Нехаммер заявил, что Путин на встрече высказался за скорейшее окончание войны в Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, накануне проведший переговоры с Путиным в России, сообщил, что президент РФ на встрече высказался за скорейшее окончание войны в Украине, однако смысл этих слов не ясен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

По словам австрийского чиновника, в конце встречи Путин сказал ему:

"Было бы лучше, если бы она [война] скорее закончилась".

По словам Нехаммера, смысл этих слов не ясен до конца. Они могли либо сигнализировать о готовности Путина к дальнейшим мирным переговорам, либо могут означать скорейшее и жестокое нападение на Донбасс.

"У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно. Вот почему я считаю, что столь важно постоянно сталкивать его с фактами войны", - подчеркнул канцлер Австрии.

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