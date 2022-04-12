С начала вторжения РФ в Украине погибли 186 детей, более 344 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом по состоянию на утро 12 апреля 2022 года 186 детей погибли и более 344 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 99, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 36, Херсонской – 36, Запорожской – 22, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

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В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершаемых на территории с. Гавронщина Бучанского района Киевской области, обнаружен расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.

Также при обработке территории с. Гавриловка Бучанского района Киевской области обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда.

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в г. Мариуполь погибла полуторагодовалая девочка.

11 апреля – очередной обстрел оккупантами г. Харькова. Погиб 13-летний мальчик.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.