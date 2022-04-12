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Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной: "Киев отошел от стамбульских договоренностей"

путін

Президент РФ Владимир Путин заявил о безысходности в переговорах с Украиной.

"Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупик", - утверждает Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на delfi.lv

По его словам, якобы "непоследовательность" Украины по "принципиальным вопросам создает трудности для достижения договоренностей, приемлемых для всех".

Также Путин еще раз заявил, что "спецоперация в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале", и заверил, что "операция идет по плану".

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"Действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса. ... Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, первоначально предложенному Генеральным штабом ", – заявил Путин.

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Топ комментарии
+78
Яких-яких домовленостей? Там шось підписали? Якщо Тупін хоче щось дотримуватись - нехай почне з Будапештського меморандума.
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12.04.2022 16:48
+68
во чмо ботоксное не кто не куда не отходил кроме твоих зольдатен на тот свет
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12.04.2022 16:48
+55
путін, іді к ****** матєрі. мразь нквдшна.
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12.04.2022 16:49
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Стратег. А наші прості хлопці ламають плани стратега і знищують нечисть на нашій землі, слава їм.
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12.04.2022 17:01 Ответить
де там Ара-Хамія з Подоляком навіть тут ***** не дає капітулювати хоч крим на 15 хоч нейтральний ***** це не задовільняє він хоче вся Україна капітулювала тепер може дойте що компромісу з орками не досягнете
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12.04.2022 17:04 Ответить
Вот опять начинается ДАВЛЕНИЕ на украинскую сторону..для достижения выгодных условий для раши…Нууу так у военного штаба Украины существует свой план…проведение военных действий и освобождение Украины от рашистских захватчиков .
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12.04.2022 17:05 Ответить
Й,які прси їздили, н всі,ті 'єпєгаворьі'
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12.04.2022 17:06 Ответить
Хто,підірував хлу? Найвелиніший? Його кодло?
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12.04.2022 17:08 Ответить
Бачу, тут деякі коментатори вірять ***** про якісь домовленості. Кацапи мабуть...
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12.04.2022 17:08 Ответить
Уже даже не смешно. еагировать как-то на бред маразматического бункерного *****, а тем более его комментировать - просто глупо.
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12.04.2022 17:09 Ответить
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12.04.2022 17:09 Ответить
які переговори з кремлівсько-фашистською сабакою? нах! нах! нах!!!!
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12.04.2022 17:10 Ответить
Пынька хоть успокоил, а то мы тут гадаем, чего ему наобещала обезьянка больная арахамией и подляк. Значит они его просто кинули. Вот и славно!
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12.04.2022 17:11 Ответить
Давно уже ПНХ, убогий.
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12.04.2022 17:11 Ответить
А чого можна очікувати від нового сраліна. Не буде ніяких договорів, йому це не цікаво. ***** хоче всю Україну і крапка.
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12.04.2022 17:14 Ответить
Утилизцация кацапов продолжается полным ходом ура! А война не закончится пока структуры ФСБ, Армии росии и мвд не будут полностью уничтожены, а сам ***** сдохнет
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12.04.2022 17:15 Ответить
От в тому глухому куті і розчавимо главного свинорила.
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12.04.2022 17:18 Ответить
Ху**ло, ты бы раньше времени про планы не патякал, а то к концу своей "пердоперации" (даст Бог) запоешь, что план был свалить с Крыма и ОРДЛО и выплатить репарации.
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12.04.2022 17:18 Ответить
Ще 20 тис. здохших "ваньок". Спокійно,ритмічно, за планом гш рф.
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12.04.2022 17:18 Ответить
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12.04.2022 17:23 Ответить
А що там було в стамбульських домовленостях? Га, арахаміє, чи як там тебе - подоляк?!
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12.04.2022 17:26 Ответить
Просто Арахамія вже втомився ноги розсувати.
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12.04.2022 17:27 Ответить
арахамії-подоляки-чалі-гніді абнадьожилі, і тут на тєбє!
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12.04.2022 17:29 Ответить
Я шото пропустил? Какие ещё договорённости ему там приснились?
Или наши что-то действительно подписали
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12.04.2022 17:35 Ответить
Наступні переговори треба планувати в Бучі, ***** повинен бути вдягнутий в полосатий костюм з браслетами на руках і ногах
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12.04.2022 17:40 Ответить
Просто-агония,чувствует мерзавец,что никакие цели не достигнуты,десятки тысяч уничтоженных вояк,сотни единиц техники превращены в металлолом,авиация-уничтожается теми же сотнями единиц,экономический крах-уже стучится в дверь,вот и пытается хорохориться подонок,но конец его и его кровавого недогосударства близок и он для них поистине будет ужасным.
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12.04.2022 17:44 Ответить
Боже, как такого ***** земля вообще носит.... ну как может в природе в принципе быть настолько фееричный *******?
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12.04.2022 17:59 Ответить
Это он не нам, это он зомбакам рабсеянам брешет, а мы просто убиваем агрессоров фашистов без разговоров.
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12.04.2022 18:03 Ответить
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12.04.2022 18:07 Ответить
Не ставьте Лидера Ливии рядом с этим мерзавцем Путиным.
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12.04.2022 22:10 Ответить
не я ставил - а автор.. (автор неизвестен)))) я только скопировал...
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12.04.2022 22:19 Ответить
не успели минских здихаться, зелох уже стамбульских наподписывал
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12.04.2022 18:09 Ответить
хай застрілюеться підораха! до 30го як хітлар його кумир
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12.04.2022 19:56 Ответить
Циркалюк,чого ти там здихався?Убоге,ти що не в курсі що в Стамбулі взагалі нічого ніхто не підписував?Як ви новини дивитися,інтерв*ю з учасниками перемовного процесу слухаєте? "Домовленості не читав,но засуджую"...Віріше-"чув дзвін,та не знаю де він".
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12.04.2022 20:16 Ответить
пнх убогое )
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12.04.2022 20:19 Ответить
Если перевести на человеческий язык, то z- педики имитировали переговоры для перегрупиповки своих бандитов, и сейчас когда этот процесс я так понимаю закончен, можно обвинять Украину и идти в наступление.
Дай Бог сил и мужества нашим людям в победе над фашистом.
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12.04.2022 18:10 Ответить
Демілітарізація, денаціоналізація, парад перемоги на червоній площі - ***** сказав правду:
- все йде за планом. Гаага для кремлівської потвори - фінішна крапка.

Слава Націі. піZда фашистський *********.
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12.04.2022 18:13 Ответить
Стамбульська домовленість була одна, і це виведення кацапських озброєних формувань з України.
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12.04.2022 18:16 Ответить
Подоляк ілі Арахамія?!
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13.04.2022 04:09 Ответить
путлер опять Зеленскому рейтинг прокачивает, ай да сукин сын!
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12.04.2022 18:20 Ответить
Глибоко лизнув! Молодець! Але..... є два але....
По-перше - ніхто не знає про які домовленості говорить *****.
По-друге - все змінилося після чарівного пенделя, що привіз Борис Джонсон.
І по-третє, прикацаплене, ти навіть зараз не можеш ***** назвати *****м.
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12.04.2022 19:51 Ответить
По заявлению Путина он хочет уничтожить Украину. У Путина руки по локоть в крови. Поэтому переговоры Украины со страной агрессором - Россией, не возможны. Возможно только капитуляция России, с возращением всех оккупированных территорий Украины включая Донбасс и Крым. Если даже Зеленский и его компания предадут Украину и подпишут какие-то бумажки. Украина не прекратит войну. Будем воевать до полного развала России на отдельные независимые государства. Слава Украине!!!
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12.04.2022 18:22 Ответить
путана - стара шльондра, яка корчить з себе безневинну діву
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12.04.2022 18:38 Ответить
ЗМІ на "харчеванні" в росії? Чому інформація так по дурноватому подається? Повчіться вже в москалів нарешті! Враження, що тупо переклали з росо-ЗМІ....
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12.04.2022 18:57 Ответить
Это не Киев, это все Украинцы не дадут больше никаких переговоров. Больше не о чем говорить! Эти все разрушения и жертвы и садизм и насилие против Украинцев - это все никогда больше не разрешит никаких переговоров и никаких отношений с Россией. Россия сделав все это, теперь от Украинцев получит только беспощадную месть!!!
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12.04.2022 19:07 Ответить
Украине не оставляют выбора , только воевать
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12.04.2022 19:18 Ответить
У України його і не було. Відкрийте очі, а краще уявіть собі ситуацію, в якій ви домовляєтесь з бандою озброєних палестинців, що прийшли до вас додому вас убивати. Удачі з договорняками в такій ситуації. Нормальні люди розуміють, що з терористами, та і просто кінченою мразотою, що гвалтує дітей, договори можуть бути тільки про одне - в потилицю чи в лоба.
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12.04.2022 19:25 Ответить
Ну Зулужный , должен понимать , что в ОП 95% предателей , И с поправкой на это , робить свою справу
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12.04.2022 19:25 Ответить
Я не розумію навіщо Залужний селфі робив з Арестовичем замість послати його нах за кораблем.
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13.04.2022 00:32 Ответить
положить 15 тысяч для "сковывания" сил противника, это и есть план Генштаба? Все эти 15К мяса знали об этом? вообще план хороший
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12.04.2022 19:27 Ответить
Сказано ж, віруючій людині Не слухати Чорта!
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12.04.2022 19:28 Ответить
Я так розумію, що рашавійська програють, тому нема сенсу повертатись до стамбульських пропозицій.

Якщо так, то дуже приємно, влада стає Владою...
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12.04.2022 19:35 Ответить
Вы меня не правильно поняли , я всегда говорил что ***** нужна вся Украина , и кричал за две недели , что ***** нападет 24-го . Я надеялся , что после таких потерь финансовых и людских здравый смысл восторжествует , ну была такая надежда 20%, и он отступит , и договоримся по Крыму и Лугандону . Но я ошибся , там только эвтаназия поможет , 90% населения
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12.04.2022 19:41 Ответить
Вы исходили из логики нормального человека, но на рашке это не действует... "Умом роzzию не понять"...
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12.04.2022 19:48 Ответить
200 000 війська недостатньо, щоб окупувати Україну. Може вони мали якісь плани, але точно не захват всієї України...
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12.04.2022 19:52 Ответить
Конечно воны малы план маршем прокатится до Киева и пройтись по Хрещатику парадом. И воны малы ОПу, в який сидит куча ФСБшных кротов и малы договор с ЗЕшоблой, в котором Украина лишается юга, взамен получает ОРДЛО и гарантию для ЗЕшоблы в вечном правлении в статусе гауляйтера. Но ЗСУ и народ поломали все планы. А Западные партнёры полностью поддержали Украину всем чем можно
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12.04.2022 21:03 Ответить
Переговоры, только об обмене пленными и гуманитарных коридорах.
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12.04.2022 19:45 Ответить
Це колаборантські переговори так проводяться. Про гумкоридори і обмін полоненими домовляються між собою військові
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12.04.2022 20:17 Ответить
Цинічна маніпуляція. Вони будуть лізти і лізти.
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12.04.2022 20:00 Ответить
Шановне товариство! Ось цей словесний пронос з уст кремлівського педофіла-хуйла та гнойного підара означає одне: ***** вилізло із свого бункера та продовжило свій *іздьож в своє спасіння. Голуб мира *** його в***. Це значить для нас одне - ні одного кацапа не може залишитись на нашій священній Українській землі. В полон нікого не брати і якщо у нас є спецпризначенці то треба, щоб вони якимось чином почали знищувати кацапське керівництво на території кацапії. Може це мої бажання та мрії, але хотілось би щоб так було. Слава Україні та її ЗСУ! Смерть ворогам!
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12.04.2022 20:22 Ответить
Иными словами ***** ещё , не навоевался . Где же вас всех хоронить
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12.04.2022 20:36 Ответить
***** деда плющит=)
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12.04.2022 20:41 Ответить
Есть ,способ отрезвления , русни , это атомная бомба на кремль . Японцам это помогло
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12.04.2022 20:42 Ответить
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12.04.2022 21:03 Ответить
С карликом-педофилом путиным невозможно договориться, он полностью выпал из реального мира и живет в выдуманной кацапскими пропагандистами параллельной реальности, в которой борется с выдуманными нацистами и "загнивающим Западом" в лице США)))
Кацапстан/Параша - это территория зла, чем раньше весь мир уничтожит этот гнойник, тем быстрее настанет мир.
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12.04.2022 21:21 Ответить
ПУТИН ХЛО!
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12.04.2022 21:58 Ответить
Россия рухнет скоро и Путина убьют тоже скоро! Он ничем теперь не отличается от Усама бен Ладена, Каддафи, Чаушеску...
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12.04.2022 22:15 Ответить
А воно вже, падло, губу розкатало що ми будемо територіями ділитись?
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12.04.2022 23:12 Ответить
Пошёл бы ты вместе с Российским кораблём
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13.04.2022 00:01 Ответить
Расстояние и вправду космическое. Дальше только в бункер.
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13.04.2022 00:19 Ответить
Іспанський сором!
Та він просто космічне х***о!
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13.04.2022 04:17 Ответить
Да и пошёл бы ты на х#й!
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13.04.2022 00:27 Ответить
Да, Володька. С евреями о чем-то договариваться, себя обмануть.
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13.04.2022 00:28 Ответить
Добре що ***** сам виходить з цих переговорів, бо Зеленський з Подоляком вже раді були піти на цю ганебну капітуляцію. Ця війна повинна закінчуватися не миром на принизливих для нас умовах з втратою територій та суверенітету, а перемогою України.
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13.04.2022 00:29 Ответить
С этим напёрсточником ?
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13.04.2022 00:48 Ответить
окурок путька ссыканул и сразу понял, что Украина, благодаря ВСУ, шлёт его прямым ходом найух... Украина победит! она сотрёт этого ублюдка и его недострану в порох...
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13.04.2022 04:46 Ответить
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