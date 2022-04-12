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эвакуация (1997) Верещук (497) гуманитарный коридор (124)

Сегодня в Украине будут работать девять гуманитарных коридоров, - Верещук. ПЕРЕЧЕНЬ

евакуація

Во вторник, 12 апреля, согласована работа девяти гуманитарных коридоров для эвакуации людей из опасных районов.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, согласована эвакуация по следующим маршрутам: из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте; из Бердянска в Запорожье – на собственном транспорте, а также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуск автобусы, отправленные из Запорожья; из города Токмак в Запорожье - на собственном транспорте, и на блокпосте в Васильевке тоже ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5

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Кроме того, запланированная эвакуация из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуск автобусы, отправленные из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

Будут эвакуировать людей и из города Северодонецк в город Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28); из города Лисичанск в город Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324); из города Попасная в город Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42); из города Рубежное в город Бахмут; из поселка Горное в город Бахмут (место собрания: ул. Гагарина, 13).

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.
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если уже на своем транспорте могут эвакуироваться, значит их там хорошо защищают
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12.04.2022 09:50 Ответить
Верещук, не верещи во всеуслышание о массовом скоплении беженцев. Предоставь это осуществить главам ОВА по своим каналам. Вокзала в Краморске мало?
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12.04.2022 09:56 Ответить
там среди своих столько предателей, что верещук отдыхает
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12.04.2022 10:00 Ответить
А с такими объвлениями во всеуслышание и никакие предатели не нужны. А спец по чертям пусть лучше делом займется.
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12.04.2022 10:03 Ответить
---- Ці ЗЕ--стрибунці просто хворі : навипередки один перед одним випендрюються... Саме ця .неістова. самозакохана діячка.ВЕРЕЩАЛО. задля демонстрації своєї значущості--- щоднини .НЕстомлюючись. на .всих каналах торохтить про конкретне місце збору біженців .розклад часу відправлення. маршрут руху. місця зупинок. для підбору інших --одним словом все .що потрібно кацапидлам---бомбістам...Її ініціативу підхопили й інші клікукші...Врешті-- решт маємо закономірний результат: Краматорську трагедію ... І все заради одного : пустого бахвальства дурисвітки. яка керувалася : ---Ось погляньте--це саме я. я домовилася із сеператюгами про ЗЕЛЕНІ коридори !!! / НЕздивуюся. коли з часом довідаємося. що вона і .сьогодні. достеменно знала місце--лежбище путінського трубадура медведчука ... /
P.S. Про свою дуркуватість вона вже знає /чи то сама допетрала. чи хтось підказав.../ Оскільки вчора. надаючи інтерв*ю--- немов галушкою подавилася...кожне слово виважувала. немов народжувала в тяжких потугах...
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12.04.2022 13:28 Ответить
 
 