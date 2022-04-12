Сытник уволен с должности директора НАБУ в связи с истечением срока полномочий, - "слуга народа" Гришина
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий.
Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ.
"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", - отметила она.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Топ комментарии
+27 Враг рода человеческого 666
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+27 Jonathan Jones
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+22 Gal
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Виходило слабенько. Але тепер у зелених Трухіних взагалі все буде ЗЕшибісь!
@NashaCanada
https://twitter.com/NashaCanada/status/1513756687974518792 8 ч
Еще раз повторим:
Никаких спортсменов,
Никаких туристов,
Никаких музыкантов, оркестров, дирижёров и балетов,
Никаких ученых,
Никаких товаров, нефти, газа и т.д.
Огромный железный забор, чтобы мышь не проскочила.
после победы выносить вас месте с зеЛяй в тюрягу будем.
Якби Вова витрачав гроші на ЗСУ, а не на велике крадівництво, буковелі, проросійських олігархів, не знищив би ракетну програму, не розмінував би Чонгар, не заглядав в дупу путіну…
Група народних депутатів 11 квітня зареєструвала законопроєкт щодо реалізації права військовослужбовців на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/rada-hoche-zaboroniti-viyskovim-vislovlyuvatisya-u-zmi-pro-kerivnictvo-derzhavi-i-komandiriv-837571.html
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Реєстрація:
10.04.2022
Новые боты Подоляка-Ермака?
Також ні для кого не є тайною, що ху йлотролі лахтоольгінські маскуються під порохоботів. Після поразок від України кремлівські тролі значно посилили дискредитацію ЗЕ, що добре видно на цьому форумі. І навіть немає жодної спроби це спростовувати. Всі думають, що це порохоботи, але насправді це ху йлотролі.
Підгребли під себе все, що є в державі.
Що ж ... Так захотів мудрий, граблелюбивий нарід.