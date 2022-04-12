Во время стрельбы на одной из станций метро в Нью-Йорке ранения получили по меньшей мере 13 человек, - СМИ
Более десяти человек получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия на одной из станций метро в Бруклине, сообщает Associated Press со ссылкой на спасательную службу Нью-Йорка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным, поступающим с места событий, ранения получили 13 человек, одновременно спасатели не исключают, что ранения могут быть не только огнестрельными, но и от срабатывания взрывного устройства. Агентство со ссылкой на местное телевидение сообщает, что на месте происшествия обнаружены взрывные устройства, которые не взорвались.
Некоторые СМИ сообщают о пяти погибших.
В соцсетях обнародованы кадры раненых людей, лежащих на перроне станции
#BREAKING Several people shot in #Brooklyn - subway— 🇺🇦 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀ (@MArizanti) April 12, 2022
Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw
In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area.#Brooklyn #NewYork https://t.co/IYh6kdB3oV pic.twitter.com/y6mEfyApTY— 🇺🇦 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀ (@MArizanti) April 12, 2022
Из-за инцидентов поезда идут через эту станцию метро с увеличенными интервалами.
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16:37
В 200 км от Мариуполя подразделение "Азов" при поддержке тяжелой бронетехники и танков перебрасывают на восток Украины. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Украины Максим Жорин.
Опубликованные Центральным штабом Нацкорпуса Украины фотографии наступающих украинских войск
Отдельная группировка специального назначения "Азов" движется на юг и уже достигла Запорожья. Крупное подразделение бойцов в полной экипировке при поддержке тяжелой бронетехники и танков переброшено на юго-восток Украины. Жорин подчеркнул, что после разгрома российских войск под Киевом подразделения движутся на восток Украины.
Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса также опубликовал несколько фотографий одного из самых мощных и инициативных подразделений украинской армии.
Ублюдки.
Тут головне не причина, а сам факт.
РУССКІЄ З РАШНІ, ВСІМ ВАМ ГОРІТИ У ПЕКЛІ, І ТИМ, ХТО ДАЄ НАКАЗИ І ХТО МОВЧИТЬ ПІД НИХ АБО АКТИВНО ЇХ ПІДТРИМУЄ
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Негр тварюка.
Найдут
Вбийте ***** і все зло затихне.