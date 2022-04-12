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армия РФ (18001) военные преступления (1371) Офис Генпрокурора (2380)

Российские оккупанты воровали "Скорые", автобусы и фуры с лекарствами, которые не попали в аптеки - начато расследование

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Прокурорами г. Запорожья осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам завладения военнослужащими РФ транспортными средствами и разбоя

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 9 апреля 2022 года вооруженные российские военные проникли на территорию Бильмацкой подстанции экстренной скорой медицинской помощи, откуда похитили два автомобиля спецмедтранспорта. 11 апреля 2022 г. представители вооруженных формирований страны-агрессора незаконно завладели автобусом ISUZU, который принадлежал Федоровскому центру профессионального образования и хранился на территории учреждения в Пологовском районе.

"Также военные страны-агрессора продолжают угонять транспортные средства у граждан на оккупированных территориях Запорожской области. 9 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ незаконно завладели двумя грузовиками с прицепом, которые принадлежали жителю г. Пологи. Еще одно незаконное завладение автотранспортом 2022 года на въезде в оккупированный Энергодар. Угрожая водителю огнестрельным оружием, оккупанты завладели автомобилем и медпрепаратами, которые должны были попасть в аптеки города на нужды мирного населения. Общая стоимость похищенных лекарств составляет почти 370 тыс грн", - говорится в .

Отмечается, что досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следователи территориальных подразделений Главного Управления Нацполиции в Запорожской области.

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Простіше перелічити що русофашисти не вкрали, вони будинки тому і знищують бо вивезти не можуть на свої скотні подвір"я.
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12.04.2022 16:44 Ответить
ну наша справа рахувати збитки нанесені цими мародерами щоб потім викатити на росію рахунок за все

і за швидкі
і за ліки
і за будинки
і за аеродроми
просто тупо за все

і допоки ці хробаки все не виплатять до цента санкції мають діяти у повному обсязі
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12.04.2022 16:44 Ответить
Что тут расследовать и зачем? Контора пишет, имитирует пользу.
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12.04.2022 16:45 Ответить
По сравнению с мародерами унитазов это были элитные рашисты.
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12.04.2022 16:46 Ответить
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12.04.2022 16:55 Ответить
 
 