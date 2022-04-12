Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, - британская разведка
Оккупанты сосредотачивают свои атаки на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с последующими боями в районе Херсона и Николаева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила британская разведка.
По данным разведки Великобритании, бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель. РФ до этого времени перегруппирует свои войска.
В то же время, российские войска продолжают отводить из Беларуси для передислокации на востоке Украины.
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Литва, латвия, эстония - они в ес. Их оттуда никак не вынуть.
Молдова против россии.
Украина против россии.
Грузия против россии.
Азербайджан против россии.
Уже 7 стран.
путину давно уже нужно было отказаться от этой идеи.
По моєму, у орків зараз стадія очікування, де хохли вдарять. Якщо на Південь, то вони на Дніпро. А ще чекають суху погоду, бо надія на дідуся мороза,як складової перемог рузге під Черніговом не справдились.