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ГУР обнародовало список военнослужащих из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления в Украине

окупанти

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих отряда особого назначения росгвардии "Ястреб" из Нижнего Новгорода, совершивших военные преступления против народа Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГУР сообщает в телеграм-канале.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" - подчеркнули военные разведчики.

Список военных преступников – по ссылке.

Читайте: Вот те, кто совершал военные преступления в Бородянке Киевской области, - ГУР МО обнародовало список российских военнослужащих. ДОКУМЕНТ
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Краще б звіт про ліквідацію.
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12.04.2022 14:11 Ответить
Ну який суд ??Баришевский?краще не теревеняли а давно ж зробили свий Мосад та б утилизилировали тихенько а то бла,бла,бла ????робить вже щось .....?????
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12.04.2022 14:38 Ответить
І що далі? Як завжди для Гаагі та Нюрнберга?
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12.04.2022 15:36 Ответить
 
 