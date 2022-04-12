Оккупанты попытаются выйти на админграницы Донбасса, вероятны атаки на Мариуполь и Попасную, - Генштаб ВСУ
Россия вероятно попытается взять под контроль Мариуполь и Попасную, и будет вести наступление в направлении Курахово для выхода на админграницы Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 12 апреля в фейсбуке.
"Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, находящиеся в непосредственной близости от восточных границ Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские оккупанты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилых застройках.
Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Также зафиксированы случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.
На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.
На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. В этом направлении оккупанты также проводят воздушную разведку с целью выявления позиций подразделений украинских войск и определения маршрутов их выдвижения.
На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи, а также перемещает дополнительные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.
В то же время выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.
"Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области", - считают в Генштабе.
На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи, а также производит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Оккупанты также не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.
Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.
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ван'я, то тьі пєрєпутал самотьік с пьілєсосом.
Военная разведка США говорит, что рф сейчас задействует в Украине 60 батальонно-тактических групп и все они на востоке и юге. Новые уже практически не перебрасываются (только + две в последние дни). Но многие из них не в состоянии сегодня воевать, так как сильно пострадали.
Россия перебросила много железа на юг и восток Украины.
Битва за Донбасс будет напоминать классические битвы WW2 (Сталинград, Курская дуга др). То есть будет больше ближнего боя и это будет небольшим изменением тактики рф, а до этого предпочитали дальние обстрелы.
Некоторые страны НАТО в процессе поставки Украине советских танков. Чехия уже поставила танки и БМП.
Пентагон не подтверждает что Россия уничтожила поставленные Украине S-300 и подтверждает что Россия разбомбила аэропорт в Днепре.
Пентагон подтверждает, что из Белгорода в сторону Изюма вышла большая колонна техники (15 км в длину).
США рассматривают варианты того, как обучить больше украинцев работе с беспилотниками Switchblade.
В Черном и Азовском морях находятся пару десятков военных судов России, которые заняты снабжением для военных нужд войны.
Спасибо. Переможемо.
* https://www.ponomaroleg.com/brifing-pentagona-11-04-2022/ Олег Пономарь
Не ссы, скоро узнаешь.
Ні, я цілком погоджуюсь, що таке може бути, що "в последний момент они сдадут пару операций , ну что бы не дратувати *****".
Але не вкурив, як мій коліпаст посту Пономаря стосується вашого справедливого висновку, що "начинать надо" з кадрів навколо Зе...
ВИ Ж ДИВІТЬСЯ КОМЕНТИ НА ПРЕДМЕТ ОЛЬГІНСЬКИХ ТРОЛІВ!
А ТО ДОВОДИТЬСЯ МАТЮКИ ПИСАТИ, А ТУТ ЖЕ Ж МАЛІ ДІТИ ДИВЛЯТЬСЯ ФОТКИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ!
НЕВДОБНО ЯКОСЬ...