СТАРОДУБА Максима Вікторовича — майора

СТЕЛЬМАХА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТАНЦЮРУ Ігоря Івановича — генерал-майора

ФОМІЧОВА Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта

ЦЕСАКА Павла Миколайовича — капітана

ЦИБУЛЬКА Олега Олеговича — старшого лейтенанта

ЦИСТАНА Михайла Михайловича — лейтенанта

ЮРОВСЬКОГО Євгена Олександровича — старшого лейтенанта

ЮРЧЕНКА Володимира Петровича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

СІТАКА Андрія Геннадійовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — сержанта

ЛУЧКА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

ХАРЧУКА Бориса Миколайовича — майстер-сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АНДРІЮКА Олега Володимировича — солдата

БАРТОЩУКА Віктора Миколайовича — старшину

БАХЧИВАНЖИ Романа Анатолійовича — старшого матроса

БИСТРИЦЬКОГО Данила Олександровича — старшого солдата

ВАРИВОДУ Дмитра Володимировича — майстер-сержанта

ВЕРНЕРА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта

ВІНІЧЕНКА Кирила Андрійовича (посмертно) — солдата

ВОЛОВІНА Сергія Петровича — солдата

ГАЙЧУКА Олександра Миколайовича — солдата

ГАЛЯНА Євгенія Анатолійовича — старшого лейтенанта

ГОРДЕЙЧУКА Дмитра Георгійовича — солдата

ГОРЩИНСЬКОГО Костянтина Олеговича (посмертно) — старшого солдата

ДЕМЧУКА Павла Вячеславовича — солдата

ДЕРЕВ’ЯНКА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта

ДРАЧУКА Сергія Олександровича — солдата

ДЯЧУКА Костянтина Олександровича — старшого солдата

ЄВСТАФЄЄВА Андрія Анатолійовича — штаб-сержанта

ЗАВАЛІШИНА В’ячеслава Євгенійовича (посмертно) — солдата

ЗАДВОРНОГО Івана Васильовича — молодшого сержанта

ЗАЙЦЯ Василя Михайловича — старшого сержанта

ЗАХАРЧУКА Андрія Анатолійовича — солдата

ІВАНОВА Валерія Юрійовича — старшину

ІВАНОВА Семена Васильовича — солдата

ІЛЬЧАКА Віктора Леонідовича — солдата

КЛИМА Тараса Богдановича — солдата

КОВАЛЯ Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КОВАЛЯ Олега Васильовича — солдата

КОЛОСОВА Володимира Валерійовича — старшого солдата

КОСТЮКА Максима Петровича — лейтенанта

КРИГЕРА Андрія Даниловича — старшого матроса

КРИШТАЛЯ Руслана Степановича — головного сержанта

КРУГЛИКА Богдана Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЗЬМІНСЬКОГО Андрія Юрійовича — солдата

КУЧЕРЕНКА Іллю Володимировича — штаб-сержанта

ЛАТИНІНА Едуарда Костянтиновича — сержанта

ЛІТВІНОВА Сергія Юрійовича — солдата

ЛІЩИНСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МАЙЄРА Руслана Руслановича — солдата

МАКАРЦЯ Миколу Сергійовича — старшого солдата

МАХИБОРОДУ Романа Володимировича — сержанта

МЕДЯНИКА Андрія Івановича — сержанта

МЕЛЬНИЧУК Тетяну Віталіївну — старшого солдата

МИРОНЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — сержанта

МОГИЛУ Максима Васильовича — молодшого сержанта

МОКАНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата

МОТИЛЬОВА Данила Вікторовича — солдата

МУДРИЦЬКОГО Віктора Петровича — солдата

ОРЛОВСЬКОГО Ростислава Руслановича (посмертно) — старшого матроса

ПАНЧЕНКА Дениса Володимировича — солдата

ПЕТРОВСЬКОГО Андрія Леонідовича — солдата

ПЕШКА Валерія Миколайовича — майстер-сержанта

ПИХОВА Сергія Сергійовича — солдата

ПІЦУРУ Юрія Васильовича — старшого солдата

ПОЗНЯКОВА Євгенія Юрійовича — старшого солдата

ПОЛЯКОВА В’ячеслава Миколайовича — сержанта

ПОПРАВКУ Володимира Володимировича — старшого сержанта

ПУХАЧА Олександра Олександровича — сержанта

ПШЕЧЕНКА Євгенія Юрійовича — солдата

РАЖИКА Дениса Петровича — сержанта

РИБАЧУКА Сергія Володимировича — головного сержанта

РУДОГО Михайла Петровича — лейтенанта

САВИЦЬКОГО Сергія Федоровича (посмертно) — старшину

САДА Максима Юрійовича — молодшого сержанта

СЕРЕДОВИЧА Олеся Валентиновича — штаб-сержанта

СІРОША Віталія Сергійовича — молодшого сержанта

СКРИПКУ Олександра Олександровича — старшого солдата

СЛАЩЕВА Володимира Івановича (посмертно) — лейтенанта

СОЛОДОВНІКОВА Олексія Артуровича — солдата

СТРЕТОВИЧА Віктора Володимировича — солдата

СТЬОПІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ТІХОНОВА Павла Олексійовича — солдата

ТУРЯКА Юліана Юрійовича — старшого солдата

УТВУ Назара Геннадійовича — головного сержанта

ХАБУЛЮ Миколу Петровича — молодшого сержанта

ХРИСТИЯНЧУКА Віктора Леонтійовича — солдата

ЧЕМЕРИСА Андрія Івановича — солдата

ЧЕРНЕГУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ЧИЖА Миколу Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта

ЧИСТОВА Андрія Миколайовича — старшого солдата

ЧОРНОБАЯ Василя Сергійовича — старшого солдата

ШАЛОБОДОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ШЕВЧУКА Миколу Анатолійовича — солдата

ШЕМЕЛИНЦЯ Василя Петровича — солдата

ШЕХОВЦЕВА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ШМАЛЬКА Максима Сергійовича — солдата

ШОФРАНЮКА Володимира Ілліча — молодшого сержанта

ЯНКОВСЬКОГО Олега Володимировича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ГОЛОДНЮКА Олександра Миколайовича — генерал-майора

ГОНЧАРА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта

КИДОНЯ Володимира Івановича — генерал-майора

КІСЛОВА Максима Андрійовича — капітана особистий номер

КОЗАЧЕНКА Сергія Сергійовича — капітана 1 рангу

ЛЮЛЬКУ Юрія Володимировича — полковника

МЕЛЬНИКА Юрія Олексійовича — полковника

НЕСТЕРЕНКА Олександра Володимировича — генерал-майора

ЩИПАНСЬКОГО Павла Володимировича — генерал-майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АРХАМУЛУ Володимира Дмитровича — сержанта

ГОЛУБ Ірину Мирославівну — старшого солдата

ГУЛЛУ Миколу Анатолійовича — сержанта

ГУРІНЕНКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта

ДОЦЕНКА Олександра Дмитровича — головного сержанта

КРИВОЛАПЧУКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта

ЛАВРИКА Віталія Олександровича — сержанта

МАНТИКУ Вадима Романовича — солдата

МАСЛЯНКА Михайла Сергійовича — матроса

МАШКІВСЬКОГО Павла Анатолійовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИКА Олега Леонідовича — солдата

МИХАЙЛЮКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

МІХНА Віталія Васильовича — полковника

ПОЖАРНОГО Романа Володимировича — полковника

ПОНОМАРЕНКА Віктора Сергійовича — старшого солдата

ПОНОМАРЬОВА Бориса Вікторовича — старшого сержанта

СВИРИДЮКА Романа Володимировича — капітана

СЕМЕНЯКА Павла Анатолійовича — старшого лейтенанта

СІКОРСЬКОГО Дмитра Олеговича — матроса

ТОМІЛОВИЧА Івана Івановича — лейтенанта

ЩЕРБАКА Ігоря Володимировича — прапорщика

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АЛЬОШИНА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта

АСТАПОВА Руслана Миколайовича — старшого солдата

БАХШІЄВА Тимура Узеіровича — молодшого сержанта

БІЛОГО Сергія Олеговича — старшого солдата

ВАШКЕБУ Василя Володимировича — старшого солдата

ГЛАДКОВА Дмитра Володимировича — солдата

ДЕМЧИХІНА Володимира Віталійовича — старшого солдата

ЗАХАРЧЕНКА Вадима Андрійовича — солдата

КОСТЕНКА Сергія Миколайовича — солдата

КОШОВЕНКА Юрія Юрійовича — солдата

МАЙОРОВА Дениса Юрійовича — старшого солдата

МАТВІЄНКО Ольгу Сергіївну — солдата

МИХАЙЛЕНКА Андрія Олеговича — солдата

ОРІННІКА Євгенія Ігоровича — старшого солдата

ПШЕНИЧНОГО Івана Сергійовича — солдата

РУДНИКА Тимура Костянтиновича — старшого солдата

СЄВЕРІНОВА В’ячеслава Юрійовича — старшого солдата

СОТНІКОВА Михайла Дмитровича — солдата

ТЕТЕРУКА Дениса Ігоровича — солдата

ТРЮХАНОВА Володимира Олександровича — солдата

ШУЛЬГУ Валентина Валентиновича — солдата

ЯРОША Олександра Анатолійовича — солдата

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЛЕБЕДЯ Юрія Анатолійовича — генерал-лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

МУСІЄНКА Володимира Григоровича — полковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

МИРОНЕНКА Олега Миколайовича — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БАБІЯ Олега Анатолійовича — капітана

БІРЮКОВА Костянтина Вікторовича — майора

ВОЙТКІВА Андрія Івановича — майора

КЛИМЕНКА Артема Сергійовича — капітана

МОСКАЛЕНКА Вадима Юрійовича — майора

ТАРАСЕНКА Дмитра Юрійовича — головного сержанта

ШТЕФКА Ігоря Валерійовича — майора

ЯКИМЧУКА Антона Павловича — майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БОРОДАВКА Вадима Олександровича — молодшого сержанта

БУЦКА Максима Івановича — молодшого сержанта

ГРУЗУНА Олександра Михайловича — солдата

ГУНЧЕНКА Івана Юрійовича — солдата.

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