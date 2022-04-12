США пока не подтвердили использование РФ химоружия в Мариуполе, однако ранее предупреждали Украину о вероятности его применения, - Прайс-лист
Представитель Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты не подтвердили использование химического оружия в блокированном российскими войсками Мариуполе, при этом ранее предупреждали украинскую сторону о вероятности применения РФ химических веществ в городе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По словам спикера Госдепа, до сегодняшнего дня им была доступна "достоверная информация о том, что россияне, возможно, готовились использовать ядовитые вещества, потенциально слезоточивый газ, смешанный с другими ядовитыми веществами, чтобы ослабить и вывести из строя украинских военных и гражданских в Мариуполе, ослабить оборону города.
"Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло, и как только мы получим дополнительную достоверность, мы будем в лучшем положении, чтобы сказать, что это было или что это могло быть", – заявил Прайс.
Пожалуйста, подождите...
так ми все одно переможемо, тому що мені як історику дуже яскраво видно зо буде якщо ми програємо або здамося - декілька мільйонів вбьють, ще мільцонів 10-20 вивезуть до сибіру. Тому *****, я і кажу що треба вимагати, а не просити у цих ожирівших мудаків з єс та нато, і не треба прислухатись до "дуже розумної *****" яку говорять ті, що вже не в Україні, або з неї скоро втечуть бо мають право на це...
Але захід може НАБАГАТО більше, в тому числі і ввести війська, в россії нема ядерних носіїв щоб знищити навіть Україну, в них тисяча ракет на одну боєголовку, і вони просто засцють ядерної війни, тому що вони нікого знищити не зможуть, а їх запросто. захід просто боїться втратити гроші, але мені ЗДАЄТЬСЯ що життя українців та українок якось більше коштує чим дешевий бензин, ні?
отак от просто, такі реалії світу.
Велике будівництво з дорогами для рашистських танків будував. Хто перед самою війною критикував НАТО що рашка не нападе Їм "лучше" знати який у них класний сусід, Мрію і інші літаки поставили на ТО . І взагалі той хто ще в 2014 втік в юрмолу розказувати не пристойні анекдоти про Україну. Досить звалювати все на попередників чи на союзників... Хто ж Ви такі?...
В СМИ появилась информация, что в США закончили разработку беспилотника, который является по сути мини атомной бомбой. Сила взрыва достигает 1 килотонны
Возможно, я надеюсь, передадут Украине на тестовые испытания, иначе где в боевых условиях еще испытать ?
В связи с внезапно образовавшимся дефицитом прокладок спикерша МИДа, широко известная в узких кругах под позывным Манька-Аблигация, была вынуждена выражать озабоченность по этому поводу с широко расставленными ногами, чтобы не замочить последнюю оставшуюся пару туфель.
Руководитель ведомства Сергей "конь педальный" Лавров не смог посетить брифинг в связи с возникшей паникой на мировых рынках овса и других фуражных культур.
Суки *****...
Троє потерпілих в задовільному стані.
Білецький повідомляє, що "катастрофічних наслідків немає" через чергову рукожопість окупанта.
Ось тепер РФ точно *****
Що ж. Росія щойно в черговий раз плюнула на "Женевські конвенції".
Те що сталося в Маріуполі близько години тому для світової громадськості набагато серйозніше навіть за повну окупацію України.
Раніше РФ використовувала хімію в Сирії, але тоді хоч якась відмазка була - проти терористів, проти ІДІЛу. У зв'язку зі слабкою владою в США на той час - відмазка в цілому проканала!
Але цього разу відмазку вигадати нереально, як і спроби валити все на ДНР. Якщо там дійсно були скинуті серйозні хімікати, хоча безпілотник з невеликим обсягом - більше виглядає як бажання глянути на реакцію, то Путін зірвав останній стоп-кран Західного світу!
Просто для розуміння певний перелік хімічної зброї за забороною застосування стоїть попереду ядерної зброї. Щойно серйозність скинутого підтвердять - підуть заяви західних лідерів! В Україну підуть поставки зовсім іншої техніки. Я годину писав попередній пост, але гадаю що його сценарій трішки зміниться на нашу користь (все ж дуже раджу його до прочитання!). Допомога піде швидше, причому це буде допомога більш високого рівня!
Зміняться і плани щодо ОРДЛО.
Якщо кілька годин тому Україна би не планувала найближчим часом деокупацію території з ******** з ДНР, то тепер останні підписали собі вирок. Тепер цю пухлину чимскоріш вирізатимуть. І буде чим!
Намагаюся не думати про жертви з нашого боку, але для Росії те що вона щойно зробила вилізе в катастрофу!"