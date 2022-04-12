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Новости Санкции против России Война
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Газ (9402) Зеленский (19005) нефть (1844) санкции (11031) массовое убийство (71) эмбарго (225) Буча (450)

Даже после зверств войск РФ в Буче некоторые страны ЕС не могут определиться с ограничением на покупку российских энергоносителей, - Зеленский

нафта

Президент Владимир Зеленский подверг критике европейских лидеров, которые до сих пор не ввели эмбарго на энергоносители из России. Он подчеркнул, что даже зверства в Буче не вынудили ЕС пойти на этот шаг.

Об этом Зеленский отметил во время обращения в парламент Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, если они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военной машины РФ", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за оккупантов территория Украины сегодня является одной из самых загрязненных минами в мире, - Зеленский
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Топ комментарии
+15
Навіть після 8 років війни вщяли отак і відчинили кацапам двері з Криму
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12.04.2022 11:58
+12
Як що зробив? А всі гроші закатав в асфальт, щоб бути голубом миру, а то там хтось вимагав будувати ракетні дивізіони "Нептун" і "Грім2". За них Нобілівську премію миру не дають. Це ж хтось так гарно всунув у вуха пану Володі і він будував дороги і мости, які фактично чомусь допомогли кацапам, а не нам.
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12.04.2022 12:10
+9
Була інформація, що десь 68 фірм працюють в кацапії, з них 11 Німеччина, 28 Америка. Не потрібно палицю перегинати. Сам що зробив....шашлики готував. Вина Бучі 50%офісу за недовіру розвідці світу і довіру до ботоксного
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12.04.2022 12:04
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Навіть після 8 років війни вщяли отак і відчинили кацапам двері з Криму
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12.04.2022 11:58 Ответить
А як на рахунок прокачки в ЄС російських енергоносіїв через Україну ? Україна воює з Кацапстаном, чи торгує ?
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12.04.2022 12:28 Ответить
Почему только в Буче???ПРОИСХОДИТ ГЕНОЦИД ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ Украины ‼️Необходимо бесконечно это проговаривать -ГЕНОЦИД НАД НАРОДОМ Украины ! Рашисты-НЕЛЮДИ УРОДЫ ПАЛАЧИ
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12.04.2022 12:31 Ответить
Все это может прекратить США дав выбор всем компаниям или рынок США или рабссия. Но они этого не сделают так как яиц нет
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12.04.2022 11:58 Ответить
Добре, що у Вас хоч одне лишилось...
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12.04.2022 12:09 Ответить
Черговий " нульовий " щось у " Інеті " про пи...дів... У спам !
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12.04.2022 12:37 Ответить
Була інформація, що десь 68 фірм працюють в кацапії, з них 11 Німеччина, 28 Америка. Не потрібно палицю перегинати. Сам що зробив....шашлики готував. Вина Бучі 50%офісу за недовіру розвідці світу і довіру до ботоксного
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12.04.2022 12:04 Ответить
Як що зробив? А всі гроші закатав в асфальт, щоб бути голубом миру, а то там хтось вимагав будувати ракетні дивізіони "Нептун" і "Грім2". За них Нобілівську премію миру не дають. Це ж хтось так гарно всунув у вуха пану Володі і він будував дороги і мости, які фактично чомусь допомогли кацапам, а не нам.
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12.04.2022 12:10 Ответить
Й де німецьки стратегині бачили лінію оборони Києва з півночі? У лісі? Так побудова укріпрайону це справа навіть не року і ні двух
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12.04.2022 12:12 Ответить
Тому й починати не треба було?
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12.04.2022 12:24 Ответить
Було 30 рокив
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12.04.2022 12:24 Ответить
За последние три года все ,что было сделано при Порошенко пошло на смарку и даже перешеек разминировали ,а это хуже вагнергейта ‼️👹и где сейчас баканов
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12.04.2022 12:35 Ответить
Да, если народ не работает на свою армию, то будет работать на чужую армию. Отчисления налогов на израильскую армию доходили до 20%.Поэтому у них есть все- самолёты, танки, ПВО. А у нас украли только в Кривом Рогу 27 млрд, и теперь просят самолёты. А на украденное каломойшей можно две эскадрильи F-15 купить.
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12.04.2022 12:48 Ответить
"Навіть після Бучі" - кто-то передает в кремль приветы...
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12.04.2022 12:13 Ответить
Ну так Бєня до 24-го лютого ніяк не міг визначитись. Цікаво, а сьогодні він вже визначився?
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12.04.2022 12:13 Ответить
Альтернативи нема поки що.
Просто так і не відмовишся. Хто буде годувати ті країни, якщо економіка стане.
Вони відмовляться, але не одразу.
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12.04.2022 12:18 Ответить
І хто буде давати гроші нам?
В бені заберете ? Напевно ні.
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12.04.2022 12:19 Ответить
У Бєні ?!?!?! " Я пайтить на это не магу" (с) ЗЕленский.
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12.04.2022 12:43 Ответить
Зокрема, з огляду на те, що Європа по суті фінансує зараз 70% українського бюджету. І разом зі США - на 100% українське військо. Тоді як Зеля проїхав собі на гастролі по парламентах світу.
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12.04.2022 12:42 Ответить
А що, є якісь договір, що після звірств у Бучі має припинитися закупівля енергоносіїв?

Домагатися санкцій від інших країн - це велике дипломатичне мистецтво, а тупий клоун напевно думає, що для цього достатньо влаштувати шоу у парламентах світу...
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12.04.2022 12:19 Ответить
Може кожна із краін підпише угоду на постачання скрапленого газу із США? І УКРАЇНА МАЄ ПЕРШИЙ ПІДПИСАТИ ЦЮ УГОДУ
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12.04.2022 12:27 Ответить
У основного потребителя нет терминала разгрузки. Германия только будет его строить.
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12.04.2022 12:50 Ответить
Вже пидпысував лижний инструктор, причём терминала разгрузки не было даже на бумаге.
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12.04.2022 12:52 Ответить
то есть Европа заказала еще зрелищ? Надо еще больше смертей? Сколкьо им будет достаотчно? примерно 15 миллионов?
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12.04.2022 12:46 Ответить
Ти хворе?
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12.04.2022 12:58 Ответить
Навіть після звірств військ РФ у Бучі, Зеленський всеодно бажає домовлятись з путєном, бажає відмовитись від НАТО і не бажає позбавитись російських кротів (дєрьмак, подляк, хламідія, бєня і т.і.), вплив яких, на прийняття рішень припіздєнта, привів до цієї халепи…
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12.04.2022 12:53 Ответить
Нехай подає позов в міжнародні суди про визнання купівлі товарів в москотостані фінансуванням тероризму та геноциду. Тоді кожного персонально, хто таке робить можна буде притягати до відповідальності.
А то "деякі країни ЄС не можуть.."
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12.04.2022 12:57 Ответить
ЗЕ должен знать, что пол Европы куплено путлом. Зачем одно и то же молоть?
Война проявила всё. И ООН, и G7, и Большую двадцатку. Правда, сейчас многие из-за страха смерти поменяли мнение о фашистской раше. И то хорошо.
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12.04.2022 13:37 Ответить
Послав же Бог Україні "уполномочєнного по рогам і копитам".
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12.04.2022 13:46 Ответить
 
 