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Новости Война Резня в Буче
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армия РФ (17988) Зеленский (19005) массовое убийство (71) Буча (450) военные преступления (1371)

Буча – лишь один из символов преступлений войск РФ. В других оккупированных городах и селах они делали то же самое, - Зеленский

буча

Город Буча является одним из символов преступлений российских военных, то же они делали и в других городах, где им удалось временно закрепиться.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Повсюду в стране, где побывали оккупанты, вдоль дорог, во дворах, в скверах, на огородах – повсюду захоронения людей, чьи тела не смогли отвезти на кладбища. И это все за период несколько недель российской оккупации. Это месяц. В районах вокруг нашей столицы, в Черниговской, Сумской областях, на Севере нашего государства. Весь мир запомнил название города Буча. Но это один из символов преступлений российских военных. Можно взять любой другой город из тех, где они смогли на время закрепиться. Взять любое село – оккупанты делали там то же самое, что и в Буче. Что же тогда на Востоке нашей страны, где российские войска до сих пор остаются? Что тогда на Юге? А что, мы даже не можем представить, в Мариуполе, Волновахе, почти уничтожены русской армией? Очевидно, что там страшнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что российские официальные лица и государственные пропагандисты отрицают преступления, совершенные их армией, и говорят, что это инсценировка. По его словам, они врут даже в ответ на очевидные факты, убеждающие всех в мире.

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І тому ...перемовини?
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12.04.2022 13:45 Ответить
І перемовин навіть ніяких нема, таке відчуття , що просто зливають Україну.
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12.04.2022 13:47 Ответить
Украина как наследница Киевской Руси должна отобрать у московитов право называть себя русскими и право называть свою страну россией. Московия и московиты как это было в 1620-х годах и это будет самым адекватным ответом на зверства этих нелюдей. Паспорт русского не должен признаваться ни в одной стране мира, на картах должна появится Московия вместо рашки в границах 1620-х годов. Эти нелюди должны понести соразмерное наказание - Русь их породила, Русь их и отпоет.
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12.04.2022 13:49 Ответить
"Putin the butcher..."
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12.04.2022 13:50 Ответить
Ясно, що в "те ж саме вони робили і в інших містах, Але символом путінських звірств все ж стала саме Буча.
Прочитав цікавий вислів(думка не моя).
- Ота суміш презирства і ненависті 50/50, з якою галичани вже 83 роки вымовляють слово "асвабадітелі" цьогороку стала зрозумілою і цілком русськомовним Харкову та Одесі
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12.04.2022 13:59 Ответить
Я просто нагадаю, що десь 15-18 лютого, зе-лох вивіз свою лєнку з дітьми та батьків закордон чартерним рейсом. При цьому зелений гнидник не попередив мешканців прикордонних областей України, щоб ті також вивезли своїх дітей вглиб країни. Тоді б не було сотен вбивст і згвалтувань дітей в тому числі у Бучі
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12.04.2022 14:07 Ответить
і воно всеодно хоче з кацапами домовлятися, *****, ну чому цих дебілів історія нічогоне вчить, або воно реально здає інтереси як і його оточення. чому на переговори щодо України їздить якесь обриганія, що громадянство недавно отримало, чому завгосп керує справами, якась люська обдристович, щось триндить.
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12.04.2022 17:38 Ответить
 
 