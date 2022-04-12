Второй этап войны в Украине неизбежен. Он будет более сложным и кровопролитным, - заместитель генсека НАТО Джоанэ
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что второй этап войны в Украине неизбежен. Он будет более сложным и кровопролитным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
"Нас ждет скорое вступление на второй этап этой войны, уж очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличающийся по характеру первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Следовательно, по нашим оценкам, мы вступаем на второй, еще более сложный этап, этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоанэ.
По его словам, поэтому союзники решили поставлять Украине адаптированные к новой ситуации типы вооружения и осудил массовые убийства мирных жителей оккупантами, назвав это военными преступлениями РФ.
Отвечая на вопрос, ожидает ли Альянс, что армия Путина продолжит умышленное убийство мирных жителей, он ответил:
"Мы надеемся, что этого не будет в дальнейшем, потому что то, что они делают, уже чрезвычайно варварское и дикое, но повторяю, мы ожидаем ближайшего возобновления боевых действий на значительно более широком фронте. Она будет военной составляющей гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, мы будем иметь жертвы среди гражданского населения", - добавил Джоанэ.
Пожалуйста, подождите...
"Ми сподіваємося, що цього не буде надалі, тому що те, що вони роблять, уже є надзвичайно варварським і диким."
Джерело:
А поки-що з півдня є позитивні новини:
Линия военных столкновений отодвинута от Днепропетровской области. Теперь проходит по территорий Херсонской - заявил глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.
По его словам, под контроль Украины перешли более 15 населенных пунктов.
Я сподіваюсь орки швидко пробігли 60 км. Бо з Каховки вранці стріляла їх артилерія.
1. Заборона ввозити товари на оленях
2. Заборона ввозити цап'ячі товари через західні кордони (цікаво тільки, який дурбецало хоче сюди щось ввезти з такою логістикою?)
3. Газ. І це саме ймовірне
Хто заважав?
але мені всеодно на прізвища. я хочу щоб моя Україна була принциповою в багатьох питаннях. в тому числі в питаннях торгівлі, авіа- та іншим сполученням з ворогами....
любов до конкретних прізвищ ми вже спостерігали та спостерігаємо... не дуже приємна картина
Последний абзац девятого раздела торжественно объявлял о намерениях Украинской ССР в будущем стать внеблоковым и безъядерным государством.
Этот раздел "с голоса" в сессионном зале предложил Иван Драч - первый глава Народного Руха и участник Народной Рады, оппозиционной группы, противостоявшей в парламенте коммунистическому большинству.
24 октября 1991 года Верховная Рада принимает постановление "Про безъядерный статус Украины". В нем говорится о готовности в минимальные сроки отказаться от ядерного оружия и компонентов его базирования, размещенных на территории страны.
Зараз найбільш актуальні далекобійні артилеристські системи щоб закопувать орків прямо в окопах. Саме їх і збираються дати.
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хтось зрозумів що воно намололо?
Так что вина запада в наших событиях прямася,и не меньшая чем кацапская.А если слухи про договорняк Байдена и Путина про раздел Украины правда (а судя по первой реакции на вторжение ,такое вполне вероятно), то просто даже нечего сказать.
А переделывать историю и выгораживать деятельность Бджоляра и ко не стоит,также как и деятелей ПiCУАР-если кто конечно немного историю помнит,а не шаблонными фразами оперирует
Скажите ему, что бы заканчивал играть в бателфилд и посмотрел несколько видео с "некласической войной" и ее последствиями!!!!!!!!!!!!
Я имею полное право писать и говорить на любом "языке"! Не мели ерунду! Мы все на грани морального срыва (понимаю....сам такой)!
1-"Там от руZZкости, только одна наглость и дерзость!
Ах да - родоначальник гуZZкого языка! Скажите гуZZким, что когда Котляревский написал Енеїду, то эфиоп еще не родился!"
2-"А я все ждал, когда же они выдадут что то подобное. Молодцы, выдали.
Шо там, люська "папика" сдает? Ведь бобики говорили, что не могли поверить в начало и это было шоком...ага-ага
Алеши, какие же вы ущербные черти! Действительное что вы можете делать на 5 с+...это украсть свой половой орган и спрятать его у себя в дупе!"
3-"Забавно, воронеж у тебя с большой, а Киев с маленькой! Шо скажешь? Или быть может пожалуешь в дом профсоюзов? Бензин с собой бери...ну как в прошлый раз "
Это на вскидку мои комменты...глубже нету смысла искать (но могу найти).
Успокойся и не ищи того чего нету!
Він накладає дуже короткі, але дуже змістовні резолюції.
Почитаєте вголос в парламентах.
От на цьому вони і зосередяться.
А ми вже частина США ?? Що таке "ми " вступаємо..." на "нас" чекає.....
"На нас чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий...."
Ви вступаєте, чи може все таки, Україна?
Будь в тренді!
Віддавать будеш свою сраку кадирівцям, заради мішка цукру через місяця так три. А чужі території не тобі вирішувати, кому брать і кому віддавати, ушльопку ти кінчений, гандон штопаний, потвора нелюдська.
Румунський політик, учасник виборів президента Румунії, економіст за освітою.
Хочеться висловитись нецензурно стосовно чергового ікспєрда по війні, але не буду…
И, главное - "...мы будем иметь жертвы среди гражданского населения"
Ну уж если "мы", "нас", и "будем иметь жертвы", то нужно вот прямо сейчас закрывать небо и срочно гнать тяжелое вооружение, озабоченность можно будет выразить позже, орки с этим могут подождать.
Поздно ставить многоточия, настал час для финальной точки.