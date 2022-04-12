В результате обстрелов в Луганской области погиб один человек, трое - ранены, разрушены 17 объектов, - Гайдай

В результате вражеских обстрелов в Лисичанске Луганской области погиб 1 человек, ранены 3, разрушены объекты в других населенных пунктах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале во вторник утром.

"К сожалению, есть жертвы в Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов", - написал он.

Гайдай сообщил, что "больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска".

"В Рубежном загорелись три дома. (…) Два дома горели ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске. В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов огнем охватило хвойную подстилку. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров в Северодонецкой громаде, Лисичанске, Кременной, Новодружеске, Рубежном. Ими повреждены 17 объектов - 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения", - сообщил глава ОВА.

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