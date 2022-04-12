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Новости Война Резня в Буче
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армия РФ (18001) Лукашенко (3538) путин (30474) массовое убийство (71) Буча (450) военные преступления (1371)

Путин говорит, что зверства РФ в Буче - фейк, а Лукашенко - что это "спецоперация англичан"

буча

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в Амурской области назвал "фейком" сообщение о массовой гибели гражданских лиц в Буче от рук российских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В украинской Буче организован такой же "фейк", как был с химическим оружием в Сирии", – уверяет Путин.

Более того, Путин утверждает, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко якобы передал ему какие-то документы о случившемся.

"Эти документы переданы в ФСБ - как, кто - у них есть соответствующие перехваты, - на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации", - убеждает Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил, что резня в Буче, которую устроили российские военные – это якобы "спецоперация англичан".

"Это как в Буче… Мы как раз обсуждали эту политику – все кричат, ну нужно было ввести очередной пакет (санкций. – Ред.), нам это известно. Мы подробно обсуждали их психологическую спецоперацию, которую провели англичане", - убеждает белорусский диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буча - лишь один из символов преступлений войск РФ. В других оккупированных городах и селах они делали то же самое, - Зеленский

"Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям", - добавляет он.
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Топ комментарии
+40
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12.04.2022 16:58
+36
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12.04.2022 16:58
+34
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12.04.2022 17:01
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12.04.2022 16:58 Ответить
Путін ввесь світ тримає за дурнів. Скоро і у лукашенка знайдуться документи про те що смоленська трагедія то діло рук англічан.
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12.04.2022 17:56 Ответить
А мне кажется что Путин и Лукашенко сами и есть ,,ФЕЙКИ,,
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12.04.2022 18:24 Ответить
А чому ***** тут такий високий?
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13.07.2023 14:54 Ответить
Два дібіла - ето сіла
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12.04.2022 16:58 Ответить
Вони там зовсім їбанулись, це просто клиніка якась
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12.04.2022 17:06 Ответить
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12.04.2022 16:58 Ответить
чудовий банер.... розповсюдити біля всих міжнародних організацій.
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12.04.2022 17:07 Ответить
Если бы на всех матчах вывешивали было бы круто. Чтобы показать что никто в Европе не боится и не уважает Путина. И показывайте это русским бабушкам по чаще
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12.04.2022 17:20 Ответить
Два старых ********...
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12.04.2022 16:58 Ответить
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
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12.04.2022 16:58 Ответить
Мнения ******************* и ***** веса не имеют.
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12.04.2022 16:59 Ответить
Навіть навпаки, всі в світь ще більше побачать яки вони *******
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12.04.2022 17:08 Ответить
Два необычных дауна…, как же вы надоели
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12.04.2022 16:59 Ответить
Два дєбіла ето...
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12.04.2022 16:59 Ответить
... два дебила.
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12.04.2022 17:24 Ответить
лукашенко президент - це фейк, а путін - спецоперація свині і собаки
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12.04.2022 16:59 Ответить
Ну шо вы ещё хотели от ***** и говна?
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12.04.2022 17:00 Ответить
Так от него другого услышать и не ожидали..»золотое правило» мафии «отрицать,отрицать,отрицать..»…
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12.04.2022 17:00 Ответить
Ой у полі два дубка,
Ой у полі два дубка, два дубка,
Хер лука і х...уй з кремля.
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12.04.2022 17:00 Ответить
Мені одному здається, що вони ***...ті на всю голову?
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12.04.2022 17:01 Ответить
Тебе ничего не кажется...они реально йбнутые на всю голову...
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12.04.2022 17:02 Ответить
щоб вижити, мусять брехати. А брехуни - вони всі такі: ********* здаються. Але вони - просто брехуни.
От, коли тобі Зеля (та хоча би перед 24/02) брехав - хіба ти інакше його оцінював?
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12.04.2022 17:05 Ответить
приблизно 6 лярдів людей такої ж думки

якщо ці іпанати розв"яжуть ядерну війну світові буде пофіг на амбіції путіна

пуця сциться йти на той світ від саркоми один, то хоче зібрати із собою якнайширшу компанію

це психіатрія

але гірше те, що досить багато дебілів ХОЧЕ СКЛАСТИ ЙОМУ ЦЮ КОМПАНІЮ

заради дешевого газу
нафти
просто грошей...

як дебілам пояснити, що на тому світі ані газ ані гроші їм в пригоді не стануть?
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12.04.2022 17:13 Ответить
Эти высказывания нужно понимать как указ пропагандистам о чем врать.
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12.04.2022 17:01 Ответить
Ну понятно что лукашенке Кива рассказал про английскую спецоперацию с трупами из лондонских моргов. А фуйло про артистов в роли убитых у кого услышал?
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12.04.2022 17:01 Ответить
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12.04.2022 17:01 Ответить
Когда вспоминаю эту реальную картинку, то думаю как бы изменилась наша жизнь если бы или Оранжевая, или революция 14 закончились бы вот такими справедливыми и решительными действиями. Вступление Украины в НАТО и ЕС школьники бы изучали в учебнике истории. Но... жизнь распорядилась по другому и мы продолжаем скакать по граблям.
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12.04.2022 17:16 Ответить
у меня вопросик.. зачем вступать в ЕС и в НАТО? - это признание собственной недееспособности, не так ли? или чтобы быть еше больше зависимыми! ( не Незалежними та не Самостійними, як декларується)?
Чи, може, краще саморозвиватися, "качатися" без анаболіків, і втерти носа всім толерастам, - а потім дивитись на них, і думати... приймати їх до своїх товаришів, чи відмовити....?
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14.04.2022 22:03 Ответить
До лампочки все що говорять ці два уродця.
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12.04.2022 17:01 Ответить
Итоги встречи Путина и Лукашенко, длившейся больше 3 часов:

Путин:

▪️Происходящее в Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было.
▪️В ситуации санкционной войны важно углублять интеграцию Союзного государства. РФ и Беларусь выполнили более 30% намеченных планов интеграции.
▪️В энергетике завершено согласование проекта объединённого рынка электроэнергии с Минском. Расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные влияния санкций.
▪️Белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева.

Лукашенко:

▪️Если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесён сокрушительный удар.
▪️Произошедшее в Буче - «британская спецоперация».
▪️"Мы когда-то решили, что холодная война закончена. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь".
▪️Никакие санкции не собьют Россию и Беларусь с пути.
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12.04.2022 17:02 Ответить
полная оторванность от реальности. Шизофрения
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13.04.2022 16:32 Ответить
чого цих двох злочинців слухати? вони знають шо ім пізда і вже ссуться
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12.04.2022 17:02 Ответить
навіть шкодую що не планувалось ніякого удару по цих виродках
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12.04.2022 17:02 Ответить
Сучиська. Прийде час, що ці фейки будуть на вашій території. Неодмінно прийде.
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12.04.2022 17:03 Ответить
колись до раші дотече, який грандіозний фейк сам пуця
країна хробаків із цар-хробаком

він навіть ховається по хробачиному - при небезпеці лізе під землю

єдине що може врятувати рашу а і з нею увесь світ - розвал раші на купу невеликих кубел хробаків, з яких ні одне не скаже, що є правонаступником ращі, бо санкції добре кусючі
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12.04.2022 17:03 Ответить
щоби хробак виліз на поверхню, потрібен заливний дощ. Тільки заливний дощ хтось взяв та й похерив.. А якби не похєрив... то все одно би не спромігся хмаркою накрити нори хробаків. кацапіських... бо в перші дні війни не спромігся червячний місточок крапельками накрити....
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14.04.2022 22:11 Ответить
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12.04.2022 17:04 Ответить
до сих пор дохлую дрысню по Буче находят
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12.04.2022 17:04 Ответить
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12.04.2022 17:06 Ответить
Даже выражение такое есть в русском языке: "Иду на Вы". Так что все верно.
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12.04.2022 17:09 Ответить
Выражение -Иду на Вы- придумано кацапами для очеловечивания их в глазах мирового сообщества. Дескать, они очень благородные воины и предупреждают противника загодя. А по факту это подлые людишки, ночные тати, разорители и убийцы. Во все века их существования. И война в Украине доказательство ихней антигуманной сути. Иду на Вы-это совсем не про них.
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12.04.2022 17:23 Ответить
- «Іду на Ви» (або «Хочу на ви іти…») - легендарний вислів Святослава Ігоровича на означення проголошення військових дій своїм супротивникам - ультиматум про оголошення війни. Перша згадка, згідно Повісті временних літ, датується 964 роком за давньослов'янським календарем - вікіпедія.
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12.04.2022 17:26 Ответить
Ни малейшего отношения к русне это выражение Святослава Ингварсона не имеет, а имеет корни в боевом кличе скандинавов "Ver thik! Her ek komm!" - Берегись! Я иду!
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12.04.2022 19:08 Ответить
На мою думку,сьогодні на Цензорі путіна забагато...
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12.04.2022 17:07 Ответить
его вообще много, хорошо чтоб его не было
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12.04.2022 17:26 Ответить
Дай боже все горе ,сльози та кров українців цим двом уродам в їх дім, сім"ю, їх дітям та онукам
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12.04.2022 17:08 Ответить
Чечня, Молдова, Грузія, Абхазія, Нагорний Карабах, Україна , - уся кров та смерть людей, на руках ***** та московіі, а нелегітимний завжди буде дупу загажену ***** лизати!! Таку долю він обрав сам, собі та микольці…
А пройде трошки часу і фсьо….
Слава Захисникам України!
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12.04.2022 17:10 Ответить
Бульбо фюрер нюхнув аргентинского порошка заявил что он видел номера английских машин и он об них заявит
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12.04.2022 17:10 Ответить
Чык-Чырык иди пей таблетки, а то получишь по жопе..
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12.04.2022 17:12 Ответить
Страшно не те що цей фашист виголошує. Страшно те що в цього дебіла є величезний ядерний арсенал який дає йому можливість безкарно роками навязувати світу свою маячню...
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12.04.2022 17:12 Ответить
Моя заповітна мрія - дожити до того дня, коли ці обидві сволоти здохнуть і побачити як їх на лафеті відвезуть і зариють в землю. А потім на цьому місці - насруть велику кучу.
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12.04.2022 17:13 Ответить
Какой лафет?? Повешенных на лафете не возят...
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12.04.2022 17:22 Ответить
Это как бы Гитлер на де в Нюрнберге сказал: война с СССРом - это фейк. Они воюют сами с собой.
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12.04.2022 17:14 Ответить
Этой парочке шизофреников нужно встречаться в одной палате рязанской дурки.
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12.04.2022 17:14 Ответить
Моральные уроды упиваются своей безнаказанностью.
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12.04.2022 17:17 Ответить
этим двум ублюдкам место в суде а потом в петле!!!!
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12.04.2022 17:18 Ответить
Да придет такой "фейк" в дом и город каждого рашиста!
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12.04.2022 17:20 Ответить
два тупорилих упоротих ******
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12.04.2022 17:22 Ответить
это они втирают своей быдломассе,общепиту
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12.04.2022 17:23 Ответить
кого думка світових вигнанців гребе взагалі
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12.04.2022 17:26 Ответить
Як світ буде їх карати?
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12.04.2022 17:27 Ответить
Выгавкались,разъехались обратно по норам...а глубина жопы в которую летят их проклятые территории лишь увеличивается.
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12.04.2022 17:28 Ответить
Неупокоенные , вопрос времени..
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12.04.2022 17:29 Ответить
Распухшая от старасти, болезней и сожранных деликатесов усатая ********* смеет чето вонять.
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12.04.2022 17:31 Ответить
два редких ******** современности.
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12.04.2022 17:37 Ответить
Все по канонам совковых скреп-английские шпионы итд.
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12.04.2022 17:40 Ответить
Якщо якимось там проблемам віагра ще допоможе... то щодо маразму ліків немає...
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12.04.2022 17:43 Ответить
ну вот ракетами стреляют, могла бы парочка потерять управление и полететь в амурскую область? - вполне.
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12.04.2022 17:52 Ответить
Да, шакалья сущность бульбофюрера проявляется чем дальше, тем отчетливее. Стремится не отстать от хозяина.
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12.04.2022 18:00 Ответить
Два престарелых лживых как сатана кровавых маньяка ведущие войны заради сохранения тоталитарной власти.
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12.04.2022 18:01 Ответить
Александр Григорьевич, как говорится в рекламе : "Иногда лучше жевать, чем говорить".
Не усугубляйте своё положение - вариант "он меня заставил" не проканает.
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12.04.2022 18:21 Ответить
Якось голова колгоспу сказав що хоче забрати Україну в своє лоно, то я йому скажу, сидіть самі там з Московію.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Лоно
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12.04.2022 18:37 Ответить
?
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12.04.2022 18:52 Ответить
 
 