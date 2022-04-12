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Все 27 стран ЕС принимают участие в поставках оружия Украине, - Боррель

боррель,жозеп

Все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине, в частности, Венгрия и Болгария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Как сообщил Боррель, на встрече решили вопрос предоставления Украине 1,5 млрд евро на вооружение. Необходимо пройти через парламентскую ратификацию еще двух-трех стран, но это процедурная проблема.

Его спросили: изменилось ли поведение Венгрии и Болгарии – стран, которые отказывались помогать Украине оружием?

"Эти страны участвуют в финансировании оружия, предоставляемого Европейским Союзом, как государства-члены. Неправда, что они не участвуют. Если бы они не участвовали, это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно. Венгрия и Румыния, все 27 государств-членов были единодушны", – заявил Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одни лишь санкции ЕС не остановят военную машину РФ, мы должны оказать помощь для обороны Украины, - Боррель

Он подчеркнул, что Венгрия и Болгария вносят свою долю в 1,5 млрд. евро, которые ЕС предоставляет Украине.

"Венгрия, как мне известно, не пропускает оружие на свою территорию, но это другое дело. Венгрия платит свою долю, поэтому она участвует в вооружении Украины", – уточнил Боррель.
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Топ комментарии
+17
особливо мадяри............. так допомагають аж очі вилізають
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12.04.2022 07:17
+12
Респект тому, що вони нарешті зрозуміли, що зупинити пляшивого можна лише військовим шляхом, а не задобрюванням.
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12.04.2022 07:11
+9
Боррелю респект!
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12.04.2022 07:08
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Боррелю респект!
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12.04.2022 07:08 Ответить
Респект тому, що вони нарешті зрозуміли, що зупинити пляшивого можна лише військовим шляхом, а не задобрюванням.
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12.04.2022 07:11 Ответить
Я вчера писал, что Боррель не балаболит❗Он принял для себя решение и доводит его до реализации. Максимально помогать победить роисю👎. Лавров тогда зря быковал и издевался над Боррелем☝
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12.04.2022 07:55 Ответить
даже угрей нагнули
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12.04.2022 07:16 Ответить
Сделали их чуть-чуть беременными)))
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12.04.2022 10:35 Ответить
особливо мадяри............. так допомагають аж очі вилізають
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12.04.2022 07:17 Ответить
Ще б нафтове ембарго ввели усі 27 країн.
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12.04.2022 07:20 Ответить
И Орбан?!
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12.04.2022 07:57 Ответить
А орБана никто не спрашивал , урезали финансирование страны и ФСЁ !
Раз Венгрия в Евросоюзе и НАТО , то обязаны соблюдать определённые законы. Только сейчас этот недоделанный ************ от злости бесится - помогал ***** как мог, а тут облом , теперь Венгрия и орБан спонсируют Украину и кацапы это знают , а сделать ничего не смогут ….
Отлично.
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12.04.2022 10:09 Ответить
А я бы все слушал и слушал!
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12.04.2022 12:46 Ответить
А мадяри?!!
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12.04.2022 07:57 Ответить
Вони власноруч викинули себе з європейської сім'ї, залишилися лише формально
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12.04.2022 11:17 Ответить
Флеш-моб "постав Орбана раком".
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12.04.2022 08:32 Ответить
Дякуємо,що ВИ з НАРОДОМ УКРАЇНИ і НАШИМИ ВОЇНАМИ!!!!
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12.04.2022 09:26 Ответить
Дякуємо всім КРАЇНАМ ПОМІЧНИКАМ! Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ !
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12.04.2022 11:14 Ответить
поки доїде то скільки буде вбитих
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12.04.2022 11:35 Ответить
На відміну від хитрозроблених євреїв з Ізраіля.
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12.04.2022 11:45 Ответить
 
 