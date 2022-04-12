В Пентагоне отреагировали на применение химического оружия в Мариуполе

В США внимательно следят и ищут подтверждение применения российскими войсками средств подавления беспорядков. Но Пентагон пока не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Сообщения из Мариуполя, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать разные средства борьбы с беспорядками, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими реагентами, в Украине", - говорится в комментарии пресс-службы Пентагона.

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