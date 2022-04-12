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Власти Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину

бєлгород

Мэрия российского Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка", - говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 На кордоні Харківської області та Білгородської області РФ невідомі підірвали залізничні колії.

PS: Бачу не усі зрозуміли, не в нас, в РФ, під Білгородом.






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12.04.2022 14:19
+14
А шо такое?
Анусы сжимаются от предчувствий нехороших?
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12.04.2022 14:20
+11
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12.04.2022 14:26
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 На кордоні Харківської області та Білгородської області РФ невідомі підірвали залізничні колії.

PS: Бачу не усі зрозуміли, не в нас, в РФ, під Білгородом.






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12.04.2022 14:19 Ответить
Судя по состоянию рельс этим путем не часто пользовались.
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12.04.2022 14:22 Ответить
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12.04.2022 14:26 Ответить
Мабуть оцей мостик. До кордону з Харківською областю веде
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE,+%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F/@50.388194,36.8310174,142m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x41265f9bb5370a23:0xff5abe9f45f9ebce!8m2!3d50.4118663!4d36.8947618?hl=uk
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12.04.2022 15:01 Ответить
похоже на ветку в какой то тупик где удобно выгружаться никому не мешая.
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12.04.2022 14:34 Ответить
ты сейчас офигеешь но у них большая часть жд такая на деревяных брусках))
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12.04.2022 14:50 Ответить
Это дорога для какого-то мобильного вагона которым подъезжали к станции электрички, а так по моему простая усадка опоры при которой рельсы идут гармошкой
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12.04.2022 16:15 Ответить
потрібно ,що б руйнувалися нафтогазові хаби на рф
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12.04.2022 14:22 Ответить
а там і до кордону почнуть завозити цих "дружинників"..
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12.04.2022 14:20 Ответить
Сразу на мылаварню, шоп не замарачувацца.
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12.04.2022 14:30 Ответить
А шо такое?
Анусы сжимаются от предчувствий нехороших?
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12.04.2022 14:20 Ответить
************** плавна пириходит на тыриторию пида рассии.
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12.04.2022 14:32 Ответить
Бздять
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12.04.2022 14:54 Ответить
Ну що чекаємо на Бєлгородській цукор?
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12.04.2022 14:22 Ответить
Бєндєровцев лавіть будут?
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12.04.2022 14:24 Ответить
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12.04.2022 14:26 Ответить
"все украдено до нас"
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12.04.2022 14:31 Ответить
НУ ЧТО, МОСКАЛИКИ?
ИСКАНДЕРЫ БОЛЬШЕ НЕ СМЕЮТСЯ?
А БЫЛО ЖЕ ТАК СМЕШНО...
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12.04.2022 14:33 Ответить
Так...як на 95 кварталі...
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12.04.2022 14:46 Ответить
Ага! 😁 Це щоб виявити дурних, яких потім відправлять а війну. 😊 Кацапам потрібно просто або ховатися, або йти у глибокий безперервний запій.😊
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12.04.2022 14:38 Ответить
Все равно они все умрут
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12.04.2022 14:49 Ответить
**** чекати. Посилайте одразу в Україну... не переробку на фарш... Все тодно до цього йде.
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12.04.2022 15:08 Ответить
Этого пускай берут детский сад охранять.
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12.04.2022 15:26 Ответить
Самое смешное, что орки настолько тупы, что даже не понимают что после "народной дружины", следующий пункт - военкомат.
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12.04.2022 15:54 Ответить
А что случилось?
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13.04.2022 13:47 Ответить
 
 