"Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом": New York Times создало карту преступлений РФ в Буче. ФОТОрепортаж 18+
Журналисты и фотографы американского издания New York Times провели в Буче больше недели, документируя преступления российских военных и создали карту преступлений захватчиков. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом говорится в материале The New York Times "Месяц террора Бучи", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Буча – это местность ужасов. С первого дня войны, 24 февраля, мирные жители несли основное бремя российского нападения на Бучу, в нескольких милях к западу от Киева, столицы Украины. Российский спецназ, подходивший пешком через лес, стрелял по автомобилям на дороге, а колонна бронетехники обстреляла и убила женщину в ее саду… Но эти случаи жестокости сначала побледнели по сравнению с тем, что было потом", - говорится в статье.
Репортеры и фотографы The New York Times более недели провели в Буче, сотрудничая с городскими властями, следователями и десятками свидетелей, и задокументировали смерть почти трех десятков человек на местах их убийства — в их домах, в лесу, на парковке, узнали об обстоятельствах смерти.
Издание создало карту, на которую нанесло все расследуемые и описанные репортами случаи уничтожения российскими оккупантами мирного населения.
"Россияне убивали безрассудно, иногда – с откровенным садизмом, частично – из-за мести…", - говорится в материале.
В тексте говорится о случаях зверств, которые российские военные совершали в оккупированной Буче, убивая, насилуя, издеваясь, применяя пытки к мирному населению.
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Тож - підривної діяльності в консатації факту. А факт такий: зе-влада провалила все, що могла провалити. Єдине, що не встигла розвалити та просрати - це особовий склад ЗСУ. Всі програми щодо ракетних систем - провалені. Україна вистояла тільки завдяки програмам модернізації ППО, які продавив порошок в 2017-2019 роках. Завдяки чому, переобладнані з аналогових на цифрові системи управління, наприклад, ~100 установок ТОР М1.
Отже, поки іде війна - ніхто тих підарів чіпати не буде, якщо не здадуть інтереси країни під час чергових перемовин за керівництвом хламідії та чалого. І добре, що вони не дуже лізуть в справи ГШ - хоча вже є ознаки і цього. А після цієї фази війни - обов'язково би створити слідчі комісії щодо відсутності реальної підготовки ТРО, СБУ та цивільних служб.
Статті ККУ щодо "преступної халатності" ніхто не відміняв.
Я раскрыл военную тайну чьи приказы выполняет путин ?
Бутусову это не забудут.