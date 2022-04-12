Информация о химоружии в Мариуполе проверяется: это могли быть фосфорные боеприпасы, - Минобороны
Военное руководство Украины проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами в Мариуполе.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было). Можем о предварительных данных говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже", - рассказала она.
При этом Маляр подчеркнула, что риск применения химического оружия Россией существует и достаточно высок.
Топ комментарии
+6 Serhii Matvieiev
показать весь комментарий12.04.2022 11:09
+2 Paul Foxen
показать весь комментарий12.04.2022 10:43
+2 Oleksandr Ievtushenko
показать весь комментарий12.04.2022 12:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вероятнее всего - дымовой боеприпас (он тоже вонючий), либо раздражающее ОВ (типа хлорпикрина). Для утомления противника.
Але беручи до уваги хто така ця зелена **** маляр і усі її інші заяви - аніскільки не дивує
Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в Маріуполі знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо.
На відео - військовослужбовець, що перебуває в помірному стані. Двоє інших - під постійним наглядом лікарів.
Серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки
Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей.
Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий.
https://t.me/operativnoZSU