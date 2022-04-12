Необходимы конкретные сроки по отказу каждой из стран ЕС от российских энергоносителей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за определение конкретных сроков для каждой страны Евросоюза, за которые она должна либо отказаться, либо ограничить использование российских энергоресурсов.

Об этом Зеленский сказал во вторник, выступая по видеосвязи в парламенте Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Должны быть наконец определены конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российского газа, нефти", - сказал он.

"Только так российское руководство придет к мнению, что реальный мир искать нужно, что война – катастрофа, прежде всего, для них", – заявил президент Украины.

По его словам, "реакция Европы на агрессию России должна быть сильной, нельзя ждать разработки шестого, седьмого, десятого пакета санкций против России, чтобы принять действительно мощные решения". "В шестой пакет нужно обязательно внести нефть, обязательно санкционировать российские банки, но все", - заявил Зеленский.

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