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Путин хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси: "Площадка вполне подходит для дальнейших контактов"

путін

Президент России Владимир Путин заявил, что, с его точки зрения, Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.

Об этом он сказал на совместной с Александром Лукашенко пресс-конференции 12 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Подробно проинформировал Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) о развитии специальной военной операции на Донбассе и в Украине, а также переговорного процесса по этой теме".

Президент России поблагодарил Лукашенко за "хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов" с Украиной.

Также читайте: Путин говорит, что зверства РФ в Буче - фейк, а Лукашенко - что это "спецоперация англичан"

 "Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным, благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов".

Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей он пока не знает.
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Топ комментарии
+73
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12.04.2022 17:13
+55
***** пусть идет путин вместе с беларусью
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12.04.2022 17:13
+38
Здохни ***** -педофил вонючий,в страшных муках ‼️
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12.04.2022 17:24
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Нюхай бебру!
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12.04.2022 17:12 Ответить
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12.04.2022 17:13 Ответить
Здохни ***** -педофил вонючий,в страшных муках ‼️
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12.04.2022 17:24 Ответить
Желательно как Кадафи - с палкой в жопе !
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12.04.2022 17:42 Ответить
До 7-го жовтня ще достатньо часу.
Маємо встигнути відправити гнилу на той світ в 69 років
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12.04.2022 17:37 Ответить
***** пусть идет путин вместе с беларусью
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12.04.2022 17:13 Ответить
**** КАК ДРОВ !!!
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12.04.2022 17:13 Ответить
Сваі хатєлкі абосраний лапатний сцарь может засунуть в сваю абосраную дупу...
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12.04.2022 17:13 Ответить
Упир пропонує завчасно неприйнятне Україною - пропозицію.... накуй посилайе чмирюгу....
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12.04.2022 17:14 Ответить
Гаага, только Гаага для тебя плешивый мудак
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12.04.2022 17:14 Ответить
а тьотя Хая хоче негра

і у кого більша варогідність отримати те, що хоче?

як на мене, тьотя Хая домовиться швидше))
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12.04.2022 17:14 Ответить
Тепер маячнею цих двоих покидьків буде забита до вечора стрічка новин.
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12.04.2022 17:15 Ответить
то шо ***** хоче нікого не їбе
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12.04.2022 17:15 Ответить
Украина должна полностью отказаться от переговоров и держать в голове одну цель - Уничтожить кремлевских упырей и его пособников. Не важно какими методами - голод это будет или переход в наступление но цель - ликвидация упырей. Пора уже показать свой характер и Зеленскому отказавшись вести переговоры с фашистами как и Черчиль отказался вести переговоры с гитлером.
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12.04.2022 17:16 Ответить
Ровняеш с пальцем😁? Это не тот случай.
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12.04.2022 17:32 Ответить
За преЗЕдентом и его жОПой в три глаза нужно приглядывать...
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12.04.2022 18:42 Ответить
Йще що? ПНХ
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12.04.2022 17:17 Ответить
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12.04.2022 17:17 Ответить
Чета вчера АВСТРИЯКА наобещал, и ***** сразу вылезло из бункера.... Даже с дружбаном по ПАЛАТЕ встречается....
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12.04.2022 17:17 Ответить
То был клон, апосранае с бункера не вылазит и ахрану с аружием к сибе не падаускаит.
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12.04.2022 18:03 Ответить
Уберите этих ублюдков от принятия стратегических решений. Они только спят и видят как слить, сдать, сманипулировать, продать и сказать что так было под красивый видосик. Зеленые продажные швали
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12.04.2022 17:18 Ответить
К сожалению, это значит, что "переговоры" продолжатся именно в белораше. Наши политики отстаивать свое не умеют.
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12.04.2022 17:19 Ответить
Зеля казав що переговори можуть відбуватися у будь якій країні окрім раши та белораши
Ось і побачимо як він тримає слово
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12.04.2022 17:26 Ответить
Это ничего не значит. Не надо хаять политиков, ведь Вы тоже не на фронте.
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12.04.2022 17:27 Ответить
Вова, может тебе еще на грудь нассать, чтоб морем пахло?
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12.04.2022 17:19 Ответить
А не слишком ли много хотелок в рашенфашиста? А отсосать у таракана он не хочет?

А переговоры с рашафашистами то фуфло. Договориваться о чем? Вопрос только один - вывод всех рашистов с Украины и суммы репераций за нанесенный ущерб.
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12.04.2022 17:20 Ответить
Досить перемовин! Все має вирішитись на полі бою.8 років перемовин це показали.Смерть цапам!
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12.04.2022 17:20 Ответить
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12.04.2022 17:20 Ответить
а петлю на шею это отродье не хочет?а придётся...
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12.04.2022 17:20 Ответить
Воно неадекватне
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12.04.2022 17:21 Ответить
А не пішли б вони по курсу руцького корабля
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12.04.2022 17:21 Ответить
Площадка вполне подходит... для Путина и его намерений. Подходит ли эта "площадка" Украине недоросток даже не задумывается - несмотря на явный разгром он тупо и дальше считает себя таким могучим, что может продолжать диктовать условия. Неполноценный урод давно потерявший чувство адекватности!
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12.04.2022 17:22 Ответить
Білорусь - териториія ворога
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12.04.2022 17:22 Ответить
Зеля так не думає.
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12.04.2022 17:26 Ответить
Какие нах.. переговоры в воюющей стране???
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12.04.2022 17:45 Ответить
Путин еще тешит себя глупой и ложной надеждой.
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12.04.2022 17:22 Ответить
На фото два мешка с гуаном.
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12.04.2022 17:22 Ответить
У Зели и команда бабла будет полно. Им нужен мир на любых условиях. Иначе для чего им столько денег?
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12.04.2022 17:22 Ответить
Страшно вылезать за границы своей орды? А то вдруг там ордер на арест всплывет?
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12.04.2022 17:23 Ответить
Ордер доставят на ракете прямо к самолету😁💥
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12.04.2022 17:35 Ответить
Спектакль для быдла росийского. Никто к нему не едит. никто с ним не встречается. Охренеть...важная международная встреча с непризнаным нигде в мире *президентом*. Они уже там сообщают и о *великих будующих космических полетах* с бульбашами. Крыша поехала.. А быдло все схавает..
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12.04.2022 17:23 Ответить
до речі, а в Вашингтоні він не хоче переговори вести?
цілком пристойне місто...

аааа, туди літаком треба?
хробачиних норок не встигли прокопати?

ну тоді можна в Варшаві
ну, там, у тій країні, лідерів якої ти знищив над територією раші разом із літаком...
знову нє?

о

до Салтівки у Харкові хробачиними ходами доповзеш?
знову ні?

ой біда...

хімічну зброю ти вже застосував
визнають це Штати офіційно - будеш молити, щоб переговори ішли в Токіо після передачі Японії Курил, а їх передаси за добу, сцук.
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12.04.2022 17:23 Ответить
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12.04.2022 17:25 Ответить
Ага. Маразм и цинизм зашкаливает.
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12.04.2022 17:25 Ответить
Як же ***** бажає продовжувати гадити Україні у бульбафюлєра…
Залишилося запросити Пороха,меркельшу та саркозі…
Пильнуймо владу, бо зіллють згоду на зустріч з *****м, як і йомувагнерівців…
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12.04.2022 17:26 Ответить
а хто там на останніх премовинах був?арахамія,це він щось пообіцяв *****?
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12.04.2022 17:26 Ответить
Где и когда будет подписание росией полной и безоговорочной капитуляции будет определять исключительно Украина своей волей.
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12.04.2022 17:27 Ответить
а пусть этот карлик вместе с его петушком белосусским к нам в УКРАИНУ припрутся...БУЧА, ИРПЕНЬ. ГОСТОМЕЛЬ,ЧЕРНИГОВ на выбор......на переговоры.... а еще лучше прямо в МАРИУПОЛЬ.... а вот там и поговорим....
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12.04.2022 17:28 Ответить
В сортирі на Хрещатику
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12.04.2022 17:28 Ответить
Вам нельзя на это соглашаться - тк, во превых лукашенко допустил окупацию границы Беларуси и позволил использовать эти территории как плацдармы для нападения. Во-вторых, это попытка задавить беларусский народ признанием субьектности лукашенки. Те вбивания клина между не выбравшими лукашенку беларусами и украинцами. Никаких переговоров в окупированном Минске.
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12.04.2022 17:29 Ответить
Циничная мразь, такой себе "троллинг"
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12.04.2022 17:29 Ответить
Предложить переговоры на майданчике врага - это ж какую безпредельную наглость надо иметь??!!
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12.04.2022 17:29 Ответить
Трамбани собі свї хотєлкі в анус, педофіл грьобаний! Туди ж спрямуй і свою "плАААщадочку"!!!!!!
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12.04.2022 17:29 Ответить
Про що переговори про капітуляцію? спочатку виведіть своіх варварів з територіі Украіни .
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12.04.2022 17:30 Ответить
руССкий путин, иди *****!
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12.04.2022 17:30 Ответить
)(уйло не маленьке(хоча) і струка посмокче 😏
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12.04.2022 17:31 Ответить
***** с бульбой сосите яйца
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12.04.2022 17:31 Ответить
Гаага ось майданчик для ***** з вусатим.
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12.04.2022 17:34 Ответить
А може краще у Чорнобилі? Під егідою МАГАТЕ.....
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12.04.2022 17:35 Ответить
Туреччина... Білорусь... Все ближче і ближче до Гааґи.
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12.04.2022 17:37 Ответить
Нууууу если «лукаш»не смог добиться «центра внимания «,то пошёл в обходный путь..Переговоры должны быть после ПОЛНОГО разгрома раши ,украинскими войсками и украинская сторона должна определить ,где они должны пройти..А «до того»времени,пока идёт бомбардировка ракетами украинских городов ,разрушается инфраструктураи погибают украинцы,достаточно «видео «переговоров…тоже идеальная площадка …
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12.04.2022 17:38 Ответить
Зміни в українському тексті домовленостей - слово ")(уйло" написали з маленької літери.
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12.04.2022 17:41 Ответить
Два старих людожери відають вигляд, що вони нормальні люди.
Більше ця їхня зустріч нічого не демонструє.
Їхні промови, слова, брехні і т.д. нікого з західного світу вж ене пеоеконають.
Крапка неповернення пройдена і не один раз. Все. Далі тільки поразка, розпад імперії зла і смерть диктаторів.
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12.04.2022 17:41 Ответить
Ага. А може одразу в Москві?
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12.04.2022 17:43 Ответить
В хотєлки кремлівсько-ху...йловського передаста ми не граємо, пшол нах! разом зі своєю таракановською білорусією.
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12.04.2022 17:43 Ответить
Навіщо дріб'язуватися?
Пропоную провести перемовини прямо у Кремлі!!!
На перемовини приїде Залужний на ТАНКУ по Арбату!
(він давно цого бажає)
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12.04.2022 17:45 Ответить
это оно, *****, сцыт летать куда-то кроме своего под*****вника, чует падла что может недолететь
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12.04.2022 17:45 Ответить
Переговоры Только на условиях Украины. Полная освобождение территории Украины. Потом выполнение всех требований Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.04.2022 17:45 Ответить
Придурь. Беларус - не нейтральное государство, а участник войны. Наши будут идиотами если согласятся вернуть переговоры в РБ.
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12.04.2022 17:46 Ответить
тільки в Буче
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12.04.2022 17:50 Ответить
чому не в Києві
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12.04.2022 17:55 Ответить
Лущее в Гааге, шоп не перевозить с места на место.
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12.04.2022 18:00 Ответить
краще в США, Ґуантанамо, найкраще місце для хутіна та його друзів.
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12.04.2022 18:02 Ответить
Опять ***** хочет навязать нам Бульбофюрера как независимого посредника. Типо мы должны забыть что именно Беларашка обсреливала всю Украину и напала на Киев и Киевскую область в том числе Бучу и Ирпень, где были замучены и расстреляны сотни невиновных людей. Перекопать с Белорашкой все дороги и взорвать мосты и забыть что такая страна вообще существует.
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12.04.2022 18:04 Ответить
Не пам"ятаю,хто сказав, але дуже влучно: перемовини з ворогом повинні тривати не довше автоматної черги.
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12.04.2022 18:05 Ответить
Головнокомандувач УПА Василь Кук
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12.04.2022 18:37 Ответить
Головне -щоб на перемовинах з х"йлом у Зелі був автомат.
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12.04.2022 20:34 Ответить
Вы теперь видите, как это мерзота боится за свою лживую и подлую душонку ...таракан то его подельник- всеравно вместе будут в Гааге, если не прибют раньше!!!
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12.04.2022 18:10 Ответить
Этим двум лошарам уже конец,никаких переговоров,Крым пакует вещи!
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12.04.2022 18:13 Ответить
а не пішли б ви обидва в сраку полудурки, де будуть переговори буде вказувати Україна і взагалі треба розглянути їх доцільність після того, що уже відбулося і відбувається в державі з приходом орків. До речі, зі слів очевидців у Ворзелі стояли бульбаші а після них прийшли ублюдки-десантники
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12.04.2022 18:14 Ответить
Скоро нацистебаный ***** сам будешь бегать переговоры просить где угодно
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12.04.2022 18:15 Ответить
Він 100% шизонутий параноїк .
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12.04.2022 18:22 Ответить
білоруський майданчик цілком підходить для подальших бомбардировок Украины, и размещения войск орды, больше ни для чего...
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12.04.2022 18:33 Ответить
А хрена с редькой путин и Лукашенко не хотят??
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12.04.2022 18:37 Ответить
А нах-нах ця Моль піти не хоче? Тільки на руїнах Кремля і тільки підписання Уйлом капітуляції!
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12.04.2022 18:40 Ответить
Найкраще місце Гаага, гіляка, зашморг.
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12.04.2022 18:43 Ответить
Держіть зелю семеро - переговори з ******, та ще у рідній бєларуссіі, і бацька-друг тут рядишкам
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12.04.2022 18:53 Ответить
Що це і де це...?
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12.04.2022 18:54 Ответить
Сцыт плешивый, шо в другой стране, его и его шайку могут арестовать
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12.04.2022 18:58 Ответить
Пропоную переговори у Львові. Старовинне місто, гарне, привітливе. Ми ***** зустрінемо гарненько, патика йому в сраку запхаємо і підпалимо фосфорний квачик. Ото смішно буде бігати
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12.04.2022 19:21 Ответить
Иди нах@й...
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12.04.2022 19:23 Ответить
Сегодня хороший день, чтобы вспомнить Юрия Гагарина, скромного молодого человека, который бросил пить, бросил курить и тренировался 11 лет, и все это для того, чтобы провести 108 минут за пределами Советского Союза
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12.04.2022 19:50 Ответить
куйло собі гроба вибрав? а то шось знатно ******** лайно собаче
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12.04.2022 20:03 Ответить
Путин хочет... И что с этого ?
Огонь прекратил? Войска вывел ? О чём говорить ?
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12.04.2022 20:12 Ответить

пуйло- тварь рашистская. ботоксная гнида. сраный Сцарёк-педофил, конченное чмо.


сране пуйло- вiдмiнний зразок рассєянського шизо-фашизму.
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12.04.2022 20:19 Ответить
 
 