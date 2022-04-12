Все 27 стран ЕС принимают участие в поставках оружия Украине, - Боррель

Все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине, в частности, Венгрия и Болгария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Как сообщил Боррель, на встрече решили вопрос предоставления Украине 1,5 млрд евро на вооружение. Необходимо пройти через парламентскую ратификацию еще двух-трех стран, но это процедурная проблема.

Его спросили: изменилось ли поведение Венгрии и Болгарии – стран, которые отказывались помогать Украине оружием?

"Эти страны участвуют в финансировании оружия, предоставляемого Европейским Союзом, как государства-члены. Неправда, что они не участвуют. Если бы они не участвовали, это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно. Венгрия и Румыния, все 27 государств-членов были единодушны", – заявил Боррель.

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Он подчеркнул, что Венгрия и Болгария вносят свою долю в 1,5 млрд. евро, которые ЕС предоставляет Украине.

"Венгрия, как мне известно, не пропускает оружие на свою территорию, но это другое дело. Венгрия платит свою долю, поэтому она участвует в вооружении Украины", – уточнил Боррель.