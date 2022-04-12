Оперативная информация по состоянию на 6:00 12 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 12 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Так, начались сорок восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против нашего государства.
Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях Российской Федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые располагаются в непосредственной близости от восточных границ Украины.
"Российские оккупанты, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей, оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде, - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.
На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.
На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.
В Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Осуществляет перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.
Кроме того, выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Мелитополь и Иловайск.
Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.
На Южнобугском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.
Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.
"На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника".
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.
Об общих потерях врага мы сообщим немного позже, – добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Ще можна сказати - звитяжні.
P.S. Великі літери у назві території окупанта та його терористично-виродських =військ= - просто знущання.
Генштаб теж будемо лайном закидувати як і Арестовича?
иловайск это глубокий тыл ДЫНЫРЫ, генштабу ВСУ пора карты обновлят
Генштаб ЗСУ використовує термін, триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації , чому , не Війна , . Але це ж повномасштабна Війна , будь ласка, кажить на Війну, Війна
Ведь если бы люди знали где наши возле Херсона и что они делают, то это как-то больше вселяло бы надежду и уверенность в том что нас в Херсоне не бросили.