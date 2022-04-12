РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9923 посетителя онлайн
Новости Война Резня в Буче
21 862 61
армия РФ (17988) Денисова (996) изнасилование (908) Буча (450) военные преступления (1371)

Россияне в Буче систематически насиловали 25 женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны, - Денисова

денісова

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о массовых случаях изнасилования во время оккупации российскими войсками Бучи под Киевом.

В комментарии BBC Денисова сообщила о 25 женщинах от 14 до 24 лет, которых россияне систематически насиловали в подвале. Девять из них сейчас беременны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны. Российские солдаты сказали им, что они будут насиловать их настолько, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", – сказала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Российские солдаты насиловали меня, пока мой испуганный сын плакал": The Times опубликовала ужасный рассказ украинки

Омбудсмен рассказала о звонке 25-летней женщины, которая сообщила, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо на ее глазах.

"Она сказала, что они кричали: "Это произойдет с каждой нацистской шлюхой, когда насиловали ее сестру" – сказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что пока невозможно установить количество таких случаев, потому что не все жертвы готовы рассказать, что с ними произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ирпене обнаружены тела детей в возрасте до 10 лет с признаками изнасилований и пыток, - Денисова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
кастрировать руZZкую сволоту
показать весь комментарий
12.04.2022 12:55
+20
Ніяких мирних угод, тільки їхня капітуляція.
показать весь комментарий
12.04.2022 12:53
+20
Полонених повертати без статевих органів, казати що "их там не было"...
показать весь комментарий
12.04.2022 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну що з ними робити далі - то справа інша. По-перше - міжнародний суд військових злочинців. По-друге - страшне покарання тут на землі... Але спершу відрізати сухожилля - щоб вони відчули себе безпорадними, немічними , беззахисними і приреченими.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:07 Ответить
І що ти в зв'язку з цим зробила?
Не що сказала, а що зробила?
показать весь комментарий
12.04.2022 12:51 Ответить
А що тут можна зробити крім того, що готуються матеріали до міжнародних судів... Людям допомагають, а орків пі#дять. Ще щось?
показать весь комментарий
12.04.2022 12:54 Ответить
думаєш, сестру згвалтованої прямо на вулиці 16-річної дівчини твоя відповідь влаштує і заспокоїть?
А якби мова йшла, не дай боже, про твою доньку чи сестру, то ця відповідь, мовляв, все робиться, що ще, влаштувала би тебе?
Навіщо потрібен омбудсмен, який лише ляпає язиком?
показать весь комментарий
12.04.2022 13:01 Ответить
Якщо тут хтось ляпає язиком, то це ви, серед інших. Денисова виконує свою роботу.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:05 Ответить
а не піщли б ви нахєр, вибачте за мій французький?
Я вважаю, що вона хєрово виконує свою роботу, це моє право.
Вважаєте інакше? Напишіть про це, а не про мою думку.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:10 Ответить
Ваша думка полягає, в тому, що Денісова не захистила згвалтованих? Чи в тому, що омбудсмен не помстилася гвалтівникам? Принаймні, я вашої думки тут не бачу, самі лише претензії.
Та і фрагцузька у вас не дуже. Alors vous feriez mieux d'aller vous faire foutre.
показать весь комментарий
12.04.2022 20:33 Ответить
Моя думка полягає в тому, що державний уповноважений з прав людини, що просто перераховує кількість зґвалтованих, з подробицями, не говорячи ні слова про те, що зроблено державою в зв'язку з захистом прав цих людей, та ще й жінка, варта презирства.
А з фоанцузькою у мене Ок, ви ж зрозуміли зазначений курс
показать весь комментарий
12.04.2022 21:43 Ответить
Проте ви дещо не зрозуміли. Ну тобто, самої вашої думки у вашому дописі так і не з'явилося. Лише презирство. Ну хто на що здатний.
показать весь комментарий
12.04.2022 21:56 Ответить
Не хочу повторюватись.
показать весь комментарий
12.04.2022 22:37 Ответить
Вона робить те, що допоможе знайти винних і допомогти тим, хто цього потребує. Якщо знаєш, що ще можно зробити мабуть варто поділитись з нею думками з цього приводу.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:11 Ответить
Ніяких мирних угод, тільки їхня капітуляція.
показать весь комментарий
12.04.2022 12:53 Ответить
кастрировать руZZкую сволоту
показать весь комментарий
12.04.2022 12:55 Ответить
Відрізати хєр по шию...
показать весь комментарий
12.04.2022 13:06 Ответить
Осика. Кілок. Всім кацапурам. Без виключення. Якщо гуманніше - то зашморг. ( Нагадую, що розстріл, то є почесна смерть).
показать весь комментарий
12.04.2022 12:56 Ответить
Жорстокість у росіян в крові. Вони в своїх бараках з маленького навчені такій поведінці.
показать весь комментарий
12.04.2022 12:57 Ответить
згадайте навіть *****, хіляк і огризок, згадував про жорстокість пітерських підворотєн...
воно ущербне і закомплесоване з дитинства...і його баранам є з кого брати приклад по жорстокості
показать весь комментарий
12.04.2022 13:17 Ответить
Полонених повертати без статевих органів, казати що "их там не было"...
показать весь комментарий
12.04.2022 12:58 Ответить
Навпаки. Ахмєти та Равшани знищать кацапський генофонд, а потім будуть ізольовані в своїх аулах.
показать весь комментарий
12.04.2022 12:58 Ответить
корінний "глубинний" народ насправді набагато жорстокіший ніж чеченці та усі підкорені народи.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:04 Ответить
Але це не заважає "глубінному народу" інтенсивно скакати на пляшках,як тільки на горизонті з'являються дагестанці,чеченці та інші монобровці.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:34 Ответить
Об этом должен узнать весь мир. Об этом надо кричать и кричать в каждой стране со всеми подробностями. Чтобы вызвать отвращение к россии во всем мире.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:02 Ответить
І їм шось за це буде? Скільки років тягнется справа з MH17? І що????????
показать весь комментарий
12.04.2022 13:05 Ответить
А ви пропонуєте мовчати?
показать весь комментарий
12.04.2022 13:23 Ответить
просто не нужно давать не выполнимых обещаний - сделайте сначала а потом докладывайте
показать весь комментарий
12.04.2022 17:11 Ответить
Денісова, трішки заспокойся.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:11 Ответить
Рашисты- убогие импотенты. Им даже свои бабы не дают.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:13 Ответить
я вибачаюсь... і цим жертвам збирабться зберігати вагітність???? на невеликих строках перериваня можливо ... тим паче по такій...кримінальній причині...
показать весь комментарий
12.04.2022 13:15 Ответить
Це кожна жінка має власним розсудом вирішувати...
показать весь комментарий
12.04.2022 13:19 Ответить
це навіть не обговорюється! тільки кожна і сама ! і ніхто не має дорікнути якщо забажає оставити...
показать весь комментарий
12.04.2022 13:25 Ответить
Та від цих демонів і ублюдків народжувати і все життя, можливо, каятись, що не зробила...
показать весь комментарий
12.04.2022 14:33 Ответить
і я ж про це...
і знову ж таки - спадковість і гени ... і хвороби, які могли передатися статевим шляхом...
показать весь комментарий
12.04.2022 14:45 Ответить
рожать от этих ублюдков я не знаю как можна на это решиться
показать весь комментарий
12.04.2022 17:12 Ответить
почему я и удивился... что именно не были беременны а еще беременны...
показать весь комментарий
12.04.2022 17:55 Ответить
Психічна травма від насилля на все життя. Дія виношувати дитину або переривання вагітності. У першому випадку дитина це нагадування жахливих подій, мабуть їх віддають у дитячий будинок. У другому випадку це жахливі побічні наслідки і неможливість мати своїх дітей. Ще є ВІЛ/СНІД і інше не менш жахливе. У дівчат забрали життя.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:20 Ответить
А ещё надо для тех, кто считает никчемным слушать стариков, читать историю если нет живых предков , для этих вот всезнаек, кричать о своевременной эвакуации, о том, что кацап это не человек, а Сатана, устраивающий войны и казни мирного населения каждые 20-30 лет. Многие имеют ложный нарратив о расеющьке, так как по случайности не попали в каток массовых имперских убийств, а у многих других предки были в пуху и паразитировали на горе наших селян, а при слове " голодомор" ещё и сыпали соль на раны пострадавших. Отсюда и маниакальное желание не бросать нажитое в надежде "пересидеть вне политике" и от этой глупости не оторвать никакими уговорами.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:22 Ответить
Насилие над женщинами и детьми, расстрел мирных з завязанными за спиной руками, насмешки и издевательства над украинским народом это все относится к психологическому давлению на целый народ чтобы сломить дух сопротивления.
Ответом Украины и украинцев должно быть лютое желание уничтожить россию, русских и всего что связанно с русскими. Адекватным ответом будет закон о восстановлении Киевской Руси, международное непризнание русских как нации и на международных картах должна появится Московия вместо рашки и московиты вместо русских. Это будет самое худшее наказание для паскуд.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:24 Ответить
Денисова , а що влада зробила щоб цього не сталося ??
показать весь комментарий
12.04.2022 13:25 Ответить
А що повинен робити глава сiм'i iз жiнками та дiтями, коли у приграничному селi оголошено вiйну та ворог вже йде? Шо повинен робити сiльcький голова з сiм' ями де нема чоловiка? До речi, це вже зробив Фiлатов, щоб не отримати звинувачень у безглуздоi поведiнки та бездiяльностi.
показать весь комментарий
12.04.2022 14:09 Ответить
я вам відповім словами влади , а зрозумієте чи не , то вже ... : "війни не буде - готуймося на шашлики..."
показать весь комментарий
12.04.2022 14:32 Ответить
ка это -ворог вже йде? так об этом предупреждали американцы за пол года и за пару месяцев - а зеленский все знал и сказал оставайтесь ждите катастрофы ? а сам свою. семью сразу вывез - и кто он после этого?
показать весь комментарий
12.04.2022 17:17 Ответить
Денисова , собери женщин мира и подними вопрос о зґвалтуваннях і покараннях за них
чечня, Сирія, Украина - скільки ще потрібно горя, ЧТОБЫ МИР ЗАГОВОРИЛ ОБ ЖТОМ ВСЛУХ , а не стыдливо умалчивал ???

А ООН ПОРА РАЗОГНАТЬ
показать весь комментарий
12.04.2022 13:30 Ответить
ничего не будет - самое главное наказание это развалить рашку - все остальное бла-бла - а тех насильников просто кинут в мясорубку и они сдохнут до суда
показать весь комментарий
12.04.2022 17:18 Ответить
самое паскудное...что проиграв и эту войну (а они проиграют!!! вне всяких сомнения) раша опять объявит свои преступления подвигом ....мацква (если не будет разрушена) попытается выродить очередной хероический эпос... розенбаумы и бондарчуки станут петь и снимать очередные "девятые роты".... поражение в войне и даже развал страны совсем не обязательно отменят этот сценарий... доказано Афганом...
показать весь комментарий
12.04.2022 13:33 Ответить
Читаем биографию Денисовой

Людмила Леонтьевна Денисова, урождённая Анкудинова, родилась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Архангельске . По национальности - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 русская . Окончила Архангельское педагогическое училище в 1978 году по специальности «воспитатель детского сада». В 1989 году окончила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 юридический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Ленинградского государственного университета и Таврический институт предпринимательства и права по специальности «учёт и аудит». С 1980 до 1989 года - секретарь судебного заседания, заведующая канцелярией, консультант Архангельского областного суда.

В 1989 году переехала в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крымcкую область - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Симферополь , и стала юрисконсультом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Крымского обкома https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8 ЛКСМ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украинской ССР . С 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Пенсионного фонда Украины , исполняла обязанности начальника управления фонда.

В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Автономной Республики Крым . В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве. В 2000 году прокуратура задержала её «за злоупотребление служебным положением». Вскоре дело было закрыто.
показать весь комментарий
12.04.2022 13:35 Ответить
Вывод- с такой биографии, с таким количеством родни и друзей в стране врага , УКРАИНЦЫ МОГУТ И НЕ ЖДАТЬ , шо она оторвёт зад от стула ради Украины
Денисову в отставку !
показать весь комментарий
12.04.2022 13:36 Ответить
Ну що ж так скромно не дописали біографію

15 марта 2018 года Людмила Денисова назначена https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 [uk] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .

І хто ж її призначив, часом не п'ятий?
показать весь комментарий
12.04.2022 13:49 Ответить
Не дописала , бо много теста
но ваше зауваження приймаю
показать весь комментарий
12.04.2022 14:04 Ответить
не коси под дурочка - это креатура бабы Юли Тимошенко по ее квоте назначали
показать весь комментарий
12.04.2022 17:20 Ответить
ХТО призначив?
А воно не знало кого призначало?!!
Йому підкинули, а він ну ладно, не пропадати такому добру
показать весь комментарий
12.04.2022 21:21 Ответить
а в ВР что делать без голосов блока тимошенко тогда было ?
показать весь комментарий
12.04.2022 22:11 Ответить
Воспоминания офицера-связиста 31-й армии Леонида Рабичева. 1941-1945
В Европе мы, в Европе!

Размечтался, и вдруг в распахнутые ворота входят две шестнадцатилетние девочки-немки. В глазах никакого страха, но жуткое беспокойство.
Увидели меня, подбежали и, перебивая друг друга, на немецком языке пытаются мне объяснить что-то. Хотя языка я не знаю, но слышу слова «мутер», «фатер», «брудер».
Мне становится понятно, что в обстановке панического бегства они где-то потеряли свою семью.

Мне ужасно жалко их, я понимаю, что им надо из нашего штабного двора бежать куда глаза глядят и быстрее, и я говорю им:

- Муттер, фатер, брудер - нихт! - и показываю пальцем на вторые дальние ворота - туда, мол. И подталкиваю их.

Тут они понимают меня, стремительно уходят, исчезают из поля зрения, и я с облегчением вздыхаю - хоть двух девочек спас, и направляюсь на второй этаж к своим телефонам, внимательно слежу за передвижением частей, но не проходит и двадцати минут, как до меня со двора доносятся какие-то крики, вопли, смех, мат.

Бросаюсь к окну.

На ступеньках дома стоит майор А., а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив - вся штабармейская обслуга - шофера, ординарцы, писари, посыльные.

- Николаев, Сидоров, Харитонов, Пименов… - командует майор А. - Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки долой! В две шеренги становись! Ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить! Справа и слева, по одному, начинай!

А. командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две «спасенные» мной девочки лежат на древних каменных плитах, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты - они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки.

Выбежали из дома мои телефонистки - смех и мат.

А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шеренгам, гоготу и мату нет конца.

Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается.

Гордо подбоченясь, командует майор А. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты.

Майор А. вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, и сержанты тащат их изуродованные тела в свинарник, и голодные свиньи начинают отрывать у них уши, носы, груди, и через несколько минут от них остаются только два черепа, кости, позвонки.

Мне страшно, отвратительно.

Внезапно к горлу подкатывает тошнота, и меня выворачивает наизнанку.

Майор А. - боже, какой подлец!

Я не могу работать, выбегаю из дома, не разбирая дороги, иду куда-то, возвращаюсь, я не могу, я должен заглянуть в свинарник.

Передо мной налитые кровью свиные глаза, а среди соломы, свиного помета два черепа, челюсть, несколько позвонков и костей и два золотых крестика - две «спасенные» мной девочки
показать весь комментарий
12.04.2022 14:05 Ответить
Будь прокляты Кравчук и Кучма, подписанты Будапешского меморандума.
Это при них армия была порезана на металолом.
Суки старые. Набивающие свои карманы.
Горите в аду за каждую слезу украинок.
показать весь комментарий
12.04.2022 15:25 Ответить
меморандум тут не помог бы - единственно то что отдали все бесплатно вот где преступление ну и ракеты тоже надоь было оставить а так кто же знал что ращка конченная страна
показать весь комментарий
12.04.2022 17:22 Ответить
Может. Но им платили граждане Украины зарплаты и содержали этих мудаков с семьями. Они должны были предусмотреть все варианты. Иначе нахрена во власть идти. Только грабить. В Америке на года в перед патриоты думают.
показать весь комментарий
12.04.2022 21:03 Ответить
а чего они до сих пор беременные? аборт и все. На ранних сроках нечего страшного. А что лучше растить орка фу от другого орка что изнасиловал. Или сдать его что бы государство выкармливало.
показать весь комментарий
12.04.2022 15:57 Ответить
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
показать весь комментарий
12.04.2022 18:08 Ответить
 
 