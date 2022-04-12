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Оккупанты попытаются выйти на админграницы Донбасса, вероятны атаки на Мариуполь и Попасную, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Россия вероятно попытается взять под контроль Мариуполь и Попасную, и будет вести наступление в направлении Курахово для выхода на админграницы Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 12 апреля в фейсбуке.

"Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, находящиеся в непосредственной близости от восточных границ Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилых застройках.

Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Также зафиксированы случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. В этом направлении оккупанты также проводят воздушную разведку с целью выявления позиций подразделений украинских войск и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи, а также перемещает дополнительные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

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В то же время выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

"Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области", - считают в Генштабе.

На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи, а также производит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Оккупанты также не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.
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Топ комментарии
+6
ймовірні атаки на Маріуполь ...Карл ...Штаб , що дурня включає ? В Маріуполі 12 000 орків на даний момент .... Або штаб не наш ....
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12.04.2022 08:00
+5
100% Янєлох і шобла гундить про це, щоб можна було далі сідати за стіл переговорів. За що ця кара небесна у вигляді Янєлоха?
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12.04.2022 08:06
+4
Короче говоря , просрали, весь юг и Лугандон . Я попробую спрогнозировать дальнейшие события . Зеленски заключает мирное соглашение, типа остановит войну . Коридор на Крым останется у Русни , как и Днепровская вода . Дальше , русня начнет потихоньку, обходить санкции. Ну как с Керченским мостом. Все довольны , Запад доволен, ***** с кридором и водой , Зеленский герой ,голубь мира , Киев типа отстоял . Только Украинцы ,как всегда оставаться у разбитого корыта , все расхерачено , никто не наказан , и нет выхода к морю . Вообщем все офигенно. . Я молюсь каждый день, чтобы я ошибся в размышлениях .
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12.04.2022 09:11
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Если известны их планы, то ,вероятно, они никогда не осуществлятся , так ?
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12.04.2022 07:58 Ответить
ймовірні атаки на Маріуполь ...Карл ...Штаб , що дурня включає ? В Маріуполі 12 000 орків на даний момент .... Або штаб не наш ....
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12.04.2022 08:00 Ответить
У Маріуполі тільки один гарнізон "Азова", якому президент пропонував вийти, але вони не погодились бо тоді і весь схід втратимо, але захисникам немає допомоги, бо "Азов" тепер у Києві...
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12.04.2022 08:27 Ответить
Там не тільки підрозділ ЗСУ Азов, але і поліція і морська піхота і т.д. Вони всі військовослужбовці, вони прийняли присягу, вони виконують накази і розпорядження командирів, у них не може бути " хочете, то розходьтеся по домівкам", навіть у партизан такого не може бути. Та і самі вони про таке не підтверджують
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12.04.2022 08:43 Ответить
набутылочник
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12.04.2022 09:20 Ответить
О, молодой ольгинский троль!
Я уже предвкушаю, как перебью тебе коленные чашечки ломиком и ты сможешь всю жизнь только сидеть за клавиатурой и смотреть монгольское порно.
Потому что нормального немецкого порно в вашей убогой рашке уже не будет.
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12.04.2022 09:22 Ответить
А как можно быть таким дебилом по жизни? Хотя глядя по очкастой шлюхе канашенкову - в расии очень просто.
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12.04.2022 08:57 Ответить
Ваня, ты опять сбежал с бутылки? А ну брысь на место!
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12.04.2022 09:12 Ответить
Наверно это польские негры-нацисты, которые распинают русских мальчиков?
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12.04.2022 09:11 Ответить
Ну от, вже й Генштаб "не наш" ... Зовсім з глузду з'їхали
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12.04.2022 08:41 Ответить
100% Янєлох і шобла гундить про це, щоб можна було далі сідати за стіл переговорів. За що ця кара небесна у вигляді Янєлоха?
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12.04.2022 08:06 Ответить
руснявьіє активізувалися на ЦН, думаю Ви праві.
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12.04.2022 09:14 Ответить
ЗСУ отримають зброю майбутнього: головнокомандувач показав "дронобійку"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував «ловця дронів» - ******** радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам EDM4S литовської компанії NT-Servise
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12.04.2022 08:14 Ответить
видел такие ручные пылесосы в интернет магазине - там фильтры быстро забиваются
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12.04.2022 08:26 Ответить
"Видел такие ручные пылесосы в интернет магазине"
ван'я, то тьі пєрєпутал самотьік с пьілєсосом.
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12.04.2022 08:36 Ответить
Країна виробник до речі Ізраїль.
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12.04.2022 08:32 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Закончился брифинг Пентагона .
Военная разведка США говорит, что рф сейчас задействует в Украине 60 батальонно-тактических групп и все они на востоке и юге. Новые уже практически не перебрасываются (только + две в последние дни). Но многие из них не в состоянии сегодня воевать, так как сильно пострадали.
Россия перебросила много железа на юг и восток Украины.
Битва за Донбасс будет напоминать классические битвы WW2 (Сталинград, Курская дуга др). То есть будет больше ближнего боя и это будет небольшим изменением тактики рф, а до этого предпочитали дальние обстрелы.
Некоторые страны НАТО в процессе поставки Украине советских танков. Чехия уже поставила танки и БМП.
Пентагон не подтверждает что Россия уничтожила поставленные Украине S-300 и подтверждает что Россия разбомбила аэропорт в Днепре.
Пентагон подтверждает, что из Белгорода в сторону Изюма вышла большая колонна техники (15 км в длину).
США рассматривают варианты того, как обучить больше украинцев работе с беспилотниками Switchblade.
В Черном и Азовском морях находятся пару десятков военных судов России, которые заняты снабжением для военных нужд войны.
Спасибо. Переможемо.
* https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Олег Пономарь
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12.04.2022 08:44 Ответить
А что это за *** - Басурин? Это он тебя в жопу ****?
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12.04.2022 09:08 Ответить
Пиши сразу - 500-тысячной! Тебе премию в Ольгино дадут...
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12.04.2022 09:09 Ответить
Про Киев ты писал совсем недавно, что он вообще "в окружении" и "каклы, здавайтесь"
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12.04.2022 09:36 Ответить
А ты москалик знаешь, что такое огненный вал по Белгороду, Курску, Воронежу, Брянску?
Не ссы, скоро узнаешь.
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12.04.2022 09:05 Ответить
Короче говоря , просрали, весь юг и Лугандон . Я попробую спрогнозировать дальнейшие события . Зеленски заключает мирное соглашение, типа остановит войну . Коридор на Крым останется у Русни , как и Днепровская вода . Дальше , русня начнет потихоньку, обходить санкции. Ну как с Керченским мостом. Все довольны , Запад доволен, ***** с кридором и водой , Зеленский герой ,голубь мира , Киев типа отстоял . Только Украинцы ,как всегда оставаться у разбитого корыта , все расхерачено , никто не наказан , и нет выхода к морю . Вообщем все офигенно. . Я молюсь каждый день, чтобы я ошибся в размышлениях .
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12.04.2022 09:11 Ответить
Стороннімв Богдан , а почему скотчем перемотано, или это синяя изолента , . И как это поможет ,защитникам Марика????? А там ещё есть мирные жители и гуманитарная катастрофа, там нечего жрать и пить , а шашлыки никто не жарит
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12.04.2022 09:20 Ответить
Ан Мур , пусть я буду не прав , но с Зеленским, Ермаком , Татаровым, вряд-ли, начинать надо от туда. Я думаю ,что в последний момент они сдадут пару операций , ну что бы не дратувати ***** . Зеленский же дурачок, его история ни чему не учит Дай Бог ,чтобы я ошибался
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12.04.2022 09:30 Ответить
не вкурив...
Ні, я цілком погоджуюсь, що таке може бути, що "в последний момент они сдадут пару операций , ну что бы не дратувати *****".
Але не вкурив, як мій коліпаст посту Пономаря стосується вашого справедливого висновку, що "начинать надо" з кадрів навколо Зе...
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12.04.2022 11:58 Ответить
АДМІНІСТРАТОР!
ВИ Ж ДИВІТЬСЯ КОМЕНТИ НА ПРЕДМЕТ ОЛЬГІНСЬКИХ ТРОЛІВ!
А ТО ДОВОДИТЬСЯ МАТЮКИ ПИСАТИ, А ТУТ ЖЕ Ж МАЛІ ДІТИ ДИВЛЯТЬСЯ ФОТКИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ!
НЕВДОБНО ЯКОСЬ...
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12.04.2022 09:36 Ответить
 
 