Путин хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси: "Площадка вполне подходит для дальнейших контактов"

Президент России Владимир Путин заявил, что, с его точки зрения, Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.

Об этом он сказал на совместной с Александром Лукашенко пресс-конференции 12 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Подробно проинформировал Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) о развитии специальной военной операции на Донбассе и в Украине, а также переговорного процесса по этой теме".

Президент России поблагодарил Лукашенко за "хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов" с Украиной.

Также читайте: Путин говорит, что зверства РФ в Буче - фейк, а Лукашенко - что это "спецоперация англичан"

"Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным, благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов".

Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей он пока не знает.