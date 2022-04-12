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Газ (9402) Зеленский (19005) Нафтогаз (3062) санкции (11031) Евросоюз (16683)

Необходимы конкретные сроки по отказу каждой из стран ЕС от российских энергоносителей, - Зеленский

санкции

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за определение конкретных сроков для каждой страны Евросоюза, за которые она должна либо отказаться, либо ограничить использование российских энергоресурсов.

Об этом Зеленский сказал во вторник, выступая по видеосвязи в парламенте Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Должны быть наконец определены конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российского газа, нефти", - сказал он.

"Только так российское руководство придет к мнению, что реальный мир искать нужно, что война – катастрофа, прежде всего, для них", – заявил президент Украины.

По его словам, "реакция Европы на агрессию России должна быть сильной, нельзя ждать разработки шестого, седьмого, десятого пакета санкций против России, чтобы принять действительно мощные решения". "В шестой пакет нужно обязательно внести нефть, обязательно санкционировать российские банки, но все", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже после зверств войск РФ в Буче некоторые страны ЕС не могут определиться с ограничением на покупку российских энергоносителей, - Зеленский
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Топ комментарии
+8
*********** жд мост в Белгородской обл
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12.04.2022 12:21
+8
И еще
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12.04.2022 12:22
+8
а что там со скотами ой то есть со сватами или это не то а другое
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12.04.2022 12:22
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*********** жд мост в Белгородской обл
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12.04.2022 12:21 Ответить
И еще
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12.04.2022 12:22 Ответить
А хто це зробив?
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12.04.2022 12:24 Ответить
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12.04.2022 12:25 Ответить
Мости втомилися... й самі розвалилися
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12.04.2022 12:28 Ответить
Мосту сделали "отрицательный ремонт"
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12.04.2022 13:00 Ответить
Они бы только за, но как они будут строить дороги?
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12.04.2022 12:21 Ответить
а что там со скотами ой то есть со сватами или это не то а другое
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12.04.2022 12:22 Ответить
У нього зараз зоряний час. Хапає зірки з неба.
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12.04.2022 12:26 Ответить
" що війна - катастрофа, насамперед, для них"

Кожна смерь українця (воїна, цивільної людини) - це катастрофа.
Смерть рашистських нелюдів для нас - це не катастрофа, а для них, кацапів, втрата життя ніколи катастрофою не вважались. "они еще нарожают" (с)
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12.04.2022 12:26 Ответить
А як на рахунок прокачки в ЄС російських енергоносіїв через Україну ? Україна воює з Кацапстаном, чи торгує ?
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12.04.2022 12:27 Ответить
та то таке...другое...
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12.04.2022 12:29 Ответить
А откажись сам идиот сейчас от газа и нефтепродуктов, если тебе войны мало, избиратели тебя оценят, когда экономика станет, обогревать будет не чем, продукты и жратву не из чего и не на чем будет готовить .
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12.04.2022 12:30 Ответить
Для справедливості там ще наші "майбутні гаранти" Індія і Китай. Нехіло так затарюються "по акції"(через дисконт 35$)
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12.04.2022 12:52 Ответить
зато рузькому альфа -банку можна працювати в Україні, рузьким сєпарам татарову і єрмаку тоже можна, да картавий?
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12.04.2022 12:55 Ответить
Алфа-банк не просто працює в Україні, він влаштовує диверсії в фінансовому секторі. Особливо "не везе" українськім фірмам, які перераховують кошти для ЗСУ - їм одразу блокують рахунки, у тому числі робітникам.
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12.04.2022 13:36 Ответить
Там же де і завод у раші)))ой це теж не те
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12.04.2022 12:55 Ответить
А ти відмовився від ,,сватів'' на раша тв, а ні це зовсім інше .. бубочка почни з себе вистачить пиз…и ….
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12.04.2022 13:02 Ответить
ти бач, яке рішуче. вимагає там щось. на себе подивись!
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12.04.2022 14:07 Ответить
Италия полностью отказалась от пидарокацапского газа, газ в Италию будет поставлять Алжир:
https://www.reuters.com/business/energy/italys-draghi-set-sign-deal-algeria-ease-russia-gas-fix-sources-2022-04-09/?taid=6251c9b12c26f70001941473&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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12.04.2022 14:25 Ответить
Бачиш Вова і тобі пройшлося їздити домовлятися, як Порох, а не з шаурмою ходити либитися.
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12.04.2022 14:37 Ответить
Зеленский уже задрал своим скавчанням и наездами. Все ему должны и все его обижают. С себя начать не пробовал. Например, вычистить ОПу от ФСБшной кодлы?
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12.04.2022 21:09 Ответить
вірно.
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13.04.2022 01:32 Ответить
 
 