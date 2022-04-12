Российским военным угрожают увольнением и недоплатами, чтобы те участвовали в войне против Украины, - ГУР МО
Запрет на увольнение вместо выплат – россияне ищут способы удержать потерявших мотивацию военнослужащих.
Об этом сообщают украинские разведчики, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что военнослужащие РФ из 47 танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Последние доплаты, которые они получили, это 2 процента к окладу за "обучение" еще до начала войны. При этом статус "ветерана" теоретически могут получить только те, кто получил ранения, лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений. Военные оккупанты бомбят командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются. Как следствие, у военнослужащих нет ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий.
"Дополнительным стимулом к отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ. Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных громад. Чтобы не допустить массовых увольнений, по нежеланию участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ включают положение о согласии на выполнение заданий в районах военных действий, независимо от места их проведения", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
на бутылке смирнов своей Скрепной. плати дань кадырова!!!
Не хочешь в Афган - пойдешь в штрафбат.
Как сообщают читатели сайта https://news.zerkalo.io/life/12539.html zerkalo.io , в Минске 50-летний рабочий завода «Пеленг» убил инженера своего же подразделения. По словам наших читателей, все случилось вне рабочее время, и одна из возможных причин конфликта - политическая.
Погибшему 26 лет. Он работал инженером-технологом. Второй участник конфликта - рабочий, ему за 50. Оба они сотрудники одного подразделения.
- 7 апреля утром на завод приезжали следователи, опрашивали людей из этого подразделения. Так мы и узнали, что случилось, - рассказали сотрудники «Пеленга». - Кроме того, у нас на предприятии есть своя сеть. Седьмого утром там появился некролог молодому человеку, но потом его убрали. Якобы, это может помешать следствию.
Что именно произошло, между мужчинами коллеги не знают. По одной из версий, 6 апреля инженер-технолог и рабочий находились вместе и в какой-то момент рабочий убил инженера.
- Якобы между ними возник конфликт из-за ситуации в Украине. Инженер был на стороне Украины, рабочий - России. Так ли это на самом деле, неизвестно, но об этом говорят люди из разных подразделений, - рассказывают коллеги.
О том, что эту версию обсуждали на предприятии, сообщил нам и второй источник.
Друзья инженера-технолога говорить об этой ситуации отказались. Оперативно получить комментарий в пресс-службе УСК по Минску нам не удалось. В официальном телеграм-канале Следственного комитета информация по данной ситуации не публиковалась.
- Погибший, хороший, спокойный парень. В 2020-м он был из тех, кто поддерживал перемены, и не скрывал своих взглядов. Серьезно увлекался футболом. Недавно у него умер отец, было 40 дней. Осталась одна мама, - рассказал нам знакомый молодого человека.
Ранок сорок восьмого дня
Від Маріуполя до Іраку
1. Маріуполь.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що зв'язок із захисниками Маріуполя підтримується, робиться усе можливе і неможливе для деблокади міста.
Тим часом, захисники Маріуполя продовжують демонструвати героїзм.
Так офіцер-прикордонник підірвав себе, щоб ворогу не дісталася радіостанція.
Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян, передали відеозвернення, в якому запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні, і попросили пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу.
За повідомленням Андрія Білецького, російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме - по заводу «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники полку «Азов». Повідомляється про трьох постраждалих.
Наразі США та Британія перевіряють інформацію використання хімічної зброї у Маріуполі. Поки що Вашингтон не може підтвердити таку інформацію. Проте, враховуючи неможливість взяти місто, а також нещодавні заяви сепаратистів з так званої днр, можна говорити, що росія з високою ймовірністю може використовувати хімічну зброю проти України.
2. Лавров.
Сергій лавров змінює риторику Кремля. Тепер він заявляє, що росія напала на Україну, аби боротися «з безоглядним розширенням США та їх курсом на домінування у світі».
Таким чином фіксуємо зникнення меседжів щодо «денацифікаціі» та «демілітиризаціі».
Зміна риторики вказує на ряд речей.
По-перше, її можна трактувати як провал першочергових цілей Кремля в Україні. Люди не зустріли окупантів квітами. І це дуже не сподобалось путіну.
По-друге, це меседж на внутрішній ринок росіі. Кремлю потрібно формувати «величну мету», образ більш хижого ворога, ніж Україна. Тому і обирається риторика щодо протистояння з США, яке нібито має очолити росія. Так росіянам пояснюється неспроможність путінського режиму впоратись з економічними проблемами та великими втратами у війні в Україні.
3. Погрози.
Кремль заявив, що вступ Фінляндії і Швеції в НАТО не принесе безпеку в Європу.
По-перше, такі заяви свідчать про повний провал політики росіі щодо погроз сусіднім країнам та НАТО.
По-друге, даний меседж спрямований країнам Європи і його можна трактувати як погрозу використання військовоі сили проти Європи.
Окрім сили росія не має жодного аргументу.
4. Чистки та репресії в Росіі.
Зафіксовано повідомлення про нібито затримання та арешт Владислава Суркова. Суркова затримали у «справі про розкрадання коштів, виділених на роботу з Донбасом з 2014 року».
Раніше повідомлялося про затримання керівника 5-оі служби ФСБ Сергія Бєсєдіна. Все це пов'язано з провалом росіі в Україні.
Таким чином, Путін почав репресії проти тих, кого сам раніше призначив відповідальними за агресію проти України.
Кремль має показати росіянам, що є винні, які керувалися не «національними інтересами» росіі, а надавали недостовірну інформацію.
В свою чергу, ЦРУ вважає можливим державний переворот в росіі.
Враховуючи вплив санкцій, військові провали росіі, а також початок репресій путіна проти власних силовиків і чиновників, такий сценарій має право на життя.
5. Канцлер Австрії в Москві.
Карл Нехаммер після переговорів з Володимиром путіним в його резиденції заявив, що розмова була «прямою, відкритою і жорсткою».
Цитата: «Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі побачив незмірні страждання, завдані російською загарбницькою війною».
Зазначимо, що зустріч відбулась без традиційного рукостискання, перекладачів та помічників.
Можна говорити, що австрійський канцлер чітко сказав російському диктатору про його безпосередню відповідальність за воєнні злочини у Бучі та інших містах України. В свою чергу фіксуємо відсутність реакції путіна, а тому він й надалі сподівається на військові перемоги.
6. Війна.
Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що окупанти практично завершили процес підготовки до наступальної операції на Донбасі, результатом якої стануть широкомасштабні бойові дії.
Мотузяник запевнив, що підрозділи Збройних сил України готові до такого сценарію.
Міський голова Харкова Ігор Тєрєхов заявив, що інтенсивність обстрілів Харкова зросла, розширилась географія бомбардувань.
Зафіксовано ракетний удар по Хмельниччині.
У Луганській області постійні артилерійські обстріли.
За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку війни російська армія втратила вже 157 літаків, 140 гелікоптерів та 124 безпілотника.
ГУР повідомляє, що росія готується до партизанської війни на власній території.
Таким чином, можна зробити висновок, що у Кремля не так все добре, як він те малює. Страх втрати владу є визначальним у цій війні для путіна.
7. Зброя.
Президент України попросив зброю у Південної Кореї. Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні стоіть питання про виживання України.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що росія всіма силами намагається зірвати поставки зброї Україні.
В свою чергу міністр закордонних справ Німеччини сказала, що Україні терміново потрібна військова підтримка.
Фіксуємо в заявах партнерів зростання меседжів про необхідність надання Україні важкого озброєння.
Таким чином, до Європи приходить розуміння, що тільки важке озброєння, і не лише оборонне, але й наступальне, дасть змогу перемогти окупанта.
8. Ірак та зброя для Росіі.
Британське видання Guardian оприлюднило інформацію, що росія отримала для війни в Україні контрабандну зброю від Іраку. Це стало можливим завдяки взаємодії росіі з іранськими мережами із контрабанди зброї. Мова йде про РПГ та протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки. Також говоримо про ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, схожий на російський С-300, який Москві подарував Тегеран.
По-перше, така інформація свідчить про брак потрібної зброї у росіі.
По-друге, ми бачимо задіяння Росією контрабандних мереж та країни, які цьому сприяють.
По-третє, поки що не бачимо реакції США та Європи на таку інформацію.