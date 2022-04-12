Буча – лишь один из символов преступлений войск РФ. В других оккупированных городах и селах они делали то же самое, - Зеленский

Город Буча является одним из символов преступлений российских военных, то же они делали и в других городах, где им удалось временно закрепиться.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Повсюду в стране, где побывали оккупанты, вдоль дорог, во дворах, в скверах, на огородах – повсюду захоронения людей, чьи тела не смогли отвезти на кладбища. И это все за период несколько недель российской оккупации. Это месяц. В районах вокруг нашей столицы, в Черниговской, Сумской областях, на Севере нашего государства. Весь мир запомнил название города Буча. Но это один из символов преступлений российских военных. Можно взять любой другой город из тех, где они смогли на время закрепиться. Взять любое село – оккупанты делали там то же самое, что и в Буче. Что же тогда на Востоке нашей страны, где российские войска до сих пор остаются? Что тогда на Юге? А что, мы даже не можем представить, в Мариуполе, Волновахе, почти уничтожены русской армией? Очевидно, что там страшнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что российские официальные лица и государственные пропагандисты отрицают преступления, совершенные их армией, и говорят, что это инсценировка. По его словам, они врут даже в ответ на очевидные факты, убеждающие всех в мире.

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