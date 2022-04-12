Путин хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси: "Площадка вполне подходит для дальнейших контактов"
Президент России Владимир Путин заявил, что, с его точки зрения, Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.
Об этом он сказал на совместной с Александром Лукашенко пресс-конференции 12 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Подробно проинформировал Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) о развитии специальной военной операции на Донбассе и в Украине, а также переговорного процесса по этой теме".
Президент России поблагодарил Лукашенко за "хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов" с Украиной.
"Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным, благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов".
Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей он пока не знает.
Пожалуйста, подождите...
Маємо встигнути відправити гнилу на той світ в 69 років
і у кого більша варогідність отримати те, що хоче?
як на мене, тьотя Хая домовиться швидше))
Ось і побачимо як він тримає слово
А переговоры с рашафашистами то фуфло. Договориваться о чем? Вопрос только один - вывод всех рашистов с Украины и суммы репераций за нанесенный ущерб.
цілком пристойне місто...
аааа, туди літаком треба?
хробачиних норок не встигли прокопати?
ну тоді можна в Варшаві
ну, там, у тій країні, лідерів якої ти знищив над територією раші разом із літаком...
знову нє?
о
до Салтівки у Харкові хробачиними ходами доповзеш?
знову ні?
ой біда...
хімічну зброю ти вже застосував
визнають це Штати офіційно - будеш молити, щоб переговори ішли в Токіо після передачі Японії Курил, а їх передаси за добу, сцук.
Залишилося запросити Пороха,меркельшу та саркозі…
Пильнуймо владу, бо зіллють згоду на зустріч з *****м, як і йомувагнерівців…
Більше ця їхня зустріч нічого не демонструє.
Їхні промови, слова, брехні і т.д. нікого з західного світу вж ене пеоеконають.
Крапка неповернення пройдена і не один раз. Все. Далі тільки поразка, розпад імперії зла і смерть диктаторів.
Пропоную провести перемовини прямо у Кремлі!!!
На перемовини приїде Залужний на ТАНКУ по Арбату!
(він давно цого бажає)
Огонь прекратил? Войска вывел ? О чём говорить ?
пуйло- тварь рашистская. ботоксная гнида. сраный Сцарёк-педофил, конченное чмо.
сране пуйло- вiдмiнний зразок рассєянського шизо-фашизму.