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В настоящее время обнаружены тела 403 человек, которых зверски пытали в Буче, - мэр Федорчук
Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, убитых российскими оккупационными войсками.
Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали открытие, второй могилы массового захоронения - 56 тел, плюс 4 частные могилы", - сообщил мэр Бучи.
Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.
"Надеемся, кто пропал без вести, живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", - отметил Федорчук.
Топ комментарии
+8 Тетяна Тать
показать весь комментарий12.04.2022 17:43
+6 Green sheet
показать весь комментарий12.04.2022 17:52
+5 Перехватчик
показать весь комментарий12.04.2022 17:49
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Пожалуйста, подождите...
Але це зріз того, що ці хробаки роблять ВСЮДИ ДЕ ЗАХОПЛЮЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ
ми маємо право на ненависть до цих вибл*дків
НА ВІКИ МАЄМО ПРАВО НА ЦЮ СВЯТУ ЛЮТЬ.
хтось там на раші радісно писав, що Туреччина прийме туристів з раші?
і наш співгромадянин спокійно порекомендував йому брати із собою ножа.
бо він свого ножа вже взяв...
БІЙТЕСЯ ТЕПЕР, СУКИ
ДИХАЙТЕ ЧЕРЕЗ РАЗ І БІЙТЕСЯ.
Захід поставить там тимчасову адміністрацію на 100 років. Потрібно переписати і історію на правдиву та виховувати вже нових людей. За 100 років оновиться три-чотири покоління. Має допомогти.
Це і буде вирішення російського питання.
@NashaCanada
·
https://twitter.com/NashaCanada/status/1513756687974518792 8 ч
Еще раз повторим:
Никаких спортсменов,
Никаких туристов,
Никаких музыкантов, оркестров, дирижёров и балетов,
Никаких ученых,
Никаких товаров, нефти, газа и т.д.
Огромный железный забор, чтобы мышь не проскочила.
А за забором то, что раньше называлось «россия».
17:56
Украинские военные отодвинули линию боевых действий от Днепропетровской области. Теперь линия фронта проходит по территории Херсонской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
По словам Вилкула, украинским военным удалось освободить более 15 населенных пунктов в Херсонской области.
"Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута гораздо дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождено более 15 населенных пунктов, противник пытается огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику, и живую силу противника", - заявил он.
Представьте, что в этот момент творится во всех остальных городках, где до сих пор стоит российская армия. Что творилось все 8 лет оккупации Донецкой и Луганской областей?
Если освободить территории и покопать, сколько десятков тысяч трупов можно будет достать из-под земли?