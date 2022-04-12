Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, - британская разведка

Оккупанты сосредотачивают свои атаки на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с последующими боями в районе Херсона и Николаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила британская разведка.

По данным разведки Великобритании, бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель. РФ до этого времени перегруппирует свои войска.

В то же время, российские войска продолжают отводить из Беларуси для передислокации на востоке Украины.

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