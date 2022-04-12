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Мариуполь (5693) россия (92987) США (24807) химическое оружие (360) Прайс Нед (109)

США пока не подтвердили использование РФ химоружия в Мариуполе, однако ранее предупреждали Украину о вероятности его применения, - Прайс-лист

сша,сенат

Представитель Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты не подтвердили использование химического оружия в блокированном российскими войсками Мариуполе, при этом ранее предупреждали украинскую сторону о вероятности применения РФ химических веществ в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам спикера Госдепа, до сегодняшнего дня им была доступна "достоверная информация о том, что россияне, возможно, готовились использовать ядовитые вещества, потенциально слезоточивый газ, смешанный с другими ядовитыми веществами, чтобы ослабить и вывести из строя украинских военных и гражданских в Мариуполе, ослабить оборону города.

"Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло, и как только мы получим дополнительную достоверность, мы будем в лучшем положении, чтобы сказать, что это было или что это могло быть", – заявил Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты применили химическое оружие против защитников и жителей Мариуполя
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Топ комментарии
+10
Професійні звіздуни, аж ревуть, не хочуть признати хімічної атаки Підорашки, бо інакше довелеться якось реагувати згідно своїх обіцянок. А їм це так хочеться, як голодному срати!
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12.04.2022 07:25
+3
АТОМНЫЙ БЕСПИЛОТНИК КАМИКАДЗЕ

В СМИ появилась информация, что в США закончили разработку беспилотника, который является по сути мини атомной бомбой. Сила взрыва достигает 1 килотонны
Возможно, я надеюсь, передадут Украине на тестовые испытания, иначе где в боевых условиях еще испытать ?
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12.04.2022 07:36
+3
​Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.
В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
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12.04.2022 08:33
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Професійні звіздуни, аж ревуть, не хочуть признати хімічної атаки Підорашки, бо інакше довелеться якось реагувати згідно своїх обіцянок. А їм це так хочеться, як голодному срати!
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12.04.2022 07:25 Ответить
Ну так, тобі ж ІРИНО, не прийдеться воювати проти звірів, які порушують всі конвенції, у тебе ж *****, ти важливіша, ти центр всесвіту, а от нам прийдеться, і ти можеш почикати чим все закінчицця, а ми будемо вмирати через їх бездіяльність, різницю оцінила, ***** туупа? Потрібно ВИМАГАТИ, а не просити, росія, сша та британія забрали ядерну зброю, вони ПОВИННІ були не тільки нормально допомогти, запровадити повне ембарго на все до росії, але щей зобов"язались військово допомогти, а вони не зробили нічого.
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12.04.2022 08:06 Ответить
Тобі треба таблетки приймати. Що з тобою не так.
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12.04.2022 09:25 Ответить
зі мною не так те, що повтікавші ******* в європу ро***** вигляд що половинчаста діяльність заходу, який навіть не поставляє літаки та наступальну зброю, кажуть мені з європ та канад, що все круто, і що не можна ображати "бухгалтерів" які в обмін на відмову від ядкерної зброї зобов"язувалися захищати нашу территорію, а ро***** напевне відсотків 5 від того що повинні і можуть зробити поки ми тут в Україні гинемо.

так ми все одно переможемо, тому що мені як історику дуже яскраво видно зо буде якщо ми програємо або здамося - декілька мільйонів вбьють, ще мільцонів 10-20 вивезуть до сибіру. Тому *****, я і кажу що треба вимагати, а не просити у цих ожирівших мудаків з єс та нато, і не треба прислухатись до "дуже розумної *****" яку говорять ті, що вже не в Україні, або з неї скоро втечуть бо мають право на це...
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12.04.2022 09:41 Ответить
Так що так, зі мною все не так, я не ура-патріот, я хочу щоб україна перемогла, і при цьому українці вижили, і не думаю зручно чи не зручно якійсь паскуді в берліні, вашингтоні чи будапешті, ми воюємо з монстром, а нам дають замість мечів ножики, замість коней віслюків і замість обладунків і щитів фуфайки!
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12.04.2022 09:43 Ответить
Ми не знаємо що саме вони дають. У нас дійсно немає виходу, ці уйобки знищать мільйони. Пентагон заявляв про те що вже декілька країн нам передали танки. Будуть також всі інші речі, в західному суспільстві люди не просто кажуть про передачу нам зброї, вони питають чому нато досі не ввела війська. Ми їх розб'ємо, правда мене починає турбувати влада.
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12.04.2022 10:06 Ответить
Згоден що вбьють мільйони, тому що вже вбивали, українці рашистам поперек горла вже 400 років, і раз за разом коли ми програвали - ми втрачали мільйони українців, тому так програвати це зовсім не варіант в принципі, поразка = 100% смерті нації і більшої частини українців, швидко в розстрілах, геноцидах та таборах, або повільно в сибіру.

Але захід може НАБАГАТО більше, в тому числі і ввести війська, в россії нема ядерних носіїв щоб знищити навіть Україну, в них тисяча ракет на одну боєголовку, і вони просто засцють ядерної війни, тому що вони нікого знищити не зможуть, а їх запросто. захід просто боїться втратити гроші, але мені ЗДАЄТЬСЯ що життя українців та українок якось більше коштує чим дешевий бензин, ні?
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12.04.2022 10:57 Ответить
Абсолютно згоден, ядерна зброя це все так звані понти. Вони нічого не можуть, тому в них істерика. Захід помало але рухається, мене тривожить думка влади. Я бачив інтерв'ю Жданова із Мосейчук, там звучать тревожні думки. Я про зе владу, робити висновки рано але мені тревожно. Таке враження що вони шукають самий простіший вихід, тобто мир станом на 23 число. ЦЬОГО НЕ БУДЕ. Всі хто це читає напишіть цим уйобкам в твітері що такі умови неприпустимі.
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12.04.2022 11:04 Ответить
Шановний, не працюй на пуйла, не розганяй зраду, від твого волання захід не буде швидше чухатись, твоє волання викликає розпач серед українців.
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12.04.2022 10:42 Ответить
Я не розганяю зраду, а знаєш чому? А тому що нам програвати не варіант, бо якщо ми програємо - кацапи винищать мільйони, якщо не десятки мільйонів українців, а перемога коштуватиме "лише" сотні тисяч життів. Але щоб перемогти Україні пора ВИМАГАТИ, а не просити, не боятись "ескалації" чи "образи" західних партнерів, тому що вони звичайно в набагато меншій мірі, але також винуваті в тому, що в нас війна зараз.

отак от просто, такі реалії світу.
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12.04.2022 10:52 Ответить
Ну звісно, ти ж в Маріуполі і точно все знаєш
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12.04.2022 08:01 Ответить
А з якого ти окопа довбаєш? З Білгородського, чи Воронезького?!
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12.04.2022 08:04 Ответить
На відміну від тебе, лоха диванного,я мобілізований ще 17 березня і зараз в армії.
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12.04.2022 08:16 Ответить
Але мізків тобі це, на превеликий жаль, не додало. Важко тобі думати без них, тому всяку херню довбаєш.
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12.04.2022 08:33 Ответить
На відміну від тебе, я роблю корисну справу. А ось ти сидиш вдома в теплі і ховаєшся від мобілізації.
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12.04.2022 08:58 Ответить
Професійний звіздун це той хто: розказував що для того щоб не було війни "нужно просто перестать стрелять" і замість оборонки
Велике будівництво з дорогами для рашистських танків будував. Хто перед самою війною критикував НАТО що рашка не нападе Їм "лучше" знати який у них класний сусід, Мрію і інші літаки поставили на ТО . І взагалі той хто ще в 2014 втік в юрмолу розказувати не пристойні анекдоти про Україну. Досить звалювати все на попередників чи на союзників... Хто ж Ви такі?...
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12.04.2022 08:50 Ответить
Дакуємо, Петре Олексійовичу, за політінформацію!
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12.04.2022 09:11 Ответить
Цікаво Ви в житті теж дельтонік?... Що у вас тільки біле і неправильне... Скільки людей, стільки і думок.
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12.04.2022 09:18 Ответить
Будь патріотом а не петріотом.
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12.04.2022 10:44 Ответить
справа в тому, що я поки не чув заяви нашої влади з приводу хім атаки
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12.04.2022 09:26 Ответить
АТОМНЫЙ БЕСПИЛОТНИК КАМИКАДЗЕ

В СМИ появилась информация, что в США закончили разработку беспилотника, который является по сути мини атомной бомбой. Сила взрыва достигает 1 килотонны
Возможно, я надеюсь, передадут Украине на тестовые испытания, иначе где в боевых условиях еще испытать ?
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12.04.2022 07:36 Ответить
Ти уявляєш наслідки такого бомбування?
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12.04.2022 08:12 Ответить
​Стала известна реакция МИДа оркостана на эту новость.
В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
показать весь комментарий
12.04.2022 08:33 Ответить
так а шо, мало?
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12.04.2022 08:53 Ответить
не атомний...а АВТОНОМНИЙ...
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12.04.2022 08:15 Ответить
И автономний, и атомний, два в одному, +20% , т.е. 200 тонн к 1К, бесплатно
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12.04.2022 08:26 Ответить
На парашии скажут что атомная скажут, что сестра малютки, на кремель, сцаря хатели сбросить
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12.04.2022 08:35 Ответить
Сволочі кацапи, а захід сцикливі уроди... ну так де бомбардування москви, де хоть якась реакція, га?

Суки *****...
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12.04.2022 08:00 Ответить
**********, тобі влаштувати хімічну атаку десь в метро, бо тобі видно руки чешуться перевищити гітлера, який не застосував хімічну зброю боючись зворотнього удару.
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12.04.2022 08:46 Ответить
Прайс лист???
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12.04.2022 08:58 Ответить
Попередньо. Скинули на завод Азовсталь.
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.

Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!

Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!

Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.

Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!

Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"
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12.04.2022 09:43 Ответить
Как они собираются это подтвердить? У них что, в Мариуполе есть шпионы невидимки?
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12.04.2022 10:10 Ответить
В принципі, докази застосування хімічної зброї можна було б отримати від супутників, які займаються екологічними проблемами та мають можливість розпізнавати наявність де-яких хімічних речовин. Але потрібно знати де і коли відбудеться атака, щоб завчасно направити туди детектори.
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12.04.2022 11:19 Ответить
 
 