Путин говорит, что зверства РФ в Буче - фейк, а Лукашенко - что это "спецоперация англичан"
Президент Владимир Путин на пресс-конференции в Амурской области назвал "фейком" сообщение о массовой гибели гражданских лиц в Буче от рук российских военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"В украинской Буче организован такой же "фейк", как был с химическим оружием в Сирии", – уверяет Путин.
Более того, Путин утверждает, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко якобы передал ему какие-то документы о случившемся.
"Эти документы переданы в ФСБ - как, кто - у них есть соответствующие перехваты, - на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации", - убеждает Путин.
В свою очередь Лукашенко заявил, что резня в Буче, которую устроили российские военные – это якобы "спецоперация англичан".
"Это как в Буче… Мы как раз обсуждали эту политику – все кричат, ну нужно было ввести очередной пакет (санкций. – Ред.), нам это известно. Мы подробно обсуждали их психологическую спецоперацию, которую провели англичане", - убеждает белорусский диктатор.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Буча - лишь один из символов преступлений войск РФ. В других оккупированных городах и селах они делали то же самое, - Зеленский
"Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям", - добавляет он.
Пожалуйста, подождите...
Ой у полі два дубка, два дубка,
Хер лука і х...уй з кремля.
От, коли тобі Зеля (та хоча би перед 24/02) брехав - хіба ти інакше його оцінював?
якщо ці іпанати розв"яжуть ядерну війну світові буде пофіг на амбіції путіна
пуця сциться йти на той світ від саркоми один, то хоче зібрати із собою якнайширшу компанію
це психіатрія
але гірше те, що досить багато дебілів ХОЧЕ СКЛАСТИ ЙОМУ ЦЮ КОМПАНІЮ
заради дешевого газу
нафти
просто грошей...
як дебілам пояснити, що на тому світі ані газ ані гроші їм в пригоді не стануть?
Чи, може, краще саморозвиватися, "качатися" без анаболіків, і втерти носа всім толерастам, - а потім дивитись на них, і думати... приймати їх до своїх товаришів, чи відмовити....?
Путин:
▪️Происходящее в Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было.
▪️В ситуации санкционной войны важно углублять интеграцию Союзного государства. РФ и Беларусь выполнили более 30% намеченных планов интеграции.
▪️В энергетике завершено согласование проекта объединённого рынка электроэнергии с Минском. Расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативные влияния санкций.
▪️Белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева.
Лукашенко:
▪️Если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесён сокрушительный удар.
▪️Произошедшее в Буче - «британская спецоперация».
▪️"Мы когда-то решили, что холодная война закончена. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь".
▪️Никакие санкции не собьют Россию и Беларусь с пути.
країна хробаків із цар-хробаком
він навіть ховається по хробачиному - при небезпеці лізе під землю
єдине що може врятувати рашу а і з нею увесь світ - розвал раші на купу невеликих кубел хробаків, з яких ні одне не скаже, що є правонаступником ращі, бо санкції добре кусючі
А пройде трошки часу і фсьо….
Слава Захисникам України!
Не усугубляйте своё положение - вариант "он меня заставил" не проканает.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Лоно