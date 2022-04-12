В Пентагоне отреагировали на применение химического оружия в Мариуполе
В США внимательно следят и ищут подтверждение применения российскими войсками средств подавления беспорядков. Но Пентагон пока не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Сообщения из Мариуполя, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать разные средства борьбы с беспорядками, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими реагентами, в Украине", - говорится в комментарии пресс-службы Пентагона.
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+21 Влад Шукач
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+19 георг брок
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+16 irina #514605
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Якими заворушеннями ?
Але якось різануло по очах.
Тобто, такі атаки Штати не вважатимуть хімічними, напевне.
"Before today, there was credible information available to us that the Russians may have been preparing to use agents, chemical agents, potentially tear gas mixed with other agents, as part of an effort to weaken, to incapacitate the Ukrainian military and civilian elements that are entrenched in Mariupol, using these agents as part of an effort to weaken those defenses," Price said.
"We shared that information with our Ukrainian partners. We are going to be in direct conversations with them to try and determine what exactly has transpired here, and as soon as we gain additional fidelity, we'll be in a better position to say what this was or what this may have been," he said.
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-11-22/h_11905a8bc6cc49465888569d0b771371 Повний оригінал дивіться тут
Сама новина на даний момент розміщена на сайті CNN 2 hr 22 min ago
До сьогодні у нас була достовірна інформація про те, що росіяни, можливо, готувалися використовувати агенти, хімічні агенти, потенційно сльозогінний газ, змішаний з іншими агентами, як частину зусиль, щоб послабити, вивести з ладу українські військові та цивільні елементи, які є закріпилися в Маріуполі, використовуючи ці агенти як частину зусиль, щоб послабити цю оборону", - сказав Прайс. «Ми поділилися цією інформацією з нашими українськими партнерами. Ми будемо з ними в прямих розмовах, щоб спробувати визначити, що саме тут сталося, і як тільки ми отримаємо додаткову точність, ми будемо в кращій ситуації сказати, що це було або що це могло бути", - сказав він.
ВСЕ!!!
Военная разведка США говорит, что рф сейчас задействует в Украине 60 батальонно-тактических групп и все они на востоке и юге. Новые уже практически не перебрасываются (только + две в последние дни). Но многие из них не в состоянии сегодня воевать, так как сильно пострадали.
Россия перебросила много железа на юг и восток Украины.
Битва за Донбасс будет напоминать классические битвы WW2 (Сталинград, Курская дуга др). То есть будет больше ближнего боя и это будет небольшим изменением тактики рф, а до этого предпочитали дальние обстрелы.
Некоторые страны НАТО в процессе поставки Украине советских танков. Чехия уже поставила танки и БМП.
Пентагон не подтверждает что Россия уничтожила поставленные Украине S-300 и подтверждает что Россия разбомбила аэропорт в Днепре.
Пентагон подтверждает, что из Белгорода в сторону Изюма вышла большая колонна техники (15 км в длину).
США рассматривают варианты того, как обучить больше украинцев работе с беспилотниками Switchblade.
В Черном и Азовском морях находятся пару десятков военных судов России, которые заняты снабжением для военных нужд войны.
Спасибо. Переможемо.
* https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Олег Пономарь