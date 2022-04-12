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Новости Война Резня в Буче
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армия РФ (17988) Буча (450) военные преступления (1371) New York Times (48)

"Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом": New York Times создало карту преступлений РФ в Буче. ФОТОрепортаж 18+

Журналисты и фотографы американского издания New York Times провели в Буче больше недели, документируя преступления российских военных и создали карту преступлений захватчиков. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом говорится в материале The New York Times "Месяц террора Бучи", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Буча – это местность ужасов. С первого дня войны, 24 февраля, мирные жители несли основное бремя российского нападения на Бучу, в нескольких милях к западу от Киева, столицы Украины. Российский спецназ, подходивший пешком через лес, стрелял по автомобилям на дороге, а колонна бронетехники обстреляла и убила женщину в ее саду… Но эти случаи жестокости сначала побледнели по сравнению с тем, что было потом", - говорится в статье.

Смотрите: Тело полицейского, застреленного русским снайпером, было обнаружено в братской могиле в Буче, - Небытов. ФОТОрепортаж

Репортеры и фотографы The New York Times более недели провели в Буче, сотрудничая с городскими властями, следователями и десятками свидетелей, и задокументировали смерть почти трех десятков человек на местах их убийства — в их домах, в лесу, на парковке, узнали об обстоятельствах смерти.

Издание создало карту, на которую нанесло все расследуемые и описанные репортами случаи уничтожения российскими оккупантами мирного населения.

"Россияне убивали безрассудно, иногда – с откровенным садизмом, частично – из-за мести…", - говорится в материале.

Также смотрите: "Какие ваши доказательства? Почему вы решили, что это российская бронемашина?", - "Там есть маркировка - буква "V", - Пескова поймали на лжи о зверствах армии РФ в Буче. ВИДЕО

В тексте говорится о случаях зверств, которые российские военные совершали в оккупированной Буче, убивая, насилуя, издеваясь, применяя пытки к мирному населению.

Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 01
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 02
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 03
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 04
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 05
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 06
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 07
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 08
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 09
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 10
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 11
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 12
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 13
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 14
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 15
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 16
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 17
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 18
Россияне убивали безрассудно, с откровенным садизмом: New York Times создало карту преступлений РФ в Буче 19
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Топ комментарии
+56
Я просто нагадаю, що за словами Буданова, вище керівництво держави знало про майбутнє рашистське вторгнення ще у листопаді. Отже, у зелених виродків було три довбаних місяця, аби замінувати прикордонні області, окопати захист, вивезти цивільних з прикордонних областей вглиб країни. Однак ці клоунські пляді ніхера не робили увесь цей час аби зберегти людей і захистити країну. Тому можна сміло назвати зе-команду - співучасниками геноциду українського народу
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12.04.2022 09:01
+26
Якщо в когось є сумніви, чи могла це зробити рабсійська армія, то треба було відслужити в їх армії, та подивитися вночі на те, як вони знущаються одне над одним, а тут взагалі ********** розв'язав орді руки.
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12.04.2022 08:57
+23
Смерть московсько-рашистським загарбникам!
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12.04.2022 08:53
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Не руzzофобы обитают только в Белоруси, Кубе, Сирии, Сев. Кореи,ну разве не знал ?
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12.04.2022 09:10 Ответить
Перестали платити гроші. Ось таймз вирішив згадати старі часи, тобто займатися журналістикою.
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12.04.2022 09:26 Ответить
РУСОФОБИЯ (я бы прававильно назвал бы все своими именами РУСОПРЕЗРЕНИЕ) оно возникает на на "пустом месте" и безосновательно, это вызывается именно тем омерзительным поведением и поступками тех, кто называет себя "руССкими" (а правильно РЫБАМИ ЫМПЕРИИ МОСКАЛЕЙ вне зависимости от этнической принадлежности)!
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12.04.2022 09:34 Ответить
Смерть московсько-рашистським загарбникам!
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12.04.2022 08:53 Ответить
Исполнитель не в кадре, а в бункере
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12.04.2022 09:11 Ответить
Почему самые отпетые кремлевские пропагандисты (Соловьев, Кедми) , самые кровавые кремлевские генералы (Мезенцев) и убийцы (снайпер Багира) - все иудеи? Совпадение или закономерность?
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12.04.2022 09:24 Ответить
Люди на фотках убиті не іудеями, а самими звичайнісінькими кацапами.
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12.04.2022 10:39 Ответить
Знаю, але ще раз кажу: наших людей убивав не особисто путін, а прості кацапи.
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12.04.2022 13:16 Ответить
Просто подивіться усі, хто намагається відвести гнів Українців від злочинів московського рашизму:
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12.04.2022 09:47 Ответить
АНТИРАШИЗМ має стати світовою ідеєю на найближчі десятиліття
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12.04.2022 08:55 Ответить
Ну в Ізраїлі, там культ. рос.. Там нацизм парад не засуджують.
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12.04.2022 09:25 Ответить
Якщо в когось є сумніви, чи могла це зробити рабсійська армія, то треба було відслужити в їх армії, та подивитися вночі на те, як вони знущаються одне над одним, а тут взагалі ********** розв'язав орді руки.
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12.04.2022 08:57 Ответить
Я просто нагадаю, що за словами Буданова, вище керівництво держави знало про майбутнє рашистське вторгнення ще у листопаді. Отже, у зелених виродків було три довбаних місяця, аби замінувати прикордонні області, окопати захист, вивезти цивільних з прикордонних областей вглиб країни. Однак ці клоунські пляді ніхера не робили увесь цей час аби зберегти людей і захистити країну. Тому можна сміло назвати зе-команду - співучасниками геноциду українського народу
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12.04.2022 09:01 Ответить
всем нормальным и так понятно очереДНОЕ зе ********* и ***** и не владение ситуацией твари ******* и выводов твари так и не делают вместе с найвелычнишим и найкрутишим по видосам
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12.04.2022 09:45 Ответить
В 20 столітті Росія 3 рази влаштовувала нам різню, але це нас нічому не навчило. Отримавши незалежність ми замість того щоб творити державу, почавши з армії, почали змінювати назви вулиць, проводити патріотичні мітинги, ходити в вишиванкакх та дерибанити армію. Хто розвалив нам армію: поляки, росіяни, марсіяни? Ні. ми самі. Кравчук та Кучма це розпочали а ВСІ інші президенти це продовжували. В різний спосіб. Я не в захваті від зеленої влади, але люби Боже правду- не вони перші розпочали демілітаризацію України. За останні 8 років ми так і не спромоглися відродити ракетні війська та ППО. Будучи головними в СРСР по розробці цього озброєння!!!Зато радісно будували катери, богдани, купляли списані невеликі кораблі і дехто на цьому непогано подерибанив бюджет. Наскільки мені відомо за минулий рік не було замовлено ЖОДНОГО комплексу Нептун. То хто ж нам завадив це робити? А тепер молимо щоб нам Англія дала Гарпуни. ХТо не кормить свою армію-буде кормити чужу. Говорять це скзав Наполеон. Але напевно це було відомо ще з часів Риму. Але для йолопів це завжди мимо вух. Тобто для нас.
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12.04.2022 10:14 Ответить
Спитайте кому вигідно зробити нашу армію і державу бідною , то одразу отримаєте відповідь, це не Польща і не марсіяни(
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13.04.2022 08:59 Ответить
Не говоріть дурниці. Буча є прикордонним селом чи містечком? В мене батько живе за 3 км від білоруського кордону. Там не було воєнних. От Харьків знаходиться біля кордону з рашкою. І ви багатомільйонне місто будете за в 21 році евакуйовувати. Маячня. Зараз необхідно консолідуватися а не вести підривну діяльність
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12.04.2022 12:48 Ответить
Закон про ТРО був прийнятий ще торік. В Києві на 23.02.2022 з 6 батальонів хоча б 1 вишкіл особового складу проводили лише 2 батальйони. Солом'янський та Дарницький. І тільки тому, що там актив ті вишколи проводив вже 3 роки, коли ніякого ТРО взагалі не було - матеріальну базу отримали за часів порошка - от і проводили вишколи.

Тож - підривної діяльності в консатації факту. А факт такий: зе-влада провалила все, що могла провалити. Єдине, що не встигла розвалити та просрати - це особовий склад ЗСУ. Всі програми щодо ракетних систем - провалені. Україна вистояла тільки завдяки програмам модернізації ППО, які продавив порошок в 2017-2019 роках. Завдяки чому, переобладнані з аналогових на цифрові системи управління, наприклад, ~100 установок ТОР М1.

Отже, поки іде війна - ніхто тих підарів чіпати не буде, якщо не здадуть інтереси країни під час чергових перемовин за керівництвом хламідії та чалого. І добре, що вони не дуже лізуть в справи ГШ - хоча вже є ознаки і цього. А після цієї фази війни - обов'язково би створити слідчі комісії щодо відсутності реальної підготовки ТРО, СБУ та цивільних служб.

Статті ККУ щодо "преступної халатності" ніхто не відміняв.
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13.04.2022 11:20 Ответить
Тварюки
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12.04.2022 09:21 Ответить
Мрію таке бачити в кожному мацкалячому місті !!!
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12.04.2022 09:26 Ответить
"Русский мир" - он такой..., садисты, бешеные твари.
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12.04.2022 10:00 Ответить
Вже за сльози цього песика треба було б винищити з десяток тисяч кацапського мирняка
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12.04.2022 10:04 Ответить
Вони для нас тільки сторінка в житті, а ми для них ціле життя. І ось це життя обірвалось...
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12.04.2022 10:07 Ответить
У кацапов нету мирняка.
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12.04.2022 11:54 Ответить
Был слух, что у них в пайках еда с повышенным уровнем гормонов, которые отвечают за жестокость и насилие. Кто-нибудь делал химический анализ их пайков? Насколько это правда?
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12.04.2022 10:25 Ответить
Схоже, їм таку їжу дають від народження.
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12.04.2022 10:41 Ответить
Побачив? Вбий кацапа! Тому що кацап - не людина!
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12.04.2022 10:52 Ответить
Куда делись мои комменты ?
Я раскрыл военную тайну чьи приказы выполняет путин ?
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12.04.2022 13:48 Ответить
Администратор спалился на своём шовинизме.
Бутусову это не забудут.
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12.04.2022 13:49 Ответить
 
 