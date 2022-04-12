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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Пентагоне отреагировали на применение химического оружия в Мариуполе

хімічна

В США внимательно следят и ищут подтверждение применения российскими войсками средств подавления беспорядков. Но Пентагон пока не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Сообщения из Мариуполя, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать разные средства борьбы с беспорядками, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими реагентами, в Украине", - говорится в комментарии пресс-службы Пентагона.

Читайте: Российские оккупанты применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя

Мариуполь (5709) россия (95481) США (26583) химическое оружие (368)


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Топ комментарии
+21
"...викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання...", - то може в Пентагон треба завезти партію памперсів?!
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12.04.2022 06:47
+19
Глибоке занепокоєння, це дуже ефектна відповідь.
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12.04.2022 06:48
+16
Я не знаю хто на Цензорі у новинах так любе довільні імпровізації у перекладах, але нижче оригінал з CNN і там ніде не висловлюється "глибоку стурбованість"

"Before today, there was credible information available to us that the Russians may have been preparing to use agents, chemical agents, potentially tear gas mixed with other agents, as part of an effort to weaken, to incapacitate the Ukrainian military and civilian elements that are entrenched in Mariupol, using these agents as part of an effort to weaken those defenses," Price said.

"We shared that information with our Ukrainian partners. We are going to be in direct conversations with them to try and determine what exactly has transpired here, and as soon as we gain additional fidelity, we'll be in a better position to say what this was or what this may have been," he said.

https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-11-22/h_11905a8bc6cc49465888569d0b771371 Повний оригінал дивіться тут
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12.04.2022 06:58
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???
Якими заворушеннями ?
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12.04.2022 06:39 Ответить
Засоби боротьби с заворуеннями - це те , що вони застосовують у себе . Це мається на увазі . Ніхто війну в Україні заворушенням не називає .
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12.04.2022 06:47 Ответить
Я перечитала кілька разів, здогадатися можна.
Але якось різануло по очах.

Тобто, такі атаки Штати не вважатимуть хімічними, напевне.
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12.04.2022 06:57 Ответить
Штати вивернуться, сказавши, що вони страшенно занепокоїлись, але це ще не означає, що вони налаштовані якось діяти інакше, аніж занепокоїтись.
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12.04.2022 07:20 Ответить
Там замітка не має такої величини тексту,яка тут наведена. Одна фраза,що можливість застосування. Або знову використали другий ресурс а написали приведений. Зайдіть, глипніть
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12.04.2022 08:53 Ответить
"...викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання...", - то може в Пентагон треба завезти партію памперсів?!
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12.04.2022 06:47 Ответить
Эта новость нездоровая фантазия или идиотизм автора
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12.04.2022 08:22 Ответить
Хто їх зна, чи то Цензор, чи то CNN: Про це повідомляє із посиланням на https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-11-22/index.html CNN .
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12.04.2022 08:37 Ответить
Глибоке занепокоєння, це дуже ефектна відповідь.
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12.04.2022 06:48 Ответить
Я не знаю хто на Цензорі у новинах так любе довільні імпровізації у перекладах, але нижче оригінал з CNN і там ніде не висловлюється "глибоку стурбованість"

"Before today, there was credible information available to us that the Russians may have been preparing to use agents, chemical agents, potentially tear gas mixed with other agents, as part of an effort to weaken, to incapacitate the Ukrainian military and civilian elements that are entrenched in Mariupol, using these agents as part of an effort to weaken those defenses," Price said.

"We shared that information with our Ukrainian partners. We are going to be in direct conversations with them to try and determine what exactly has transpired here, and as soon as we gain additional fidelity, we'll be in a better position to say what this was or what this may have been," he said.

https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-11-22/h_11905a8bc6cc49465888569d0b771371 Повний оригінал дивіться тут
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12.04.2022 06:58 Ответить
І яким занепокоєнням Пентагон вирішив зреагувати? Невже не глибоким?!
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12.04.2022 07:14 Ответить
Пентагон немає ніякого відношення до новини на сайті СNN (на який посилання у самій новині) і формально не може робити заяв на питання, які у компетенції US State Department.

Сама новина на даний момент розміщена на сайті CNN 2 hr 22 min ago
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12.04.2022 07:25 Ответить
Чергове бла-бла занепокоєння - іншої реакції ніхто і не чекав
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12.04.2022 06:59 Ответить
Ну навіщо ви так? Вони ж "уважно стежать".))
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12.04.2022 07:07 Ответить
Не волнуйтесь.Пентагон успокаивает,что кацапы могут использовать всего лишь слезоточивый газ. Поплачете да и всё. Они внимательно следят. Всё нормально. Просто не устраивайте массовых беспорядков.
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12.04.2022 07:06 Ответить
Це - Гугл-переклад оригінального тексту. Про якесь "занепокоєння" немає жодного слова.

До сьогодні у нас була достовірна інформація про те, що росіяни, можливо, готувалися використовувати агенти, хімічні агенти, потенційно сльозогінний газ, змішаний з іншими агентами, як частину зусиль, щоб послабити, вивести з ладу українські військові та цивільні елементи, які є закріпилися в Маріуполі, використовуючи ці агенти як частину зусиль, щоб послабити цю оборону", - сказав Прайс. «Ми поділилися цією інформацією з нашими українськими партнерами. Ми будемо з ними в прямих розмовах, щоб спробувати визначити, що саме тут сталося, і як тільки ми отримаємо додаткову точність, ми будемо в кращій ситуації сказати, що це було або що це могло бути", - сказав він.

ВСЕ!!!

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12.04.2022 07:18 Ответить
У всьому подвійні стандарти... літаки не дамо , бо боїмось третьої світової , але з швидко приймуть до НАТО Фінляндію(нейтральну) , не зважаючи на погрози мокшандії. І так у всьому.
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12.04.2022 07:43 Ответить
як мені це подобається,глибока занепокоенність,аое яу це не цінично дзвучить ,зі слів азовців є тіьльки постраджалі, поки не буде візуальних доказів,та нажаль жертв серед цивільних ефхто навіть з місця не зсунеться
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12.04.2022 07:51 Ответить
"глибока стурбованість" і "побоювання" - це дуже ефективна допомога нам та відповідь кацапам, вони ридають зі сміху...
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12.04.2022 08:24 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Закончился брифинг Пентагона .
Военная разведка США говорит, что рф сейчас задействует в Украине 60 батальонно-тактических групп и все они на востоке и юге. Новые уже практически не перебрасываются (только + две в последние дни). Но многие из них не в состоянии сегодня воевать, так как сильно пострадали.
Россия перебросила много железа на юг и восток Украины.
Битва за Донбасс будет напоминать классические битвы WW2 (Сталинград, Курская дуга др). То есть будет больше ближнего боя и это будет небольшим изменением тактики рф, а до этого предпочитали дальние обстрелы.
Некоторые страны НАТО в процессе поставки Украине советских танков. Чехия уже поставила танки и БМП.
Пентагон не подтверждает что Россия уничтожила поставленные Украине S-300 и подтверждает что Россия разбомбила аэропорт в Днепре.
Пентагон подтверждает, что из Белгорода в сторону Изюма вышла большая колонна техники (15 км в длину).
США рассматривают варианты того, как обучить больше украинцев работе с беспилотниками Switchblade.
В Черном и Азовском морях находятся пару десятков военных судов России, которые заняты снабжением для военных нужд войны.
Спасибо. Переможемо.
* https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Олег Пономарь
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12.04.2022 08:41 Ответить
Тільки вчора з сином згадали ту дугу. Багато заліза кажете,значить буде робота тракторним військам. Тримайтесь і бережіть себе
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12.04.2022 08:58 Ответить
Пора уничтожить все бункеры х#уйла.
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12.04.2022 08:42 Ответить
Странный перевод, как будто русские пропагандисты переводили. Defenses - это оборона, а не "заворушення". Вот дословный перевод (sorry, на русский): ...как часть усилий по ослаблению этой обороны.
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12.04.2022 10:23 Ответить
Если применили химоружие вряд ли от нее пострадают только 3 человека, и то не значительными повреждениями..
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12.04.2022 14:33 Ответить
 
 