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Юг и восток – промежуточные цели перед повторной попыткой РФ захватить всю Украину, - Минобороны

маляр

Южные и восточные области для врага – стратегические цели перед тем как нацелиться на всю страну.

Об этом в эфире общенационального канала сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя военную ситуацию на юге Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Юг также сегодня, как и Восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию. Эти цели промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как попасть во всю Украину во второй раз. Ибо впервые они это делали в 2014 году. Поэтому Юг представляет для врага, как и на восток, стратегический интерес, это понятно. И на сегодняшний день действительно это очень сложная ситуация, здесь нечего скрывать", - отметила Маляр.

Отвечая на вопрос, как долго продлится процесс разминирования освобожденных территорий, замминистра отметила, что это очень длительный процесс.

Читайте: Мы готовы к любому сценарию войны, - Маляр

"Разминирование это очень длительный процесс, это надо понимать. И очень важно, чтобы местные жители, чьи территории освобождены, набрались терпения и дождались конца этого разминирования", - подчеркнула она.
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Топ комментарии
+43
Знаю, що знову посипеться купа смття в мій бік, але я запитаю, -""хто дав кломанду розмінувати перешийок в Крим?" Хто дав можливість за лічені години захопити Херсонську, частину Запорізької і Миколаївської областей? Де справи ДБР, бо за Татьяною Чорновіл поїхали на позицію, де вона обороняє Київську область і порушили справу по "Стугнах", А можливо за те, що знищила три одиниці техніки ворога? На Пашинського через годину порушили справу за те, що передав у війська "Стугни", хоча після передачі буквально через години склад був знищений російською ракетою. Де справа проти ворогів, чому ми не знаємо, хтог це зробив, а можливо він продовжує це робити?
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12.04.2022 11:56
+28
Закрийте їй хто небудь пельку!
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12.04.2022 11:51
+24
А це точно наш зам. міністра оборони?
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12.04.2022 11:53
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задача мінімум у за-упенфюрера путлера була захоплення кримського каналу-
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12.04.2022 11:48 Ответить
Не было у него никакой программы минимум. Просто после обсера Киева за три дня пытаются закрепиться хоть где-то.
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12.04.2022 12:01 Ответить
Закрийте їй хто небудь пельку!
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12.04.2022 11:51 Ответить
Ну наверно они хотят, что бы в Украину миллионы беженцев не вернулись никогда. Как и власть в Киеве, которая рассказывает, что не нужно сейчас возвращается так как есть угроза ракет, как будто бы ее нет на всей территории Украины?. Более того эта угроза будет всегда теперь
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12.04.2022 11:54 Ответить
Ну создается впечатление, что цель - посеять панику среди гражданских даже в относительно безопасных местах, где уже начала работать экономика. Либо безмозглая курица, либо сознательный вредитель.
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12.04.2022 13:15 Ответить
А це точно наш зам. міністра оборони?
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12.04.2022 11:53 Ответить
это недоразумение,и многие другие
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12.04.2022 11:54 Ответить
так, це точно заступник міністра оборони. Там зібралися всі не по якості військових знать, а по більшості вилитого бруду на попередників. Постійно на екранах единого каналу ми бачимо аристовича, подоляка,верещук, арахзамію, міністра юстиції, генпрокурорку та інших, які мабуть зі зброєю захищали Маріуполь, Миколаїів, Вознесенськ, Київ, Бучу, Гостомель, Ірпень, Чернігів, Ізюм, Харків,Суми, Донецьк???
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12.04.2022 12:00 Ответить
Чья-то соска. Хоть и старая уже.
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12.04.2022 14:28 Ответить
Знаю, що знову посипеться купа смття в мій бік, але я запитаю, -""хто дав кломанду розмінувати перешийок в Крим?" Хто дав можливість за лічені години захопити Херсонську, частину Запорізької і Миколаївської областей? Де справи ДБР, бо за Татьяною Чорновіл поїхали на позицію, де вона обороняє Київську область і порушили справу по "Стугнах", А можливо за те, що знищила три одиниці техніки ворога? На Пашинського через годину порушили справу за те, що передав у війська "Стугни", хоча після передачі буквально через години склад був знищений російською ракетою. Де справа проти ворогів, чому ми не знаємо, хтог це зробив, а можливо він продовжує це робити?
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12.04.2022 11:56 Ответить
Дєрьмак вже набрав купу сміття в кишені. Скоро висипе.
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12.04.2022 11:57 Ответить
Краще хай дасть відповідь за призначеного начальника СБУ Херсонської області, його замів, поліції, прокуратури. За призначення генерала СБУ Наумова, де вони?
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12.04.2022 12:02 Ответить
Агент фсб ніяких відповідей не буде надавати поки його не заарештують.🤷
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12.04.2022 12:16 Ответить
Ну как кто?Зеля и его команда,вместе трудились
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12.04.2022 11:59 Ответить
Про Пашинского и дело на него за передачу арабских стугн это вообще за гранью! ДБР в курсе что в стране война? Кстати куча видео есть где наши с экспортных стугн уничтожают танки русни... После такого вопрос - на кого дбр работает?
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12.04.2022 11:59 Ответить
Якщо хто ще не знав, то повідомлю: ДБР керує Президент.
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12.04.2022 12:07 Ответить
Звичайно ДБР вкурсі, що війна. А Ви коли небудь бачили, щоб ДБР затримували ворогів України? Генерали Павлровський, Марченко вороги України? А на три роки заморозити випуск бронежилетів, це хіба не злочин проти України? На мою думку всіх цих високооплачуваних спеціалістів потрібно зібрати всіх до одного, видати зброю і відправити під Херсон на передові позиції до генерала Марченко в допомогу. Толку з них тут немає, тільки деребанять і знущаються над патріотами. Це моя особиста думка і вона може не збігатися з думкою ДБР і їх любителів.
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12.04.2022 12:16 Ответить
Всех их надо водвесить вниз головой на Крещатике...
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12.04.2022 12:48 Ответить
Бояре плохие?
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12.04.2022 13:56 Ответить
Жена зели в 14 году постила слив украинских позиций,муж верещучки майдан разгонял,дермак-козырь,остальной хлам такой же.Все понятно давно
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12.04.2022 12:03 Ответить
а татаров справи фальшував проти майданівців, демченко і єрмак служили партії регіонів, які сьогодні є ОПЗЖ і добре служать ворогу.
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12.04.2022 12:24 Ответить
Ну якщо все "панятна давно", то навіщо б йому було бігати по всьому світу та випрошувати зброю та битись за санкції? Всі роблять помилки і всі ці помилки будуть розглянуті, але вже після війни. Єдине шо "панятна", що такі коментарі пишуться з диною метою, посіяти недовіру до керівництва і тим самим знизити підтримку.
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12.04.2022 12:36 Ответить
1. По розмінуванню вихода з Криму - це ключове питанн! Після цього посипалась вся система оборони на півдні: Бердянськ, Нова Каховка, Мелітополь, Херсон, Енергодар, а згодом і Марік. Чому не був підірваний міст через Дніпро в Херсоні?
Може випадково, але за тиждень до вторгнення сбу розпочало навчання на півдні Херсонської. ******** навчання вийшли...
2. По півночі також питання - чому не були заміновані та вчасно підірвані мости через річки Сейм, Терерів...
Поки що не бачу жодних дій влади по розслідуванню цих злочинів.
Очевидно, не при цій владі ми дізнаємось правду...
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12.04.2022 12:15 Ответить
При расследовании главное не выйти на себя - гундосик это хорошо понимает
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12.04.2022 13:57 Ответить
Хто випустив медведчука. Перед його звільненням були обшуки, це писалось тут.
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12.04.2022 13:03 Ответить
У лахтоольгінських ху йлотролів нова методичка. Майже одне і теж постійно постять в різних топіках навіть у тих, які не мають жодного відношення до теми.
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12.04.2022 13:50 Ответить
Гундосика ображають?
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12.04.2022 13:58 Ответить
А гундосик не дарма грав членом на піаніно, у нього виявилися залізними яйця. Не то, що у папєрєдніка. Ось це і не подобається вам кремлівським ху йлотролям, які замаскувалися під порохоботів.
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12.04.2022 14:20 Ответить
Приберіть цю Маляр кудись в їдальню. Вона дискредитує МО, яке і так не зовсім адекватно себе поводить.
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12.04.2022 11:56 Ответить
То говорила что восток страны - это первоочередная цель, люди все побросали и уехали отсюда в центральные части страны, теперь у нее вся Украина... Хоть бы определились!
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12.04.2022 11:57 Ответить
Ну так она и определилась. Хочет, что бы из Украины все выехали
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12.04.2022 12:00 Ответить
Ты думаешь,что она географией дружит?Там мозгов ноль
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12.04.2022 12:00 Ответить
От читаю цей коментар і не можу зрозуміти, як взагалі людина може таке писати.. Ну ви реально думаєте, що хутлєр прям подзвонив і розказав, які в нього наміри? Чи десь на дошці оголошень це написано? Всі цілі будуть визначатись динамічно, куди зможе дотянутись - туди і буде тягнутись. Там де отгребе п**ди, то там і зупиниться. Як можна вимагати від нашого МО, розказати про ТОЧНІ плани ху*ла? Не зара збуде ніякої точної інформації на місяц наперед, все визначатеметься в процесі розвитку бойових дій.
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12.04.2022 12:32 Ответить
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12.04.2022 11:58 Ответить
То що у нас з півднем?
Ситуація не дуже.
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12.04.2022 12:02 Ответить
Нема в наразі півдня. Хіба що з боку Херсону почнуть наступальну операцію. Але, навряд чи раніше за наступ кацапів на Павлоград.
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12.04.2022 12:45 Ответить
А що у нас з форумом? Ситуація не дуже, лахтоольгінських тролів стало забагато знову нагнітання паніки, дискредитація ЗЕ та України.
Так, що там не дуже на півдні? А троляко?
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12.04.2022 13:55 Ответить
і хто цю сріку поставив замміністра оборони? цілі кацапії будуть залежати від того, як зсу ефективно будуть ******* русню.
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12.04.2022 12:02 Ответить
Ще одна дурепа зі складу ЗЕбільної команди, яка намагається підтримати концепцію "великого Ізраіля", яку хоче впровадити для українців "великий керманич".
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12.04.2022 12:09 Ответить
Це якийсь антипод обдрістовича - не зрозуміло, тікати чи шашлички?
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12.04.2022 12:12 Ответить
Ні пане куб куб - подоляк, ціль у громадян України полягає в тому, щоб дізнатися, хто злив Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Каховку та інші міста? Хто розмінував перешийок на Крим і мости, які вели з Криму? Хто заморозив випуск ракетних комплексів, які були вже готові до виробництва, але чомусь у 2019 році ці проекти були заморожені? Хто більше двох років не винокував оборонне замовлення?
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12.04.2022 12:22 Ответить
Ну так та дурепа ніби й не порохобот, а цілий заммінстра оборони!
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12.04.2022 12:27 Ответить
ну ця припарена в своєму репертуарі.... які в жопу цілі у кацапів??? .. до речі, там ще з МВС є такий одіозний радник Денисенко -- таку саму фігню розносить своїми недолугими заявами... навіщо їх піарити цих двох напівдаунів???
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12.04.2022 12:16 Ответить
Цікава позиція Ізраїлю у цій війні. Не визнаючи події в Україні 1932-1933 років геноцидом нації українців, ця держава сьогодні лише спостерігає за ходом українсько-російської визвольної війни. Вони мають, скоріше всього, домовленості з росіянами-євреями щодо новоросії та нового єрусалима на території ряду південних областей України .
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12.04.2022 12:17 Ответить
Виселенню кримських татар у 1944 році передував десант еліти московських Євреїв в Крим, напівокупований, мета-дослідити територію для утворення Єврейської АР. Однак Сталін їх послав, а в кінці 40 з ними розібрались. А всіх несогласних почали відправляти в Біробіджан. А встановлення дипзвязків і приїзд Голди Меїр як посла, активізувало НКВД і почалася антиєврейська кампанія. Арештовували навіть вцілілих генералів НКВДистів. Зачистка була крепка. Боюсь аналогій, бо Тін Пу 1 може їх повторно обманути.
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12.04.2022 13:03 Ответить
Им надо с Арестовичем пожениться и жить долго и счастливо, уйти поглубже в семейные дела и не лезть отчаянно в телек
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12.04.2022 12:18 Ответить
Заткните эту тупую суку! Она постоянно истерики устраивает и пораженческие нарративы пихает.
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12.04.2022 12:19 Ответить
Всі і так зробили висновки.
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12.04.2022 13:06 Ответить
проста відповідь для Куба, нас 40 мільйонів, а гнид у владі десь біля сотні. То кому краще виїхати?
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12.04.2022 12:26 Ответить
За кого голосував?
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12.04.2022 12:29 Ответить
Банальні повтори, простих речей
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12.04.2022 12:34 Ответить
Що не зроблять, то-лайно. Кого не призначать-ще більше. Хіба це наша влада?
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12.04.2022 12:44 Ответить
Саме так,їм потрібна вся територія.Їм потрібно все, як Вінниця так і Ужгород,Харків та Дніпро,Одеса все,все,все.
Якщо хтось думає, що рашисти вдовольняться півднем та сходом то це брехня,вони прийдуть в кожне місто та селище, що б вбивати грабувати та гвалтувати.
Ніякі домовленості у Туреччині чи десь ще їх не спинять.Тільки ЗСУ-наші мужні, героїчні бійці можуть принести нам мир.
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12.04.2022 13:09 Ответить
Єрмак розпочав кампанію нагнітання нездорової атмосфери. Бо все йде не по сценарію лаптеногих. Друга особа в державі ЗЕ, а не може вплинути на поставки техніки союзниками, не може прискорити укладення будь-якого договору, щоб дати лаптеногим передишку і ніхто небажає бути гарантами хотелок. А башні кремля вим агають діла. Он уже Суркова закрили, його корифан Казбек здриснув в Австрію, там біля Андрюши Клюєва ошивається всі знать з Донбасу. ФСБ зараз бикує проти агентури, шукають грошенята, які по......ла пята колона. А в них нерухомість то на гнилій річці Москва.
Заполонила весь ефір гопота,так і нагнітають......
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12.04.2022 13:14 Ответить
Долбо#зм...сначала убеждают,что никто на нас нападать не будет -получили массу мирных жертв ,а теперь ,когда люди более менее сгруппировались ,зелень решила устроить в стране хаос ...
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12.04.2022 13:28 Ответить
девочке плохо - дайте ей таблетку......
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12.04.2022 14:47 Ответить
 
 