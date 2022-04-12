"Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом": New York Times создало карту преступлений РФ в Буче. ФОТОрепортаж 18+

Журналисты и фотографы американского издания New York Times провели в Буче больше недели, документируя преступления российских военных и создали карту преступлений захватчиков. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом говорится в материале The New York Times "Месяц террора Бучи", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Буча – это местность ужасов. С первого дня войны, 24 февраля, мирные жители несли основное бремя российского нападения на Бучу, в нескольких милях к западу от Киева, столицы Украины. Российский спецназ, подходивший пешком через лес, стрелял по автомобилям на дороге, а колонна бронетехники обстреляла и убила женщину в ее саду… Но эти случаи жестокости сначала побледнели по сравнению с тем, что было потом", - говорится в статье.

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Репортеры и фотографы The New York Times более недели провели в Буче, сотрудничая с городскими властями, следователями и десятками свидетелей, и задокументировали смерть почти трех десятков человек на местах их убийства — в их домах, в лесу, на парковке, узнали об обстоятельствах смерти.

Издание создало карту, на которую нанесло все расследуемые и описанные репортами случаи уничтожения российскими оккупантами мирного населения.

"Россияне убивали безрассудно, иногда – с откровенным садизмом, частично – из-за мести…", - говорится в материале.

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В тексте говорится о случаях зверств, которые российские военные совершали в оккупированной Буче, убивая, насилуя, издеваясь, применяя пытки к мирному населению.





































