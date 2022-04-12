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Путин планирует серию терактов на территории РФ с последующим обвинением ВСУ для нагнетания антиукраинской истерии, - Буданов

путин,путін

Враг планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма", - отметил он.

Он убежден: провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев: "Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".

Вполне возможно, что эти теракты будут преподнесены как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", - подчеркнул начальник ГУР.

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"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника относительно мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.
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Топ комментарии
+30
Кучка адекватных там не поверит что это сделали украинцы, а ватники нас и так ненавидят, так что и тут плешивый подонок облажается
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12.04.2022 10:51
+24
а буданов - это сожитель агента фсб гогилашвили? или это кто-то другой?
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12.04.2022 10:51
+22
Двумя руками за. Повод всё равно найдёт, или без повода сделает. А так хоть кацапских выродков в ад отправит. Главное, чтобы побольше и помоложе.
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12.04.2022 10:52
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Фотка зачетная👍😜
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12.04.2022 10:49 Ответить
Ботекс підтікає...
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12.04.2022 11:33 Ответить
Нравится не нравится, ботокс растекается😁👍
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12.04.2022 12:14 Ответить
Полагаю ищут повод для мобилизации русни, либо применения ядерного оружия
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12.04.2022 10:50 Ответить
Предлагаю совместить и сразу е**нуть по мосве ядеркой
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12.04.2022 11:09 Ответить
На кацапських телеграм каналах наші про це пишуть вже місяць, що ***** буде їх скоро підривать ,так що вони готові)
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12.04.2022 10:51 Ответить
Кучка адекватных там не поверит что это сделали украинцы, а ватники нас и так ненавидят, так что и тут плешивый подонок облажается
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12.04.2022 10:51 Ответить
Это уже смешно😁. ***** уже не знает за что хвататся, что бы продлить агонию💥. Вата уже косо смотрит не смотря на бомбежку пропаганды.

Так вата уже не поверит *****❗Это он уже проделывал. Второй раз тот же трюк против него же и сработает😁❗
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12.04.2022 10:56 Ответить
Смешно будет, если даже инфантильную вату ***** достанет до такой степени, что те чмошники его и замочат👊💥😁
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12.04.2022 11:01 Ответить
Кацапы полностью согласны с хлом и его действиями. Кацапы радуются убитым и изнасилованным детям, радуются пыткам над украинцами, радуются разрушенным городам. Единственная их претензия к хлу, так это почему так долго уничтожается Украина.
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12.04.2022 11:36 Ответить
Там похоже нет даже мифической,,кучки адекватных,,. Вся страна больна нацизмом
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12.04.2022 11:11 Ответить
Коллективное *****...
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12.04.2022 12:18 Ответить
Буданов нездатний на корисне,це зрозуміло всі,крім ординців
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12.04.2022 11:18 Ответить
Яка приємна новина! Може руські москву взривати почнуть?! то гарна б антіукраїнська істерія вийшла.
Шкода, що покидьку буданову вірити не можна - звичайне зебрехло.
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12.04.2022 10:51 Ответить
а буданов - это сожитель агента фсб гогилашвили? или это кто-то другой?
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12.04.2022 10:51 Ответить
Який живе на дачі російського агента ФСБ
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12.04.2022 11:09 Ответить
Дуже добра новина! Вони й так нас ненавидять. Так що хай сам їх ******, нам то добра картинка.
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12.04.2022 10:51 Ответить
Підтримую. Пропоную москотні самим скинуть ядерну бомбу на моськву та сранкт-********* для початку.
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12.04.2022 13:02 Ответить
Що то за ***** на фото? Збльов ******* 🤮
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12.04.2022 10:52 Ответить
Самым лучшим самотерактом (или автотерактом) будет разрушение крымского моста. Но бункефюрер считает что лучший материал для автотеракта будут его собственные холопы.
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12.04.2022 10:52 Ответить
Та нехай хоч всіх перефігачать, нам похер. Чим більше - тим краще.
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12.04.2022 10:52 Ответить
Двумя руками за. Повод всё равно найдёт, или без повода сделает. А так хоть кацапских выродков в ад отправит. Главное, чтобы побольше и помоложе.
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12.04.2022 10:52 Ответить
Уже как то похер, жгите
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12.04.2022 10:52 Ответить
Почне з Воронєжа, потім Москва, і бажано ядрьоною бомбою. А весь буде глибоко занепокоєним.
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12.04.2022 10:53 Ответить
Мудрый орко народ Раши жрет все гимно считая это тортиком Наполеон хрен бы у Путина вышел обман если бы народ Рашки не был бы от рождения дебильным тупым рабской сущностью....они просто начинают включать инстинкты и мозг когда их вкпапывают снарядами в землю в окопах войны...
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12.04.2022 10:53 Ответить
Рассія й з'явилась у результаті антиукраїнської істерії...
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12.04.2022 10:53 Ответить
кремль не хай підірве-виродок-
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12.04.2022 10:54 Ответить
Йому потрібен привід для воєнного стану і загальної мобілізації - хоб обіс рані ваньки не могли просто так відмовлятись як зараз. а ваньки слимаки - зассуть в'язниці 100%кової,краще на війну, може й пощастить
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12.04.2022 10:54 Ответить
Мобилизация уже давно идет. Это как с короной, карантина нет, потому что у нас вакцина анало говнет, но есть самоизоляция. Просто подмена понятий, чтобы не рушить потемкинскую картину стабильности.
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12.04.2022 11:42 Ответить
поводы? Хйлу? может он и конституцию соблюдает? сам пойдет в прокуратуру?
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12.04.2022 17:27 Ответить
мммм, я чекаю новин з великою кількістю здохшої цивільної кацапні
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12.04.2022 10:55 Ответить
Рязанский сахар
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12.04.2022 10:56 Ответить
Ну и молодец, нам время и силы сэкономит😂🤣😂
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12.04.2022 10:56 Ответить
це ні на що не вплине, там 80% хочуть нас вбивати. Просто відмінусується пару сотень рашистських істот.
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12.04.2022 10:56 Ответить
Это повлияет на то, что позволит сказать - на нас напали, у нас военное положение и всеобщая мобилизация. Не нужно будет искать придурков по всяким сириям. Просто нагребут пару миллионов мяса на которое ВСУ потратит все свои патроны, а потом запустят тех кто реально что-то умеет, но валить их будет уже нечем.
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12.04.2022 12:01 Ответить
********** епашь по крымскому мосту...
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12.04.2022 10:56 Ответить
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12.04.2022 10:56 Ответить
Добре, якщо пуйло підірве пару десятків атомних бомб на території росії. А винним виявиться лукашенко.
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12.04.2022 10:57 Ответить
Чем більше терактів він зробить тім краще ! Нехай бояться !
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12.04.2022 10:57 Ответить
хай себе підірве, а москалі за ним поплачуть. Всім буде вигода
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12.04.2022 10:57 Ответить
И не удивляет! Нормальная тактика москалей.

И вообще, Т.Г. Шевченко еще 200 лет назад предупреждал:

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люди,
Роблять лихо з вами.

Не вняли, лохлы доверчивые, теперь имеете, то что имеете.
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12.04.2022 10:58 Ответить
Що означає ,,лохли,, гей єврей міхельсон?
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12.04.2022 11:33 Ответить
ОТ ДЛЯ ЯКОГО ЇЗДИВ ДО Х.ЙЛА КАНЦЛЕР АВСТРІЇ?!
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12.04.2022 11:04 Ответить
Та хай вщент там все рознесе і не стримується )))
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12.04.2022 11:05 Ответить
То Баканов на фото виліз,а тепер і Великий розвідник, який війну прогавив, а звільнення не написав. Невже їм можна вірити,хотя хай ********,мавзолей і каземати ботоксного включіть в план
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12.04.2022 11:07 Ответить
Нащо,щось корисне робити, якщо можна піаритися,й губами чмркати?
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12.04.2022 11:16 Ответить
Я жалела заложников Норд-Оста, плакала за детками Беслана, а теперь их не жалко. Пусть все сдохнут. Пусть хоронят своих детей, раз так любят своё *****.
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12.04.2022 11:07 Ответить
а я й тоді їх не жаліла. я ще голодомор не забула.
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12.04.2022 11:28 Ответить
Тротила не жалеть, щоб по взрослому было!!
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12.04.2022 11:12 Ответить
коней на переправе не меняют... а вносящих дезориентацию и смятение? а предрекающих написанные на мокшанщине сценарии раздела Украины по корейскому сценарию?
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12.04.2022 11:12 Ответить
А організувати теракти слабо???
Чи сбу,ПІАР крнтора ,а будяков?
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12.04.2022 11:14 Ответить
Неплохо бы в Креиле теракт устроить. Вот москали возбудятся... 😂😂😂
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12.04.2022 11:20 Ответить
Искренне приветствую решение российского руководства взрывать дома, дороги, предприятия в городах своей страны. С какими угодно целями. Просто желаю им делать это с огромным размахом и бесконечным количеством трупов гражданских ли, военных ли особей независимо от возраста и пола. Убивайте больше, рушьте мощнее, крушите все и вся по городам и весям от масквы да самых да акраин сахалина. Украина благословляет!
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12.04.2022 11:23 Ответить
Ой, та нехай! І щоб побільше двохсоттих!
Цій параші все-одно вже ніхто не повірить. Ну, хіба що - місцеві бомжі, які виживуть після тих терактів.
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12.04.2022 11:24 Ответить
Може Кремль підірве
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12.04.2022 11:25 Ответить
... нехай підриває та побільше, досвід в нього є, так що до 9мая чекаємо салютов по всіх городах кацапії, кацапораби будуть в захваті.
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12.04.2022 11:26 Ответить
Це інформація від гогішвілі, чи від самого валуєва? Чомусь у мене вже давно немає довіри до пана Буданова, якщо він не зміг розібратися з оточенням по будинку де жив, то що він може нам говорити, що твориться за поребріком?
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12.04.2022 11:26 Ответить
А Буданов ссикуном був, ссикуном і залишився.
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12.04.2022 11:29 Ответить
о, вилізло. де ти було перші три тижні? сцялося? а тепер попіаритись прийшло? цій розвідінформації вже 45 днів.
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12.04.2022 11:30 Ответить
Не повірять москалі, поки над москвою не побачать ядерний гриб. Давай, х*йло, працюй!
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12.04.2022 11:32 Ответить
чим більше дохлих кацапів, тим краще! вперед, пиня! їбани ядеркою Воронеж
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12.04.2022 11:33 Ответить
Вони сьогодні ще в сім годин вже почали, а Буданов тільки про якісь їх плани ще меле.
https://twitter.com/girkingirkin/status/1513739319286116353
https://liveuamap.com/ru/2022/12-april-railway-destroyed-in-shebekyno-district-of-belgorod
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12.04.2022 11:33 Ответить
І вже з самого ранку по всій Україні пуйло валить ракетами, прпикрившись терактом Шебекіно
https://liveuamap.com/
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12.04.2022 11:41 Ответить
ну, і шо за істерія у "главного разведчика", хай хоть всіх там нах покуярять, чи може кацапів жалко чи може ще хуже станєт, пох, чим більше сдохне тим краще...
Подивись , ***** , шо вони з Україною зробили..
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12.04.2022 11:34 Ответить
А что: градус анти-украинства на расее можно поднять еще выше??? О_О

А так -- хай взрывает кацапов, им же всё равно.
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12.04.2022 11:36 Ответить
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12.04.2022 11:37 Ответить
у москалей уже и так к нам ненависти аж через край. так шо особо ситуацию не изменит
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12.04.2022 11:38 Ответить
При всей их "ненависти аж через край", они не рвутся сотнями тысяч в добровольцы. И заставить их нельзя - нет мобилизации. Для мобилизации нужен повод - война. Причем война должна быть не захватническая, а оборонительная. А как объявить оборонительную войну? - нужно сказать "на нас напали". А как показать что "на нас напали"? - кроме гексогена в подвалах домов, нужны еще и реальные снаряды и бомбы. Кто-то сомневается в наличии организаторов всего этого?
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12.04.2022 12:53 Ответить
как по мне - от этого эффекта будет мало. русня и так нас ненавидит и желает смерти всем нам поголовно. так шо эта провокация для мотивация фашистких солдат как по мне не будет иметь желаемого результата
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12.04.2022 13:14 Ответить
Только вот она орёт с дивана
А идти воевать сцикотно им, модно и здохнуть или калекой стать

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12.04.2022 13:34 Ответить
Миша, ни кто там особо возбуждать ничего и не хочет. Просто нужно чтобы было легитимное, в соответствии с действующим законом, основание - военное положение и всеобщая мобилизация - чтобы насильно принудить мясо идти подыхать, так как добровольно оно в бой не рвется, не смотря на свою диванную ненависть.
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12.04.2022 15:06 Ответить
зачем повод? вот с Крымом какой повод был? или с сегодняшним нападением? также и тут - Хйло подпишет "тайный указ" или не тайный, и все поедут на "сборы". на сборах дадут оружие и скажут стрелять туда или копайте могилы, вы в Украине.
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12.04.2022 17:32 Ответить
БЛІН, ХОТІВ ЩОСЬ ВУМНЕ НАПИСАТИ, АЛЕ НАРІД ВЖЕ ВСЕ ПОНАПИСУВАВ...
ПРИЄДНУЮСЬ...
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12.04.2022 11:39 Ответить
Да пускай взрывают. Кацапы должны сдыхать. Это расплата за собственную никчемность и тупость. И чем массовее быдло будет подыхать- тем лучше. Антиукраинская истерия? Да куда уж больше истерить?
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12.04.2022 11:41 Ответить
Изложенная информация вполне соответствует анекдоту -

Приходит женщина в аптеку и дает рецепт.

Провизор читает рецепт, а потом спрашивает:

- Извините, как Ваша фамилия?

Та отвечает -

- Пук...

- Как?

- Нет, не Как, а Пук...
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12.04.2022 11:42 Ответить
Ты бы, шавка гундосого, лучше бы рассказал почему Чонгар накануне втордения рашичтов разминировали
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12.04.2022 11:46 Ответить
Я собі уявив реакцію на теракт у них по телевізору «фашісти бандеровци атоковалі мацкву біолагічєскіємь арружжіємь, вірус разпрастранілся повсюду , гусі бамбять гавном кріємль. Ох уж еці бандєровці , дрєвніє укрі. Расеія пабєдзіт ми пабєдзім»
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12.04.2022 11:47 Ответить
Путин больной а он думает что он бонапар
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12.04.2022 12:01 Ответить
Та пофіг, нехай ***** свою біомасу знищує. Чим більше тим краще
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12.04.2022 12:06 Ответить
для нагнетания обстановки ***** надо поистрелить бульбафюрера, а самому сделать харакири
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12.04.2022 12:07 Ответить
Не важливо ким і де у параші будуть влаштовані теракти - це завжди буде гарною новиною для кожного справжнього українця. І чим більше здохне кацапських орків, бабіщ та опаришів - тим краще буде усім нам.
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12.04.2022 12:11 Ответить
Провокатор есть провокатор! А еще у него есть свой поп Гапон - кагебист Кирилл...
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12.04.2022 12:17 Ответить
Дуже добре, що наша розвідка попереджає міжнародну спільноту про можливі теракти, які будуть робити владні терористи проти своїх же одічалих. Кожний вибух, кожна ракета підірвана на раськє повинна свідчити про те, що орки самознищуються, а не ми їх вбиваємо.
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12.04.2022 12:22 Ответить
Та похер нехай собі робить теракти в расісі, мені насрать
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12.04.2022 12:31 Ответить
здесь с доументами и пруфами:
https://comments.ua/blog/fsb-gotovit-na-rossii-seriyu-pokazatelnyh-terroristicheskih-atak-ot-imeni-ukrainskih-dobrobatov-1828.html?fbclid=IwAR3UHAVoLbqnXe9kNISbYj8NLkVN5dtaHmO6YEd05N8hzbobr-pqKnQgEt8
видео зачётное )))) лебилы стараются: https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&v=1599527020420045

Думаю, "сахар" уже развозят по белгородским многоэтажкам, хватит всем ))
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12.04.2022 13:10 Ответить
Путин с Патрушевым уже спалился на "рязанском сахаре".
Так что ничего не выйдет.
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12.04.2022 13:44 Ответить
Буданов, буданов, буданов... Это тот новоявленный генерал-майор, живущий с гогиашвили и просравший месяц войны?
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12.04.2022 14:04 Ответить
Буданов так заявляет, как будто это что-то плохое.
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12.04.2022 15:29 Ответить
в конце 90х взорвали дома в москве с жильцами.***** тогда главой фсб был.
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12.04.2022 18:45 Ответить
 
 