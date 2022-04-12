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Новости Агрессия России против Украины Война
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путин (30471) Нехаммер (42)

Нехаммер заявил, что Путин на встрече высказался за скорейшее окончание войны в Украине

негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, накануне проведший переговоры с Путиным в России, сообщил, что президент РФ на встрече высказался за скорейшее окончание войны в Украине, однако смысл этих слов не ясен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

По словам австрийского чиновника, в конце встречи Путин сказал ему:

"Было бы лучше, если бы она [война] скорее закончилась".

По словам Нехаммера, смысл этих слов не ясен до конца. Они могли либо сигнализировать о готовности Путина к дальнейшим мирным переговорам, либо могут означать скорейшее и жестокое нападение на Донбасс.

"У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно. Вот почему я считаю, что столь важно постоянно сталкивать его с фактами войны", - подчеркнул канцлер Австрии.

Читайте: "Особого оптимизма нет", - Нехаммер после встречи с Путиным
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Топ комментарии
+66
Не знаю хто автор але ось таке скинули:

От чому приїздив Джонсон

Іноді корисно послухати непрофільних спеціалістів, бо свій погляд з часом замулюється. От Євген Магда сам пише, що не є міжнародником, але відмітив речі, на які я мав би звернути увагу, але якось не співставив. А воно ж і справді так.

Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва, - без попередження, програми, дипломатичних заготовок, - був відповіддю не на приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість у Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.
Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі європейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни, а з ще одним посланням. Від Пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а британська Мі6 недарма платню отримує, там мусять все знати наперед.
Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в ОПі на чолі з Єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав Арєстовіч. І під ці пропозиції Арахамія вже починає тероризувати комбригів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом.
Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропагандисти змогли б представити своїм локшиноносцям як перемогу.
І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти.
А взяти це Зеленський може лише в українського народу та наших ЗСУ. У народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.
Але, як виглядає, такими поступками можна забрати щось у ще декого. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по дорослому, щоб не піднялися, а отакий гнилий мир, який підірве Україну, але при тому зміцнить позиції пуйла на раші - явно не вкладається в ці плани.
І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашингтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою.
А готовність ще потиснути пуйла та вийти на реальну перемогу буде простимульована новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями та фінансовими гарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде в Київ, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борису Джонсону за таку підтримку вдячні, за зброю - додаткове спасибі.

...зараз уже маємо підтвердження з запорєбріка.
Пєсков щойно повідомив, що канцлер Австрії прилетить 11 квітня до москви й зустрінеться там з пуйлом. Канцлер виявився лише кур'єром на фоні розчарування й знехоті до подальших розмов у Макрона. А рашистським нарікам кур'єри потрібні. І не лише для колумбійського кокаїну, але й для торгівлі шантажем, хтивими обіцянками й знову ультиматумами.
Канцлер дійсно привозив Зеленському якісь нові "мирні" плани від Пуйла, які можуть передбачати лише або капітуляцію, або пастку.
І дуже добре, що англійська МІ-6 це розвідала, а Борис Джонсон миттєво примчав до Києва гасити оте збудження Зеленського в позі "очі в очі".
А те, що Пуйло заворушилося, свідчить, що для нього ще більша катастрофа, ніж розгром його полчищ - особиста ізоляція та ігнорування. А головна перемога - якщо він зможе шантажувати й диктувати умови своєму противнику.
Невже не зрозуміло, що найкращий варіант - це добивати плешивого повним ігноруванням? Зрештою, саме це і вбивав Джонсон в голову Зеленському. Як бачимо, поки ніби подіяло. Лише, щоб надовго...
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12.04.2022 07:42
+51
На одном из Ютуб каналов было высказано мнение, что Борис Джонсон предупредил найвелычнишого генералиссимуса, что-бы он не вел переговоров с ****** до нашей победы, а канцлер Австрии - посредник от *****, который передал его требования о капитуляции.
Но лично я не думаю, что наша армия позволит шутам сдать Украину.
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12.04.2022 07:49
+20
😃. Я дуже вдячний цьому панові, що він хоч не сказав що це Україна напала на росію
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12.04.2022 07:42
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Правила форума Совет форумчан
Ну поки що Гарант "не готовий торгувати територією України". Видно не зійшлися в ціні або у валюті, "деревьяні" сунуть...
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12.04.2022 09:12 Ответить
Буде більший геноцид,тварюка нездатна відпрвзти
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12.04.2022 07:41 Ответить
😃. Я дуже вдячний цьому панові, що він хоч не сказав що це Україна напала на росію
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12.04.2022 07:42 Ответить
Не знаю хто автор але ось таке скинули:

От чому приїздив Джонсон

Іноді корисно послухати непрофільних спеціалістів, бо свій погляд з часом замулюється. От Євген Магда сам пише, що не є міжнародником, але відмітив речі, на які я мав би звернути увагу, але якось не співставив. А воно ж і справді так.

Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва, - без попередження, програми, дипломатичних заготовок, - був відповіддю не на приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість у Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.
Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі європейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни, а з ще одним посланням. Від Пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а британська Мі6 недарма платню отримує, там мусять все знати наперед.
Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в ОПі на чолі з Єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав Арєстовіч. І під ці пропозиції Арахамія вже починає тероризувати комбригів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом.
Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропагандисти змогли б представити своїм локшиноносцям як перемогу.
І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти.
А взяти це Зеленський може лише в українського народу та наших ЗСУ. У народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.
Але, як виглядає, такими поступками можна забрати щось у ще декого. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по дорослому, щоб не піднялися, а отакий гнилий мир, який підірве Україну, але при тому зміцнить позиції пуйла на раші - явно не вкладається в ці плани.
І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашингтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою.
А готовність ще потиснути пуйла та вийти на реальну перемогу буде простимульована новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями та фінансовими гарантіями.

Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде в Київ, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борису Джонсону за таку підтримку вдячні, за зброю - додаткове спасибі.

...зараз уже маємо підтвердження з запорєбріка.
Пєсков щойно повідомив, що канцлер Австрії прилетить 11 квітня до москви й зустрінеться там з пуйлом. Канцлер виявився лише кур'єром на фоні розчарування й знехоті до подальших розмов у Макрона. А рашистським нарікам кур'єри потрібні. І не лише для колумбійського кокаїну, але й для торгівлі шантажем, хтивими обіцянками й знову ультиматумами.
Канцлер дійсно привозив Зеленському якісь нові "мирні" плани від Пуйла, які можуть передбачати лише або капітуляцію, або пастку.
І дуже добре, що англійська МІ-6 це розвідала, а Борис Джонсон миттєво примчав до Києва гасити оте збудження Зеленського в позі "очі в очі".
А те, що Пуйло заворушилося, свідчить, що для нього ще більша катастрофа, ніж розгром його полчищ - особиста ізоляція та ігнорування. А головна перемога - якщо він зможе шантажувати й диктувати умови своєму противнику.
Невже не зрозуміло, що найкращий варіант - це добивати плешивого повним ігноруванням? Зрештою, саме це і вбивав Джонсон в голову Зеленському. Як бачимо, поки ніби подіяло. Лише, щоб надовго...
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12.04.2022 07:42 Ответить
По самой сути и фактам сказать ничего , но вот написано "не так"?
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12.04.2022 07:53 Ответить
навіть не "не так", а "не тим"
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12.04.2022 08:00 Ответить
На одном из Ютуб каналов было высказано мнение, что Борис Джонсон предупредил найвелычнишого генералиссимуса, что-бы он не вел переговоров с ****** до нашей победы, а канцлер Австрии - посредник от *****, который передал его требования о капитуляции.
Но лично я не думаю, что наша армия позволит шутам сдать Украину.
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12.04.2022 07:49 Ответить
для того щоб клован це зрозумів, треба пристрелити обригамію якщо ще раз спробує тиснути на військових або затримати за державну зраду, от нехай тоді шмаркля і *************
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12.04.2022 08:26 Ответить
а якщо раптом перемоги не буде, Боріс і дідусь Джо візьмуть на себе відповідальність за зруйновану Україну? В першу чергу, перед українським народом.
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12.04.2022 08:29 Ответить
Перемоги може не бути лише у випадку, якщо такі як ти, ВАЗелін, Беня та Єрмак протиснуть капітуляцію під виглядом миру.
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12.04.2022 09:04 Ответить
Перемога буде лише тоді, якщо нам нададуть максимально потужну зброю. Результат війни дуже залежить від дій Заходу. А вони поки що "тягнуть час". Напевне, їм цікаво, щоб війна тривала довго.
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12.04.2022 09:17 Ответить
Вазеліновий, йди у кільватері руссского воєнного корабля.
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12.04.2022 09:20 Ответить
Щоб була капітуляція треба, щоб у владі був ГЕТЬман. Давно б уже уклав Мінськ 3 (Стамбул 1), віддав би пів України та зберіг би липецьку фабрику. Ви про це мрієте?
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12.04.2022 09:45 Ответить
Вазеліновий, йди у кільватері руссского воєнного корабля!
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12.04.2022 09:57 Ответить
Ми мріємо, щоб дурні в Україні скоріше повиздихали! Ліпецька фабрика їм в с*раці!
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12.04.2022 10:22 Ответить
На вашій паРаші мрійте, щоб самім у с_раці не опинитися.
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12.04.2022 12:00 Ответить
Автор цього допису Тарас Чорновіл
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12.04.2022 07:56 Ответить
Дякую. Я знаю про такого політолога (з його YouTube відео не вражає) але допис має логічний ланцюжок з наявних фактів.
Там є посилання на Євген Магда як того хто зауважив і поєднав той фактураж але я незнаю хто ця особа.
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12.04.2022 08:32 Ответить
Магда політолог, журналіст, історик, очільник Інституту світової політики. Чорновіла мені цікаво читати, а на слух важкувато сприймається, як на мене.
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12.04.2022 08:42 Ответить
Чорновол - це те, що зрадило свого батька?
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12.04.2022 09:46 Ответить
Подібне припущення висловив Богдан Буткевич на каналі "Без цензури" в YouTube. Особисто я повніcтю підтримую його думку.
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12.04.2022 09:44 Ответить
бредятину этот автор накатал. Джонсону есть чем заняться, кроме беганий за двойными агентами что в Австрии что в Украине. Он - глава второй после США армии союзников Украины. Ему есть что сказать Зеле.

Джонсон приезжал, чтобы остановить Зеленского с подписанием мирного договора с Россией на условиях России.
Сказал что ЕС и Британия лично готовы дать ЛЮБОЕ КРОМЕ ЯДЕРНОГО оружие, чтобы Украина продержалась как можно дольше. Чем дольше мы будем отбиваться, и успешно - тем сговорчивее будет Путин на переговорах.
Немедленно после его визита Зеля сменил риторику с "готов встретиться с Путиным хоть завтра" на "это будет наш решительный бой".
Вооружение союзников несется в Украину полным ходом. Потому Путин и применил химоружие - торопится.
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12.04.2022 08:25 Ответить
Зеля своєї думки не має, це вже давно зрозуміло. Ним керують...
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12.04.2022 08:35 Ответить
если им руководят такие как Байден и Джонсон (хотя бы теперь) - то Украине сильно повезло.
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12.04.2022 08:49 Ответить
А ще ним керує єрмак з абдрістовищем, і з цим нам дуже не пощастило.
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12.04.2022 09:47 Ответить
Я вам усім скажу ще раз те, про що я писав на початку березня в дискусії про "силу" санкцій (тоді лиш починались).
Як би це цінічно не прозвучало, але теперешній світ, на жаль, став ще цинічнишім, ніж минулими століттями.
Я писав - побільше санкцій і побільше зброї (а це заслуга ВСУ - помагають тільки сильному, вірячи в його успіх).
Чому?
Готовудися до поразки України і "занепокоєння і засудження" плюс гуманітарна допомога ("комариний укус" для них по втратам).
А тепер вони з кожним днем санкцій і допомоги зброєю витрачають все більше і більше (астрономічні суми - особливо санкції). І коли величина витрат досягне точки неповернення (здається, що вже близько), то тут справа буде вже не тільки в перемозі України, але й у перемозі їхньої політики. Не дай Бог програти - що тоді їм скажуть платники податків, бізнесмени? А політичні опоненти миттєво візьмуть гору.
Коли точку неповернення пройдено, Захід вже просто не дасть Зеленському (знаючи настрій українського народу і ЗСУ) піти на будь які поступки перед мордором.
ВСЕ! Тепер ціль:
- домогтися перемоги України;
- максимально понизити військовий потенціал мордору до рівня "нижче плінтуса";
- нанести максимальні економічні втрати мордору і викинути його, як значущого гравця з політичної арени;
- забезпечити свою економічну вигоду (по хлопськи - "відбити гроші") шляхом перерозподілу світових ринків і майбутніх ефективних інвестицій в Україну.
Назад їм дороги вже немає.
З США ситуація ще більш сприятлива для нас. Байден останні роки готував "битву" з Китаєм - економічну і геополітичну. Ради цього він пішов на дуже непопулярний крок в Афганістані, визнавши марними мільярдні витрати (він це і не приховував, пояснюючи своє рішення виборцям про важливість протистаяння Китаю). Ради цього ж він влітку поїхав до москви і отримав від карлика запевнення, що на європеському просторі залишиться "статус кво". Але кремлівсткий гопник його нагло кинув, зламавши всю вибудовану США геополітику на ближчі роки. Тому для Байден він ще й особистий ворог.
Ну от коротко все: точку неповернення пройдено, Захід "по вуха" стягнувся у війну. А ермак і Ко - нехай поки що "курять збоку" - до них ще руки дійдуть.

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12.04.2022 10:00 Ответить
Об этом и написано!
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12.04.2022 10:24 Ответить
Якщо канцлер був курьером з посланням, то логічно спочатку отримати послання, а потім його передати )
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12.04.2022 08:25 Ответить
Ти забув, що Австрія "шпигунський авіаносець" - послання від ***** передали тишком-нишком.
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12.04.2022 09:50 Ответить
А разве австриец к ***** ездил не после того, как Боря съездил в Киев?
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12.04.2022 09:06 Ответить
Мало-ли о чем проблеет членоголовый фюрер выгребной ямы, членоголовое *****. Переговоры могут проходдить только о репарациях и контрибуциях от лапотной орды. После полного уничтожения репоедов на нашей территории.
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12.04.2022 07:43 Ответить
ты лично сколько "репоедов" завалил?

я что-то забыл, напомни, может мы уже Мариуполь взяли? Изюм разблокировали? Херсон зачистили?

пока что силы неравны не в нашу пользу. ВСУ дают отпор, слов нет, Азов - герои. И так же героически гибнут один за другим. Деблокировать Марик нам НЕЧЕМ.
шапкозакидательство в войне с таким опасным врагом - чревато огромными потерями.
Мне тут часто приводят в пример Азербайджан и как они резво решили вопрос с Нагорным Карабахом. Так вот - Азербайджан ждал своего часа 30 лет. ТРИДЦАТЬ, на минуточку!
И вернул после того как видимо за них Турция добазарилась с Путиным.
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12.04.2022 08:30 Ответить
Ця шльондра відмазує свого хазяїна пуйла!
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12.04.2022 07:43 Ответить
Он убеждает каннибала не жрать людей. Можно также попробовать убедить крокодила кушать манную кашу, а не антилопу. Кашу крокодил съест, затем возьмется за антилопу. Нажравшись он возьмется за тех, кто хотел убедить его стать вегетарианцем... Что это вообще было?
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12.04.2022 07:44 Ответить
Нужен был кто то кто смог бы убедится что:
1. ***** жив❗
2. ***** в адеквате❗

Нужно же иметь представление с кем сейчас мир имеет дело. Это и была цель визита.
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12.04.2022 08:04 Ответить
Есть и другие методы проверки. Например, продолжение войны. Вряд ли следующее ***** захочет ее продолжать. Ну хотя бы в таких масштабах.
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12.04.2022 08:06 Ответить
Они таким образом оценили вероятность ядерного удара при разгрома *********❗💥
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12.04.2022 08:10 Ответить
Так треба було спитати, в чому сенс
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12.04.2022 07:44 Ответить
иди спроси. думаешь - так просто рыться в муравейнике мыслей Путина?
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12.04.2022 08:31 Ответить
Цьому чуваку Нехаммеру можно в нашу ОПУ на роботу переходити.
Буде разо з Єрмаком плести про подальші мирні переговори...
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12.04.2022 07:45 Ответить
Посмотрите словарь Даля, ой, Оруэлла , там написано, что это означает
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12.04.2022 07:47 Ответить
прям миротворец хренов... каїн
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12.04.2022 07:47 Ответить
Болтовня ниочем.
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12.04.2022 07:49 Ответить
"Президент РФ на зустрічі висловився за якнайшвидше закінчення війни в Україні, проте сенс цих слів не зрозумілий.

Ось так вміють говорити дипломати/чиновники Європи: висловився за... проте сенс цих слів не зрозумілий. Для чого вони це роблять?

Щоб себе показати?

«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.
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12.04.2022 07:50 Ответить
Так ***** и в начале войны мечтал закончить ее как можно скорее, за два дня. Что изменилось и что нехаммер не понял? Еще один макрон нашелся.
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12.04.2022 07:52 Ответить
Так , ми чули від мокшанів , що вони ні на кого нападать не збираються , і на Україну не нападали , інтересно якої закінчення війни хоче ***** , якщо вони не нападали , а здійснюють "спецоперацию" .Хай ***** відміне "спецоперацию" без різних умов, і на цьому кінець...
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12.04.2022 07:54 Ответить
Медвідь сунув лапу в вулик з медом , але виявляється там бджоли , але лапу витягати не хоче , а хоче щоб бджоли його не жалили...
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12.04.2022 07:58 Ответить
не так уже не получиться просто отменить спецоперацию - отвечать падлюке кацапской придется и всей рашке и ее конченным жителям
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12.04.2022 08:23 Ответить
"За словами австрійського чиновника, наприкінці зустрічі Путін сказав йому:

"Було б краще, якби вона [війна] скоріше закінчилася" " (с) то тра було сказати "мотузка. цианід чи пістоль ? " що всі так бояться цього бункерного недомірка ?
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12.04.2022 08:00 Ответить
потому что у него есть ядерная кнопка. и большие, хотя и тупые, войска.
увы.
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12.04.2022 08:34 Ответить
У Путлера вся надія на Зелю.
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12.04.2022 08:01 Ответить
Скорійше на д'Єрмака, Татарова, Демченко.
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12.04.2022 08:27 Ответить
Шо ми знали ,те й довідались
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12.04.2022 08:03 Ответить
Але путлер не сказав йому на яких умовах! Думаю, що на умовах капітуляції України. Цього ніколи не буде!!!
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12.04.2022 08:08 Ответить
Путлер повинен здохнути. Оце зрозуміло до кінця.
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12.04.2022 08:11 Ответить
Ніколи не вірте ***** і його кацапам- кацапи завжди брешуть.
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12.04.2022 08:16 Ответить
Ну да.... Окончание войны....
Они хотят чтобы мы все сдохли, а мы прочему то этого не хочем...
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12.04.2022 08:18 Ответить
А не сказав яким чином?
Висловився він...
Австріяк вносить дезінформацію.
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12.04.2022 08:23 Ответить
Дрыщ лапотный, я Ксению на Цензоре вижу уже не один год. А ты зря, петушок лаптекопытный. кукарекаешь через прокси, твое свинное рыло козломордого репоеда видно под любым флагом. Брысь к спам, кацап недобитый.
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12.04.2022 09:14 Ответить
австриєць був викликаний ху@лом лише з метою перевірки інформації про хід війни. Нічого більше.
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12.04.2022 09:08 Ответить
Нехамер це таке як не молоток!
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12.04.2022 08:25 Ответить
Или не американская военная машина. Но он походу такой же нехаммер, как и путин - не *****.
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12.04.2022 09:11 Ответить
І він повірив *****? Вже знає конкретну дату? Тільки цей наївний не договорив ,що ***** зказав як заберу всю Україну зразу припиню воювати .
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12.04.2022 08:26 Ответить
...а Путин любит выглядеть красиво.
Дрыщ лапотный, ***** красиво выглядит только перед такими скрепными поносцами, как ты, а для нас твой фюрер - заурядное старое висячее *****.
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12.04.2022 09:18 Ответить
Сподіваємося, що Негаммер закінчив з путіним одночасно.
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12.04.2022 08:29 Ответить
Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

Об этом пишет https://www.theguardian.com/ The Guardian со ссылкой на информацию членов поддерживаемых Ираном иракских бойцов и региональных разведывательных служб.

По данным издания, РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.

Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300, также был подарен Москве властями Тегерана, которые также вернули С-300, по словам источника, помогавшего организовать транспортировку.

Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Ирак принимал американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, а США обучали и снабжали различные подразделения иракской армии и сил специального назначения для защиты багдадского правительства от повстанцев. После двух десятилетий войны страна наводнена оружием.

Большая его часть легально перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских групп, которые выступают против присутствия США в стране, но с 2016 года официально включены в состав иракских вооруженных сил в рамках борьбы с "Исламским государством".
РПГ и противотанковые ракеты, находящиеся во владении "Хашд аш-Шааби", самой мощной шиитской группы, были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и доставлены в Россию морем, сказал командир группы, которая контролирует переправу.

По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила по частям в Иран две ракетные установки Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.

"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение (потому что в данный момент оно нам не нужно, - ред.). Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", - сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".

После этого три грузовых судна, способных перевозить такие грузы - два под российским флагом и одно под иранским - пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели в Астрахань.
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12.04.2022 08:47 Ответить
Ну если Путин так сказал, значит это правда
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12.04.2022 08:55 Ответить
***** торопится захватить и закончить все до девятого мая, вот и весь его смысл.
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12.04.2022 09:07 Ответить
Джонсон ще раз довів світові правильність виходу Британії з ЄС. '' Поки в колективі точаться баталії, хто ж має робити найважчу роботу, найсильніший з колег психує, та робить це сам!'' ***** тримає колективну Європу на газовій шворці. Всі озираються один на одного, боячись зазнати втрат. А ''вільна'' Британія діє, як СПРАВЖНІЙ лідер у Європі!
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12.04.2022 09:18 Ответить
..уйло под "скорее закончить" имел ввиду типо для вас всех, иначе.. иначе я вас всех раздавлю (Америка развалится, ЕС умрет в нищете, Украину полностью оккуппирует...). Он же ..бнутый
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12.04.2022 09:33 Ответить
Ничего нового, все стабильно в свете идиотизма
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12.04.2022 09:34 Ответить
А! Побачив мир в очах путіна!
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12.04.2022 09:51 Ответить
так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни

Канцлер НЕХаммер "грає вар"ята".. (
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12.04.2022 10:06 Ответить
А реально Австрия чем то помогла Украине ?
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12.04.2022 10:13 Ответить
Австрія, як країна ЄС застосувала усі санкції прийняті в межах ЄС.
Це набагато більше ніж Туреччина та Ізраїль яких дуже любить нахвалювати зебіли
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12.04.2022 11:21 Ответить
И ПО ЭТОМУ ***** ГОТОВО ПРИМЕНИТЬ ВСЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЯ !!!
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12.04.2022 10:29 Ответить
***** то не відмовиться від війни ні за яких обставин, поки живий
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12.04.2022 11:32 Ответить
***** ****** как дышит!
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12.04.2022 18:58 Ответить
 
 