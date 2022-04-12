ГУР обнародовало список военнослужащих из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления в Украине
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих отряда особого назначения росгвардии "Ястреб" из Нижнего Новгорода, совершивших военные преступления против народа Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГУР сообщает в телеграм-канале.
"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" - подчеркнули военные разведчики.
Список военных преступников – по ссылке.
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Джохар Перильдович Мафусаилов
показать весь комментарий12.04.2022 14:11 Ответить Мне нравится 8
Иван Иваныч 112e6b4f
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afuster25
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