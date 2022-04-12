Юг и восток – промежуточные цели перед повторной попыткой РФ захватить всю Украину, - Минобороны
Южные и восточные области для врага – стратегические цели перед тем как нацелиться на всю страну.
Об этом в эфире общенационального канала сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя военную ситуацию на юге Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Юг также сегодня, как и Восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию. Эти цели промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как попасть во всю Украину во второй раз. Ибо впервые они это делали в 2014 году. Поэтому Юг представляет для врага, как и на восток, стратегический интерес, это понятно. И на сегодняшний день действительно это очень сложная ситуация, здесь нечего скрывать", - отметила Маляр.
Отвечая на вопрос, как долго продлится процесс разминирования освобожденных территорий, замминистра отметила, что это очень длительный процесс.
"Разминирование это очень длительный процесс, это надо понимать. И очень важно, чтобы местные жители, чьи территории освобождены, набрались терпения и дождались конца этого разминирования", - подчеркнула она.
Пожалуйста, подождите...
Може випадково, але за тиждень до вторгнення сбу розпочало навчання на півдні Херсонської. ******** навчання вийшли...
2. По півночі також питання - чому не були заміновані та вчасно підірвані мости через річки Сейм, Терерів...
Поки що не бачу жодних дій влади по розслідуванню цих злочинів.
Очевидно, не при цій владі ми дізнаємось правду...
Ситуація не дуже.
Так, що там не дуже на півдні? А троляко?
Якщо хтось думає, що рашисти вдовольняться півднем та сходом то це брехня,вони прийдуть в кожне місто та селище, що б вбивати грабувати та гвалтувати.
Ніякі домовленості у Туреччині чи десь ще їх не спинять.Тільки ЗСУ-наші мужні, героїчні бійці можуть принести нам мир.
Заполонила весь ефір гопота,так і нагнітають......