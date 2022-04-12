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армия РФ (17988) обстрел (25728) ОГА (2386)

Ситуация в регионах: Ракетный удар по Хмельнитчине, по Харькову войска РФ разбрасывают мины замедленного действия, Херсонщина на грани гумкатастрофы, - отчеты ОВА

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Херсонская область остается на грани гуманитарной катастрофы, без электроэнергии 106 населенных пунктов.

Об этом говорится в сводной информации областных военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы на территориях недалеко от Днепропетровщины и Николаевщины. Есть пострадавшие, информация уточняется.

В Хмельницкой области ночью во время воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту. Начался пожар, он уже ликвидирован. Жертв нет.

Читайте: Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, - британская разведка

В Харькове враг продолжает обстрелы гражданского населения. Россияне из реактивных систем залпового огня стали разбрасывать по городу мины замедленного действия. Вечером 11 апреля они обстреляли 16-этажное здание. За ночь и день в результате обстрелов в Харьковской области более 30 человек пострадали, восемь погибли. Точное количество еще не устанавливается. Продолжаются бои в Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.

Продолжаются вражеские обстрелы из артиллерии по всей территории Луганской области. Вчера больше всего пострадали жилмассивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска. В Лисичанскеодин мужчина погиб, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

На Донетчине в Очеретинской громаде около 4 часов утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески. Обстрелы продолжаются по всей линии вокруг Авдеевки, единичные прилеты в старую часть города. В настоящее время информации о пострадавших и погибших не поступало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли старую мельницу в Днепропетровской области, - председатель ОВА Резниченко

В то же время, относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.
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Топ комментарии
+3
Сусід області там внизу написав,що гатять орків , інформація щоб люди не боялися, коли чують вибухи.
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12.04.2022 10:03
+2
я так розумію херсон звільнять не скоро
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12.04.2022 10:01
+2
Слили быстро, а отвоёвывать долго и с жертвами.
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12.04.2022 10:03
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я так розумію херсон звільнять не скоро
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12.04.2022 10:01 Ответить
Сусід області там внизу написав,що гатять орків , інформація щоб люди не боялися, коли чують вибухи.
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12.04.2022 10:03 Ответить
Посмотри карты боевых действий, и поймешь когда.
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12.04.2022 10:03 Ответить
Если ты уже по картампонял, когда, поделись знанием, ну, или прогнозом…
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12.04.2022 10:25 Ответить
Пишу, що наші все, що північні ще Каховки вже звільнили... Офіційного підтвердження нема...
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12.04.2022 10:39 Ответить
Слили быстро, а отвоёвывать долго и с жертвами.
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12.04.2022 10:03 Ответить
Поховаються в місті за спинами херсонців і спробуй не ось зробити..
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12.04.2022 11:05 Ответить
Курва - ще мають балістичні ракети. Крилата не думаю, що на сьогодні долетіла б до Хмельниччини.
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12.04.2022 10:15 Ответить
По часу і території тривоги приблизно зрозуміло, звідки і що запускають.
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12.04.2022 11:16 Ответить
Яворівський полігон був розбомблений саме крилатими ракетами. Думай ще.

Але так, балістичні, звісно, залишились - Іскандери в них ще є.
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12.04.2022 11:44 Ответить
Це ти думай - з того часу ППО значно посилилось.
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12.04.2022 11:56 Ответить
З якого "того часу"?? Тиждень тому я був у Хмельницьому і під ним і бачив, як працює наше ППО - злітають літаки і намагаються збити ворожі ракети. Іноді вдається, іноді - ні. На моїх очах не вдалося - трохи часу не вистачило.
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12.04.2022 12:10 Ответить
Вибач, не знав, шо спілкуюся з головнокомандувачкм повітряних сил ВСУ.
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12.04.2022 12:12 Ответить
До чого тут головнокомандувач? Не тупи.
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12.04.2022 12:35 Ответить
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12.04.2022 12:40 Ответить
З Заходу йдуть конвої зі зброєю та гум. конвої ,тому орки випускають ракети.
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12.04.2022 10:18 Ответить
Чому ППО не спрацювало? На Хмельниччині ППО є 100%
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12.04.2022 10:41 Ответить
З Білорусі і скоріш за все балістичною. Збити важче, ніж крилату. ППО не гарантує 100% збиття.
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12.04.2022 11:18 Ответить
ППО не закриває цілком всю Хмельниччину. Більш того - у якості ППО наші використовують винищувачі...а винищувачу балістичну ракету сбити дуже важко...
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12.04.2022 11:46 Ответить
То що винищувачі працюють як перехоплювачі ППО - це цілком нормально, особливо якщо крилатки пакетом по одному маршруту\напрямку
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12.04.2022 15:53 Ответить
В Старконі знову теж саме,знову на ті ж самі граблі,***** коли вже в тих придурків клепка з'явиться,знову вигоріло все що завезли,то не суки,га?
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12.04.2022 15:58 Ответить
Снову по Старкону?? ППц.
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12.04.2022 16:16 Ответить
 
 