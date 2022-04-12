Российская компания-гигант "Северсталь" не смогла выплатить инвесторам долги и впервые за 10 лет не заплатит акционерам

Российская "Северсталь", которая является одним из ведущих производителей стали в России и специализируется на листовом прокате, может не выплатить дивиденды впервые за более чем 10 лет.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление компании, передает Цензор.НЕТ.

Руководство российской "Северстали", которая так и не смогла выплатить инвесторам долги по выпуску евробондов до окончания грейс-периода, не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за 2 квартала. В компании объяснили это "высокой неопределенностью, с которой столкнулись все компании".

"Если это решение будет принято, акционеры компании не получат выплаты впервые более чем через 10 лет. Компания также решила временно не публиковать свою финансовую отчетность за первый квартал 2022 года. Предыдущий перерыв в выплатах был, когда компания выплатила промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2008 года, после чего последующие дивиденды были выплачены только по итогам девяти месяцев 2010 года", - говорится в сообщении.

Основной проблемой при принятии решения о дивидендах она назвала высокую неопределенность, с которой столкнулись все компании. Рассмотрение вопроса выплаты дивидендов по результатам четвертого квартала 2021 года должно состояться на годовом собрании акционеров 20 мая, уточнила компания.

"Совет директоров рассмотрит и доработает свои рекомендации по выплате дивидендов при утверждении вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров", - говорится в сообщении.

"Северсталь" решила временно не публиковать свою финансовую отчетность за первый квартал 2022 года, объяснив это тем, что "значительная часть ее акционеров не в состоянии принимать инвестиционные решения и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим", - пишут СМИ.

"Речь идет о том, что торгов на Лондонской бирже нет", - прокомментировала это решение представитель компании.

"Северсталь" первой из крупных российских компаний оказалась на грани дефолта после начала вторжения РФ в Украину - компания так и не смогла выплатить инвесторам долги по выпуску евробондов до окончания грейс-периода из-за блокирования средств банком. После этого компания решила попытаться получить специальные лицензии США, Великобритании, Люксембурга и Ирландии, которые помогут производить платежи бесперебойно. Учитывая срочность вопроса, компания попросила регуляторов рассмотреть заявления в ускоренном порядке. Но ответа на запрос "Северсталь" пока не получила", - заявили в компании.