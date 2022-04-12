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Новости Война
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армия РФ (17988) Генштаб ВС (5752) ликвидация (3117) уничтожение (6217) потери (4266)

Общие потери РФ с начала войны – около 19,6 тыс. человек, 157 самолетов, 140 вертолетов, 732 танка и 1 946 бронированных машин

рф,війна

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 апреля потери личного состава противника составляют около 19,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19600 человек,

танки ‒ 732 ед,

боевые бронированные машины ‒ 1946 ед,

артиллерийские системы – 349 ед,

Смотрите: Уничтоженная техника войск РФ под Киевом. ФОТОрепортаж

РСЗО - 111 ед,

средства ПВО - 63 ед,

самолеты – 157 ед,

вертолеты – 140 ед,

автомобильной техники - 1406 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн з ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 124.

Специяальная техника - 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Топ комментарии
+16
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12.04.2022 09:26
+5
Та ХЗ...
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12.04.2022 09:46
+2
Треба мочити кацапів ще більше, ще наполегливіше, і з якнайменшими своїми втратами.
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12.04.2022 09:35
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12.04.2022 09:26 Ответить
Ти віриш, що Гагарін був у Космосі???
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12.04.2022 09:41 Ответить
Та ХЗ...
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12.04.2022 09:46 Ответить
Треба мочити кацапів ще більше, ще наполегливіше, і з якнайменшими своїми втратами.
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12.04.2022 09:35 Ответить
Собака друг человека, их жалко посылать. А кацапа послать не жалко
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12.04.2022 09:40 Ответить
Туди їм і дорога.
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12.04.2022 09:44 Ответить
"харківська" колона ніяк не фігурує. причому жодна!...вас іс дас
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12.04.2022 09:57 Ответить
ЗСУ офіційно оголошують тільки підтверджені втрати орків. Зараз ніхто туди не поїде рахувати тих бурятів, там ще бойові дії йдуть.
В нас в Сумській області таке ж саме було. До цього часу знаходять техніку і дохлих орків, які раніше не потрапляли у офіційні зведення.
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12.04.2022 10:10 Ответить
Ну ладно в статистику не внесли , почему не сообщали о разгроме колонны просто информативно? Может пропустил но про эту колону читал только в комментах
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12.04.2022 10:26 Ответить
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12.04.2022 17:56 Ответить
Коли за добу +8 одиниць ППО ... це мало б означати ... що в наступні дні має бути дуже позитивна динаміка в перших колонках статистики. Росіяни зможуть зіпсувати подальшу статистуку ГШ ЗСУ хіба що негайною і дуже швидкою втечею в Росію. Вибір за ними.
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12.04.2022 10:04 Ответить
ТАК МОЖЕ ЗАРАЗ ЧАС В ДОНЕЦЬК ЗАЙТИ? ТАМ ПОХОДУ КРІМ СЕПАРСЬКИХ ВОЄНКОМІВ НІКОГО НЕ ЗАЛИШИЛОСЬ 🤔
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12.04.2022 10:06 Ответить
Коли 20-ку орків розміняємо?
Та й 2000 бронемашин також не за горами...
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12.04.2022 10:35 Ответить
ППО много наклепали, байрактары опять в деле.
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12.04.2022 11:46 Ответить
Вчера , на Харьковском направлении, доблестные солдаты *********** танковую колонну ! ******* танков подбили, и орков 2000 положили ! У меня вопрос: почему в статистике убитых руССких Аленей до сих 19 тысяч ? ведь должно быть более 21 тысяч груз 200 русс-фашистских оккупантов !!
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12.04.2022 16:26 Ответить
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12.04.2022 18:53 Ответить
 
 