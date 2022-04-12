Энергетики частично вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу, – ДТЭК

Аварийно-ремонтные бригады частично возобновили электроснабжение освобожденных от оккупантов Ирпеня и Бучи в Киевской области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 4 600 семей в 31 населенном пункте Киевской области. В частности, в Бучанском районе частично свет вернули в города Ирпень и Бучу. В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в селах Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Победа , Мечта. Также возобновили электроснабжение газораспределительного пункта в селе Плоске Броварского района", - сообщили в компании.

В Донецкой области свет вернули в 15 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области для почти 5000 домов.

Всего за минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более 9500 семей в освобожденной территории Киевской области и Донецкой области, где ведутся бои.

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"Без света остается 183 населенных пункта в Донецкой области. Самые сложные направления – Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Бахмутское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил для того, чтобы проводить ремонты линий" , – сообщили в компании.