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Оперативная информация по состоянию на 6:00 12 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 12 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались сорок восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях Российской Федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые располагаются в непосредственной близости от восточных границ Украины.

"Российские оккупанты, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей, оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде, - говорится в сообщении.

Читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 11 апреля

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.

На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.

В Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Осуществляет перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Также читайте: Общие потери РФ с начала войны – около 19,5 тыс. человек, 154 самолета, 137 вертолетов, 725 танков и 1 923 бронированных машин

Кроме того, выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Мелитополь и Иловайск.

Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

На Южнобугском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

Смотрите: Куча изуродованных тел оккупантов 1-й БТГр 58-й армии южного военного округа РФ, пытавшихся штурмовать населенные пункты Донбасса. ФОТОрепортаж 18+

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

"На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника".

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

Об общих потерях врага мы сообщим немного позже, – добавили в Генштабе.
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Топ комментарии
+9
Мене уміляє фраза "нехтуючи правилами Міжнародного права"... Рашисти колись дотримувалися якихось правил?
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12.04.2022 07:16
+9


Ще можна сказати - звитяжні.

P.S. Великі літери у назві території окупанта та його терористично-виродських =військ= - просто знущання.
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12.04.2022 07:17
+3
Але э одно питання, чому постійно у весь час
Генштаб ЗСУ використовує термін, триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації , чому , не Війна , . Але це ж повномасштабна Війна , будь ласка, кажить на Війну, Війна
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12.04.2022 08:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мене уміляє фраза "нехтуючи правилами Міжнародного права"... Рашисти колись дотримувалися якихось правил?
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12.04.2022 07:16 Ответить


Ще можна сказати - звитяжні.

P.S. Великі літери у назві території окупанта та його терористично-виродських =військ= - просто знущання.
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12.04.2022 07:17 Ответить
Про хімічну атаку ані слова, мабуть немає підтвердження
Генштаб теж будемо лайном закидувати як і Арестовича?
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12.04.2022 08:33 Ответить
Вибивайте хлопці нечисть, недорозвинутих рабсійських фашистів, вони не мають права називатися людьми.
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12.04.2022 08:34 Ответить
Крім того, виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ Джерело:

иловайск это глубокий тыл ДЫНЫРЫ, генштабу ВСУ пора карты обновлят
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12.04.2022 08:38 Ответить
Але э одно питання, чому постійно у весь час
Генштаб ЗСУ використовує термін, триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації , чому , не Війна , . Але це ж повномасштабна Війна , будь ласка, кажить на Війну, Війна
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12.04.2022 08:47 Ответить
Цікаво, Рада оголосила війну чи боїться політичних наслідків. З юридичної точки зору Японія все ще перебуває у стані війни з Росією, тому я не думаю, що це велика справа, і офіційний мирний договір може стати темою майбутніх переговорів.
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12.04.2022 10:42 Ответить
Почему в плане Херсона пишут только то что делают рашисты здесь, а о том что делают ЗСУ возле Херсона (если они возле него есть) и что они делают/сделали не пишут?
Ведь если бы люди знали где наши возле Херсона и что они делают, то это как-то больше вселяло бы надежду и уверенность в том что нас в Херсоне не бросили.
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12.04.2022 08:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=a9oPNyqhUdc
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12.04.2022 09:04 Ответить
В Шебекинском районе Белгородской области на границе с Украиной повредили железнодорожные пути.
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12.04.2022 08:55 Ответить
А де інформація? Враг посилив ППО? Так у нього не було проблем з ППО!!! Навіщо нам це?
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12.04.2022 09:46 Ответить
 
 