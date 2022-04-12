Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной: "Киев отошел от стамбульских договоренностей"
Президент РФ Владимир Путин заявил о безысходности в переговорах с Украиной.
"Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупик", - утверждает Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на delfi.lv.
По его словам, якобы "непоследовательность" Украины по "принципиальным вопросам создает трудности для достижения договоренностей, приемлемых для всех".
Также Путин еще раз заявил, что "спецоперация в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале", и заверил, что "операция идет по плану".
"Действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса. ... Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, первоначально предложенному Генеральным штабом ", – заявил Путин.
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Или наши что-то действительно подписали
Дай Бог сил и мужества нашим людям в победе над фашистом.
- все йде за планом. Гаага для кремлівської потвори - фінішна крапка.
Слава Націі. піZда фашистський *********.
По-перше - ніхто не знає про які домовленості говорить *****.
По-друге - все змінилося після чарівного пенделя, що привіз Борис Джонсон.
І по-третє, прикацаплене, ти навіть зараз не можеш ***** назвати *****м.
Якщо так, то дуже приємно, влада стає Владою...
Кацапстан/Параша - это территория зла, чем раньше весь мир уничтожит этот гнойник, тем быстрее настанет мир.
Та він просто космічне х***о!