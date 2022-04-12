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Российские оккупанты в Запорожской области принудительно отправляют мужчин в военкоматы и "народную милицию", - ОВА

рф

Российские оккупанты в Запорожской области выискивают мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы, а из украинских полицейских из-за запугивания и давления на их семьи оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции".

В Запорожской области идут ожесточенные бои, но украинские воины удерживают позиций, а на некоторых направлениях оттесняют врага, так что ситуация остается контролируемой, рассказали в ОВА по ситуации в регионе по состоянию на 8 утра 12 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты размещают живую силу и технику в жилой застройке и центральных районах захваченных городов и сел Запорожской и Херсонской областей. Замечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей оккупированного Запорожского края. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней и телеграм-пабликов с искаженной информацией о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности российских пенсий.

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На временно занятых россиянами территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Кроме того, оккупанты проводят рейды на коммунальных учреждениях для выявления мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы. Из числа украинских полицейских, из-за устрашения и давления на их близких и семьи, оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции".

В Мелитопольском районе, по словам местных жителей, оккупанты проводят обыски в жилищах людей - ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов Украины.

Сложная ситуация в Энергодаре. Оккупационные власти города, созданные из предателей и российских оккупантов, используют те же методы давления и репрессий по отношению к мирному населению, которые уже использовали на территории Донбасса в 2014-2015 годах. Следовательно, оккупанты пытаются полностью изолировать Энергодар, ввести в нем свои порядки, назначают руководителей коммунальных учреждений и заставляют предпринимателей получать специальное разрешение на деятельность, чтобы полностью его контролировать или запретить. Кроме того, в своих лживых пабликах распространяют ложную информацию о том, что ВСУ разбиты российскими войсками. В это же время оккупанты пытаются "окопаться" и закрепиться в окрестностях Энергодара.

В Гуляйполе временно нет связи из-за неисправности генератора, который обеспечивал работу мобильной сети. По словам городского головы Сергея Ярмака, сейчас ведутся ремонтные работы", - рассказали в ОВА.
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Топ комментарии
+13
Если человек ненавидит рашистов, то получив в руки боевое оружие он обратит его против них.
Если же нет, ну значит такой он гражданин.
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12.04.2022 11:18
+11
Мусарки всегда были подажные ни родины ни чести,
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12.04.2022 10:58
+8
Це геноцид проти народу:- винищеня усілякими спосоами
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12.04.2022 11:06
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Відчувають кінець свій кацапи...
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12.04.2022 10:52 Ответить
Будують ХерЗаНР.
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12.04.2022 10:53 Ответить
ХЕРЗНА-ШО
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12.04.2022 11:29 Ответить
Щось типу того
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12.04.2022 11:31 Ответить
напевно і зброю дають
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12.04.2022 10:55 Ответить
Нехай здаються в полон.
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12.04.2022 10:58 Ответить
Це не завжди можливо. Посадять в окопи під нашу арту, на кулемети позаду - своїх орків...
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12.04.2022 11:34 Ответить
Мусарки всегда были подажные ни родины ни чести,
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12.04.2022 10:58 Ответить
********** вылазь с бункера на белага каня и уря в бой, нехрен лохотрон устраивать.
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12.04.2022 11:00 Ответить
Це геноцид проти народу:- винищеня усілякими спосоами
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12.04.2022 11:06 Ответить
досить скиглити, це наша війна з руснею, світу чхати, а притомні українці все розуміють
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12.04.2022 11:13 Ответить
А євреї скиглять стосовно Холокосту?
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12.04.2022 11:19 Ответить
Хватит стонать, вечно загиноцидленый.
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12.04.2022 13:02 Ответить
Так само незаконним був призов українців у так звану радянсько-червону, а по суті російську армію.
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12.04.2022 11:18 Ответить
Если человек ненавидит рашистов, то получив в руки боевое оружие он обратит его против них.
Если же нет, ну значит такой он гражданин.
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12.04.2022 11:18 Ответить
Легко сказати. але коли навколо тебе купа окупантів. то можливостей мало. Навряд чи вони роблять цілі підрозділи. Скоріше розпорошують по своїм щоб не можна було домовитись. АЛЕ можливості потрібно шукати!
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12.04.2022 11:44 Ответить
это даже не "черная" пехота, это реальное пушечное мясо и живой щит для орков.
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12.04.2022 11:21 Ответить
Так само, як у Другу Світову...
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12.04.2022 11:27 Ответить
Всех нелояльных быстро расстреляли, манкуртов вооружили, чтобы держали в страхе местное население и вуаля. За месяц из украинского места можно лепить абсолютно любое образование. Кацапам легче в этой войне.
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12.04.2022 11:31 Ответить
Хвантазии апосраный мардвы.
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12.04.2022 11:44 Ответить
Цікаво, чому вже тртвалий час немає жодних спроб контрнаступу в Запорізькій області? Це орки так міцно там "засіли" чи "зелені" вже все вирішили по цьому регіону?
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12.04.2022 11:42 Ответить
Багато причин. Затишшя перед наступом. немає прикриття ппо. Перевага по реактивній артилерії.
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12.04.2022 11:45 Ответить
Были попытки, но локальные по контрнаступлению. Проблема что у нас от Запорожья почти до побережья Азовского моря ровная степь. Обширные пространства и деревьев/рельефа почти нет. Тут необходимо не только значительное количество войск, но и много тяжелого вооружения + желательно еще и поддержка авиации. То есть без переброски войск с северного направления реально не обойтись. Максимум, на что хватает наших сил под Запорожьем и далее - это держать оборону. Более того, отдельные подразделения (не буду называть тут) перебрасывают сейчас от нас в зону ООС, поэтому атакующий потенциал станет еще меньше. Люди в принципе есть, но нет именно тяжелого вооружения. Без него это будет отправка как пушечное мясо.
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12.04.2022 11:53 Ответить
Это как? По степям идти колоннами, а потом цепью?
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12.04.2022 13:04 Ответить
Та от... тому й питання - як взагалі звільняти ці території?
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12.04.2022 14:41 Ответить
большинство мужских особей хотело тихонько пересидеть по принципу само рассосётся а нет ситуация слаживается так что либо берешь ружо и идешь мочить рашистскую мразь либо подносишь свой зад под путаноидов и делаешь выражение морды лица переполненного радости и в итоге пустят на убой
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12.04.2022 12:40 Ответить
если посмотреть по времени когда захватили юг запорожской области -то вряд ли было даже время куда то быстро уехать,особенно у кого семьи-слишком быстрое наступление.
Я вопрос ватности пока не поднимаю,хотя безусловно он есть.
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12.04.2022 14:45 Ответить
А чого так бистро захопили наш південь?
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19.04.2022 22:24 Ответить
Чомусь є така впевненість,що наших мусорів окупантам довго вмовляти не прийшлось...
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12.04.2022 13:51 Ответить
Досиділись на яйцях, "едісони" хрінові.
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12.04.2022 14:08 Ответить
Ще в січні писав де тільки міг, що потрібно негайно озброїти населення прикордонних областей. Не тільки зебіли, а всі, ну майже всі, називали це бажанням розплодити бандетизм і анархію і обзивали ідіотом. Дуже хочеться зустріти хоч одного з тих "пацифістів" і плюнути в дурнувату фізіономію.
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12.04.2022 15:55 Ответить
 
 