Первая партия аварийного оборудования из Европы для ремонта энергетической инфраструктуры прибыла в Украину, - Энергоатом
В Украину доставили первую партию европейского оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате войны России против Украины
Об этом сообщает Энергоатом в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что снабжение скоординировал Секретариат Энергетического сообщества.
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Oleksandr Ievtushenko
показать весь комментарий12.04.2022 13:44 Ответить Мне нравится 0
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