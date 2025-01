Во время стрельбы на одной из станций метро в Нью-Йорке ранения получили по меньшей мере 13 человек, - СМИ

Более десяти человек получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия на одной из станций метро в Бруклине, сообщает Associated Press со ссылкой на спасательную службу Нью-Йорка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным, поступающим с места событий, ранения получили 13 человек, одновременно спасатели не исключают, что ранения могут быть не только огнестрельными, но и от срабатывания взрывного устройства. Агентство со ссылкой на местное телевидение сообщает, что на месте происшествия обнаружены взрывные устройства, которые не взорвались.

Некоторые СМИ сообщают о пяти погибших.

В соцсетях обнародованы кадры раненых людей, лежащих на перроне станции

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn - subway Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area.#Brooklyn #NewYork https://t.co/IYh6kdB3oV pic.twitter.com/y6mEfyApTY