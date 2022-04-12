Путин планирует серию терактов на территории РФ с последующим обвинением ВСУ для нагнетания антиукраинской истерии, - Буданов
Враг планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма", - отметил он.
Он убежден: провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев: "Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".
Вполне возможно, что эти теракты будут преподнесены как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", - подчеркнул начальник ГУР.
"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника относительно мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.
По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.
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Так вата уже не поверит *****❗Это он уже проделывал. Второй раз тот же трюк против него же и сработает😁❗
Шкода, що покидьку буданову вірити не можна - звичайне зебрехло.
И вообще, Т.Г. Шевченко еще 200 лет назад предупреждал:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люди,
Роблять лихо з вами.
Не вняли, лохлы доверчивые, теперь имеете, то что имеете.
Чи сбу,ПІАР крнтора ,а будяков?
Цій параші все-одно вже ніхто не повірить. Ну, хіба що - місцеві бомжі, які виживуть після тих терактів.
https://twitter.com/girkingirkin/status/1513739319286116353
https://liveuamap.com/ru/2022/12-april-railway-destroyed-in-shebekyno-district-of-belgorod
https://liveuamap.com/
Подивись , ***** , шо вони з Україною зробили..
А так -- хай взрывает кацапов, им же всё равно.
А идти воевать сцикотно им, модно и здохнуть или калекой стать
ПРИЄДНУЮСЬ...
Приходит женщина в аптеку и дает рецепт.
Провизор читает рецепт, а потом спрашивает:
- Извините, как Ваша фамилия?
Та отвечает -
- Пук...
- Как?
- Нет, не Как, а Пук...
https://comments.ua/blog/fsb-gotovit-na-rossii-seriyu-pokazatelnyh-terroristicheskih-atak-ot-imeni-ukrainskih-dobrobatov-1828.html?fbclid=IwAR3UHAVoLbqnXe9kNISbYj8NLkVN5dtaHmO6YEd05N8hzbobr-pqKnQgEt8
видео зачётное )))) лебилы стараются: https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=1599527020420045
Думаю, "сахар" уже развозят по белгородским многоэтажкам, хватит всем ))
Так что ничего не выйдет.