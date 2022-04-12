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Новости Война Резня в Буче
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массовое убийство (71) Буча (450) военные преступления (1371)

В настоящее время обнаружены тела 403 человек, которых зверски пытали в Буче, - мэр Федорчук

буча,ексгумація

Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, убитых российскими оккупационными войсками.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали открытие, второй могилы массового захоронения - 56 тел, плюс 4 частные могилы", - сообщил мэр Бучи.

Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.

"Надеемся, кто пропал без вести, живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", - отметил Федорчук.

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Топ комментарии
+8
Буча це маленьке містечко
Але це зріз того, що ці хробаки роблять ВСЮДИ ДЕ ЗАХОПЛЮЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ

ми маємо право на ненависть до цих вибл*дків

НА ВІКИ МАЄМО ПРАВО НА ЦЮ СВЯТУ ЛЮТЬ.

хтось там на раші радісно писав, що Туреччина прийме туристів з раші?
і наш співгромадянин спокійно порекомендував йому брати із собою ножа.
бо він свого ножа вже взяв...

БІЙТЕСЯ ТЕПЕР, СУКИ
ДИХАЙТЕ ЧЕРЕЗ РАЗ І БІЙТЕСЯ.
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12.04.2022 17:43
+6
***** не хочет в Буче переговоры провести? или в Мариуполе на месте разбомбленного драмтеатра и роддома?
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12.04.2022 17:52
+5
Nasha Canada Наша Канада


@NashaCanada

·
https://twitter.com/NashaCanada/status/1513756687974518792 8 ч



Еще раз повторим:
Никаких спортсменов,
Никаких туристов,
Никаких музыкантов, оркестров, дирижёров и балетов,
Никаких ученых,
Никаких товаров, нефти, газа и т.д.
Огромный железный забор, чтобы мышь не проскочила.
А за забором то, что раньше называлось «россия».
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12.04.2022 17:49
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буча це маленьке містечко
Але це зріз того, що ці хробаки роблять ВСЮДИ ДЕ ЗАХОПЛЮЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ

ми маємо право на ненависть до цих вибл*дків

НА ВІКИ МАЄМО ПРАВО НА ЦЮ СВЯТУ ЛЮТЬ.

хтось там на раші радісно писав, що Туреччина прийме туристів з раші?
і наш співгромадянин спокійно порекомендував йому брати із собою ножа.
бо він свого ножа вже взяв...

БІЙТЕСЯ ТЕПЕР, СУКИ
ДИХАЙТЕ ЧЕРЕЗ РАЗ І БІЙТЕСЯ.
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12.04.2022 17:43 Ответить
це тільки верхівка айсбергу...((((
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12.04.2022 17:47 Ответить
Сподіваюся, цього разу ми таки згнщемо кацапію до кінця.
Захід поставить там тимчасову адміністрацію на 100 років. Потрібно переписати і історію на правдиву та виховувати вже нових людей. За 100 років оновиться три-чотири покоління. Має допомогти.
Це і буде вирішення російського питання.
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12.04.2022 17:48 Ответить
Nasha Canada Наша Канада


@NashaCanada

·
https://twitter.com/NashaCanada/status/1513756687974518792 8 ч



Еще раз повторим:
Никаких спортсменов,
Никаких туристов,
Никаких музыкантов, оркестров, дирижёров и балетов,
Никаких ученых,
Никаких товаров, нефти, газа и т.д.
Огромный железный забор, чтобы мышь не проскочила.
А за забором то, что раньше называлось «россия».
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12.04.2022 17:49 Ответить
Ви забули головне. ***** руске ізик.
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12.04.2022 18:01 Ответить
и нах....й кириллицу
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12.04.2022 18:04 Ответить
Кирилиця то не їхнє. А от все руске має піти за їхнім корабльом. Ізик, культура, література, музика, кіно... Все що несе означення "рузкій" Все *****.
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12.04.2022 21:37 Ответить
***** не хочет в Буче переговоры провести? или в Мариуполе на месте разбомбленного драмтеатра и роддома?
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12.04.2022 17:52 Ответить
Ніяких переговорів, там буде тільки трибунал над рашкиними військовими злочинцями.
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12.04.2022 18:09 Ответить
Получается каждого двадцатого из оставшихся, из не эвакуировавшихся жителей умертвили орки ипу чие.
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12.04.2022 17:59 Ответить
Украинские войска освободили часть Днепропетровской области и идут вперед
17:56

Украинские военные отодвинули линию боевых действий от Днепропетровской области. Теперь линия фронта проходит по территории Херсонской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

По словам Вилкула, украинским военным удалось освободить более 15 населенных пунктов в Херсонской области.

"Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута гораздо дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождено более 15 населенных пунктов, противник пытается огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику, и живую силу противника", - заявил он.
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12.04.2022 18:00 Ответить
Вілкул мені не подобається але новина хороша.
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12.04.2022 18:32 Ответить
выжигать этих тварей напалмом надо!
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12.04.2022 18:20 Ответить
Это всего за один месяц оккупации. Об этом стало известно только из-за того, что они были вынуждены бежать.
Представьте, что в этот момент творится во всех остальных городках, где до сих пор стоит российская армия. Что творилось все 8 лет оккупации Донецкой и Луганской областей?
Если освободить территории и покопать, сколько десятков тысяч трупов можно будет достать из-под земли?
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12.04.2022 18:44 Ответить
В перший день я ще (стара дурепа) казала свойому онукові. що це. мабуть кадирівці. Виросла ж в совдепії. працювали багато років на півночі. мабуть ще десь не вивітрилось з голови. що вони ж схожі на людей. А вони тварини. нелюди! Будьте прокляті!
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12.04.2022 19:07 Ответить
 
 