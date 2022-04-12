Даже после зверств войск РФ в Буче некоторые страны ЕС не могут определиться с ограничением на покупку российских энергоносителей, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подверг критике европейских лидеров, которые до сих пор не ввели эмбарго на энергоносители из России. Он подчеркнул, что даже зверства в Буче не вынудили ЕС пойти на этот шаг.
Об этом Зеленский отметил во время обращения в парламент Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, если они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военной машины РФ", - отметил Зеленский.
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Просто так і не відмовишся. Хто буде годувати ті країни, якщо економіка стане.
Вони відмовляться, але не одразу.
В бені заберете ? Напевно ні.
Домагатися санкцій від інших країн - це велике дипломатичне мистецтво, а тупий клоун напевно думає, що для цього достатньо влаштувати шоу у парламентах світу...
А то "деякі країни ЄС не можуть.."
Война проявила всё. И ООН, и G7, и Большую двадцатку. Правда, сейчас многие из-за страха смерти поменяли мнение о фашистской раше. И то хорошо.