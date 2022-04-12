Оккупанты попытаются выйти на админграницы Донбасса, вероятны атаки на Мариуполь и Попасную, - Генштаб ВСУ

Россия вероятно попытается взять под контроль Мариуполь и Попасную, и будет вести наступление в направлении Курахово для выхода на админграницы Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 12 апреля в фейсбуке.

"Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, находящиеся в непосредственной близости от восточных границ Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилых застройках.

Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Также зафиксированы случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. В этом направлении оккупанты также проводят воздушную разведку с целью выявления позиций подразделений украинских войск и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи, а также перемещает дополнительные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

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В то же время выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

"Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области", - считают в Генштабе.

На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи, а также производит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Оккупанты также не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.