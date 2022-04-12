В результате ночного обстрела окрестностей Северодонецка и Горского разрушены почти все коммуникации, - Гайдай

В результате ночного обстрела окрестностей Северодонецка и Горского Луганской области разрушены почти все коммуникации. Россияне среди прочего применили фосфорные снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Люди сидят без света, воды и газа.

"Пытаемся восстановить все, что сможем. Но с каждым днем ремонтных бригад в области меньше. Когда видишь, как тяжело ранят коллегу, подключающего свет или сваривающий водопровод, то каким бы отважным ты ни был, под пули идти все труднее. Обстрелы российской армией становятся все более интенсивными. "Режима тишины" почти нет, а когда есть – дежурные коммунальщики выезжают на объекты", – сообщил он.

По состоянию на сегодня в области без электроэнергии оставались 95 795 потребителей, а сегодня – 146 490. Обесточено 36 населенных пунктов – 22 полностью, 14 частично.

"В результате боевых действий без газоснабжения находятся 38 населенных пунктов - 31 полностью и 7 частично. А это 130 183 (в отличие 106 070 прошедших суток) абонентов. Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, Горском, Северодонецке, частично в Лисичанске", - добавил Гайдай.

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