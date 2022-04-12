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Николаев (2108) Сенкевич (188)

Российские захватчики нанесли Николаеву ущерб на более чем 110 млн грн, - мэр Сенкевич

миколаїв

Российские захватчики нанесли Николаеву ущерб на более чем 110 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый может погибнуть в любое время и в любом районе Николаева", - мэр Сенкевич

"На сегодняшний день по городу мы подсчитали убытки более чем на 110 млн грн", - написал Сенкевич в фейсбуке во вторник.

По его словам, в результате действий российских оккупантов повреждения получили заведения социальной защиты (повреждены три объекта на почти 1 млн грн), заведения здравоохранения (пять объектов, более чем на 4 млн грн), образования (46 объектов, более 20 млн грн), заведения физической культуры и спорта (пять объектов на более чем 5,5 млн грн), а также жилищный сектор (550 обращений на почти 80 млн грн).

"Мы все обязательно восстановим, отстроим наш город и всю Украину. К сожалению, нам уже не вернуть жизни и здоровье тысяч украинцев. Но,  чтобы эти потери не были бесполезными, мы просто должны победить Россию в этой войне и построить сильную и успешную Украину", - подытожил Сенкевич.

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Хлопці з Маріуполя пишуть що "В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов»". чекаєм на підтвердження
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12.04.2022 17:29 Ответить
Господи, прошу, благаю Тебе аби це було ІСТИННОЮ ПРАВДОЮ!
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12.04.2022 17:33 Ответить
Я так понял, что оставили Азовсталь/побережье и перешли в северную часть города к азову.

Если боеприпасов нет, то нормальный манёвр. Хотя и пришлось бросить крепость.
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12.04.2022 18:05 Ответить
Миллионов или миллиардов? Может не гривен. Откуда такие цифры?
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12.04.2022 17:54 Ответить
Думаю милллиард и если гривен, то это ещё немного
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12.04.2022 18:00 Ответить
Все просто привыкли что наши чинуши врут про убытки (в надежде что больше дадут). Некоторые уже на триллионы долларов зашли. Таким деньги в руки давать нельзя. Это на лохов расчитано.

В данном случае цифра близкая к реальности. В большинстве случаев кацапские ракеты значительно дороже, чем то во что они попали.
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12.04.2022 18:10 Ответить

звісно 100 мільярдів, саме така ціна скоро на расеє за один доляр.
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12.04.2022 18:15 Ответить
 
 