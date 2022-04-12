Нехаммер заявил, что Путин на встрече высказался за скорейшее окончание войны в Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, накануне проведший переговоры с Путиным в России, сообщил, что президент РФ на встрече высказался за скорейшее окончание войны в Украине, однако смысл этих слов не ясен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
По словам австрийского чиновника, в конце встречи Путин сказал ему:
"Было бы лучше, если бы она [война] скорее закончилась".
По словам Нехаммера, смысл этих слов не ясен до конца. Они могли либо сигнализировать о готовности Путина к дальнейшим мирным переговорам, либо могут означать скорейшее и жестокое нападение на Донбасс.
"У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно. Вот почему я считаю, что столь важно постоянно сталкивать его с фактами войны", - подчеркнул канцлер Австрии.
Пожалуйста, подождите...
От чому приїздив Джонсон
Іноді корисно послухати непрофільних спеціалістів, бо свій погляд з часом замулюється. От Євген Магда сам пише, що не є міжнародником, але відмітив речі, на які я мав би звернути увагу, але якось не співставив. А воно ж і справді так.
Абсолютно неочікуваний візит Бориса Джонсона до Києва, - без попередження, програми, дипломатичних заготовок, - був відповіддю не на приїзд очільників ЄС. Там мета зрозуміла - зберегти першість у Британії в числі друзів України й поставити деякі підсумкові крапки. А все інше, як допомога зброєю, санкції та дипломатичне сприяння, вирішується й у відео-форматі.
Але (те, що я пропустив) - це співставлення з візитом австрійського канцлера Карла Негаммера. Якраз цей візит мав би виглядати найбільш дивним. Бо Відень явно не в епіцентрі наших подій та не в мейнстрімі європейської політики. А зараз уже пост-фактум випливають повідомлення, що канцлер приїхав не просто від своєї країни, а з ще одним посланням. Від Пуйла. Це ми про щось взнаємо пост-фактум, а британська Мі6 недарма платню отримує, там мусять все знати наперед.
Новий "мирний план". Саме на нього так чекала вся рашистська резидентура в ОПі на чолі з Єрмаком, саме про ці непередбачувані обставини, які можуть дуже прискорити перемир'я (не перемогу!!! і навіть не стійкий мир) патякав Арєстовіч. І під ці пропозиції Арахамія вже починає тероризувати комбригів вимогами погодитися на "компроміси" з ворогом.
Пуйлу до 9 травня треба вийти з цієї війни з результатом, який його пропагандисти змогли б представити своїм локшиноносцям як перемогу.
І Зеленський має дати йому щось таке. А щоб дати, треба звідкись взяти.
А взяти це Зеленський може лише в українського народу та наших ЗСУ. У народу можна забрати, наприклад, території Луганської та Донецької областей, де ми тримаємо неймовірну оборону. А в армії можна відібрати перемогу й гідність.
Але, як виглядає, такими поступками можна забрати щось у ще декого. Світ уже зрозумів, чим загрожує путін та його раша цивілізації. І їх хочуть добити по дорослому, щоб не піднялися, а отакий гнилий мир, який підірве Україну, але при тому зміцнить позиції пуйла на раші - явно не вкладається в ці плани.
І Джонсон, який зараз виражає позицію не лише Лондона, але й Вашингтона, зробив щось унікальне - приїхав сам до Києва поза всіма планами, щоб, імовірно, донести Зеленському, що ціна такого миру для нього самого й для України буде дуже високою.
А готовність ще потиснути пуйла та вийти на реальну перемогу буде простимульована новими й дуже корисними для шаткування русні озброєннями та фінансовими гарантіями.
Дожилися ж, холера! Чужий прем'єр їде в Київ, щоб не допустити зради й готовий за це навіть платити... Але Борису Джонсону за таку підтримку вдячні, за зброю - додаткове спасибі.
...зараз уже маємо підтвердження з запорєбріка.
Пєсков щойно повідомив, що канцлер Австрії прилетить 11 квітня до москви й зустрінеться там з пуйлом. Канцлер виявився лише кур'єром на фоні розчарування й знехоті до подальших розмов у Макрона. А рашистським нарікам кур'єри потрібні. І не лише для колумбійського кокаїну, але й для торгівлі шантажем, хтивими обіцянками й знову ультиматумами.
Канцлер дійсно привозив Зеленському якісь нові "мирні" плани від Пуйла, які можуть передбачати лише або капітуляцію, або пастку.
І дуже добре, що англійська МІ-6 це розвідала, а Борис Джонсон миттєво примчав до Києва гасити оте збудження Зеленського в позі "очі в очі".
А те, що Пуйло заворушилося, свідчить, що для нього ще більша катастрофа, ніж розгром його полчищ - особиста ізоляція та ігнорування. А головна перемога - якщо він зможе шантажувати й диктувати умови своєму противнику.
Невже не зрозуміло, що найкращий варіант - це добивати плешивого повним ігноруванням? Зрештою, саме це і вбивав Джонсон в голову Зеленському. Як бачимо, поки ніби подіяло. Лише, щоб надовго...
Но лично я не думаю, что наша армия позволит шутам сдать Украину.
Там є посилання на Євген Магда як того хто зауважив і поєднав той фактураж але я незнаю хто ця особа.
Джонсон приезжал, чтобы остановить Зеленского с подписанием мирного договора с Россией на условиях России.
Сказал что ЕС и Британия лично готовы дать ЛЮБОЕ КРОМЕ ЯДЕРНОГО оружие, чтобы Украина продержалась как можно дольше. Чем дольше мы будем отбиваться, и успешно - тем сговорчивее будет Путин на переговорах.
Немедленно после его визита Зеля сменил риторику с "готов встретиться с Путиным хоть завтра" на "это будет наш решительный бой".
Вооружение союзников несется в Украину полным ходом. Потому Путин и применил химоружие - торопится.
Як би це цінічно не прозвучало, але теперешній світ, на жаль, став ще цинічнишім, ніж минулими століттями.
Я писав - побільше санкцій і побільше зброї (а це заслуга ВСУ - помагають тільки сильному, вірячи в його успіх).
Чому?
Готовудися до поразки України і "занепокоєння і засудження" плюс гуманітарна допомога ("комариний укус" для них по втратам).
А тепер вони з кожним днем санкцій і допомоги зброєю витрачають все більше і більше (астрономічні суми - особливо санкції). І коли величина витрат досягне точки неповернення (здається, що вже близько), то тут справа буде вже не тільки в перемозі України, але й у перемозі їхньої політики. Не дай Бог програти - що тоді їм скажуть платники податків, бізнесмени? А політичні опоненти миттєво візьмуть гору.
Коли точку неповернення пройдено, Захід вже просто не дасть Зеленському (знаючи настрій українського народу і ЗСУ) піти на будь які поступки перед мордором.
ВСЕ! Тепер ціль:
- домогтися перемоги України;
- максимально понизити військовий потенціал мордору до рівня "нижче плінтуса";
- нанести максимальні економічні втрати мордору і викинути його, як значущого гравця з політичної арени;
- забезпечити свою економічну вигоду (по хлопськи - "відбити гроші") шляхом перерозподілу світових ринків і майбутніх ефективних інвестицій в Україну.
Назад їм дороги вже немає.
З США ситуація ще більш сприятлива для нас. Байден останні роки готував "битву" з Китаєм - економічну і геополітичну. Ради цього він пішов на дуже непопулярний крок в Афганістані, визнавши марними мільярдні витрати (він це і не приховував, пояснюючи своє рішення виборцям про важливість протистаяння Китаю). Ради цього ж він влітку поїхав до москви і отримав від карлика запевнення, що на європеському просторі залишиться "статус кво". Але кремлівсткий гопник його нагло кинув, зламавши всю вибудовану США геополітику на ближчі роки. Тому для Байден він ще й особистий ворог.
Ну от коротко все: точку неповернення пройдено, Захід "по вуха" стягнувся у війну. А ермак і Ко - нехай поки що "курять збоку" - до них ще руки дійдуть.
я что-то забыл, напомни, может мы уже Мариуполь взяли? Изюм разблокировали? Херсон зачистили?
пока что силы неравны не в нашу пользу. ВСУ дают отпор, слов нет, Азов - герои. И так же героически гибнут один за другим. Деблокировать Марик нам НЕЧЕМ.
шапкозакидательство в войне с таким опасным врагом - чревато огромными потерями.
Мне тут часто приводят в пример Азербайджан и как они резво решили вопрос с Нагорным Карабахом. Так вот - Азербайджан ждал своего часа 30 лет. ТРИДЦАТЬ, на минуточку!
И вернул после того как видимо за них Турция добазарилась с Путиным.
1. ***** жив❗
2. ***** в адеквате❗
Нужно же иметь представление с кем сейчас мир имеет дело. Это и была цель визита.
Буде разо з Єрмаком плести про подальші мирні переговори...
Даля,ой, Оруэлла , там написано, что это означает
Ось так вміють говорити дипломати/чиновники Європи: висловився за... проте сенс цих слів не зрозумілий. Для чого вони це роблять?
Щоб себе показати?
«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.
"Було б краще, якби вона [війна] скоріше закінчилася" " (с) то тра було сказати "мотузка. цианід чи пістоль ? " що всі так бояться цього бункерного недомірка ?
увы.
Они хотят чтобы мы все сдохли, а мы прочему то этого не хочем...
Висловився він...
Австріяк вносить дезінформацію.
Дрыщ лапотный, ***** красиво выглядит только перед такими скрепными поносцами, как ты, а для нас твой фюрер - заурядное старое висячее *****.
Об этом пишет https://www.theguardian.com/ The Guardian со ссылкой на информацию членов поддерживаемых Ираном иракских бойцов и региональных разведывательных служб.
По данным издания, РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.
Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300, также был подарен Москве властями Тегерана, которые также вернули С-300, по словам источника, помогавшего организовать транспортировку.
Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.
Ирак принимал американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, а США обучали и снабжали различные подразделения иракской армии и сил специального назначения для защиты багдадского правительства от повстанцев. После двух десятилетий войны страна наводнена оружием.
Большая его часть легально перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских групп, которые выступают против присутствия США в стране, но с 2016 года официально включены в состав иракских вооруженных сил в рамках борьбы с "Исламским государством".
РПГ и противотанковые ракеты, находящиеся во владении "Хашд аш-Шааби", самой мощной шиитской группы, были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и доставлены в Россию морем, сказал командир группы, которая контролирует переправу.
По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила по частям в Иран две ракетные установки Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.
"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение (потому что в данный момент оно нам не нужно, - ред.). Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", - сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".
После этого три грузовых судна, способных перевозить такие грузы - два под российским флагом и одно под иранским - пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели в Астрахань.
Канцлер НЕХаммер "грає вар"ята".. (
Це набагато більше ніж Туреччина та Ізраїль яких дуже любить нахвалювати зебіли