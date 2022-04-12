Власти Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину

Мэрия российского Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка", - говорится в сообщении.

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