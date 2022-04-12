Первая партия аварийного оборудования из Европы для ремонта энергетической инфраструктуры прибыла в Украину, - Энергоатом

В Украину доставили первую партию европейского оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате войны России против Украины

Об этом сообщает Энергоатом в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что снабжение скоординировал Секретариат Энергетического сообщества.

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