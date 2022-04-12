США пока не подтвердили использование РФ химоружия в Мариуполе, однако ранее предупреждали Украину о вероятности его применения, - Прайс-лист

Представитель Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты не подтвердили использование химического оружия в блокированном российскими войсками Мариуполе, при этом ранее предупреждали украинскую сторону о вероятности применения РФ химических веществ в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам спикера Госдепа, до сегодняшнего дня им была доступна "достоверная информация о том, что россияне, возможно, готовились использовать ядовитые вещества, потенциально слезоточивый газ, смешанный с другими ядовитыми веществами, чтобы ослабить и вывести из строя украинских военных и гражданских в Мариуполе, ослабить оборону города.

"Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло, и как только мы получим дополнительную достоверность, мы будем в лучшем положении, чтобы сказать, что это было или что это могло быть", – заявил Прайс.

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