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Нью-Йорк (203) стрельба (3213) США (24808)

Во время стрельбы на одной из станций метро в Нью-Йорке ранения получили по меньшей мере 13 человек, - СМИ

ньюйорк

Более десяти человек получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия на одной из станций метро в Бруклине, сообщает Associated Press со ссылкой на спасательную службу Нью-Йорка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным, поступающим с места событий, ранения получили 13 человек, одновременно спасатели не исключают, что ранения могут быть не только огнестрельными, но и от срабатывания взрывного устройства. Агентство со ссылкой на местное телевидение сообщает, что на месте происшествия обнаружены взрывные устройства, которые не взорвались.

Некоторые СМИ сообщают о пяти погибших.

В соцсетях обнародованы кадры раненых людей, лежащих на перроне станции

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn - subway
Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw

— 🇺🇦 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀ (@MArizanti) April 12, 2022

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area.#Brooklyn #NewYork https://t.co/IYh6kdB3oV pic.twitter.com/y6mEfyApTY

— 🇺🇦 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 ☀ (@MArizanti) April 12, 2022

Из-за инцидентов поезда идут через эту станцию ​​метро с увеличенными интервалами.
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Топ комментарии
+25
Украинская армия наступает в сторону Мариуполя ГЛАВНОЕ НА ЭТОТ ЧАС
16:37

В 200 км от Мариуполя подразделение "Азов" при поддержке тяжелой бронетехники и танков перебрасывают на восток Украины. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Украины Максим Жорин.


Опубликованные Центральным штабом Нацкорпуса Украины фотографии наступающих украинских войск




Отдельная группировка специального назначения "Азов" движется на юг и уже достигла Запорожья. Крупное подразделение бойцов в полной экипировке при поддержке тяжелой бронетехники и танков переброшено на юго-восток Украины. Жорин подчеркнул, что после разгрома российских войск под Киевом подразделения движутся на восток Украины.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса также опубликовал несколько фотографий одного из самых мощных и инициативных подразделений украинской армии.
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12.04.2022 18:01
+17
Нет никакого сомнения - агент ФСБ.
Ублюдки.
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12.04.2022 18:02
+13
І на)(*я про це волати?! Придурки.
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12.04.2022 18:04
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Украинская армия наступает в сторону Мариуполя ГЛАВНОЕ НА ЭТОТ ЧАС
16:37

В 200 км от Мариуполя подразделение "Азов" при поддержке тяжелой бронетехники и танков перебрасывают на восток Украины. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Украины Максим Жорин.


Опубликованные Центральным штабом Нацкорпуса Украины фотографии наступающих украинских войск




Отдельная группировка специального назначения "Азов" движется на юг и уже достигла Запорожья. Крупное подразделение бойцов в полной экипировке при поддержке тяжелой бронетехники и танков переброшено на юго-восток Украины. Жорин подчеркнул, что после разгрома российских войск под Киевом подразделения движутся на восток Украины.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса также опубликовал несколько фотографий одного из самых мощных и инициативных подразделений украинской армии.
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12.04.2022 18:01 Ответить
І на)(*я про це волати?! Придурки.
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12.04.2022 18:04 Ответить
Можно подумать кацапня и так не заметит. Такую группировку не замутишь в норе просто так. Агентура шляется по всем углам Украины. Противодействие лаптей и так и так будет. Главное-чья возьмёт.
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12.04.2022 18:10 Ответить
Було, й подивіться на небо. Більше неказатиму
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12.04.2022 18:15 Ответить
и чо тут такого? по твоему разведка мухосранка не знает? они вероятные тактические шаги прощитывают на пару дней вперед
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12.04.2022 18:19 Ответить
Схоже, не більше. Кієфф за трі дня.
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12.04.2022 18:52 Ответить
І нахера про таке писати?
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12.04.2022 18:04 Ответить
Абсолютно согласен! Но новость уже была напечатана и я решил ей поделиться.
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12.04.2022 18:07 Ответить
Господи... Хоч би підмога надійшла вчасно...
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12.04.2022 18:10 Ответить
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12.04.2022 18:14 Ответить
С БОГОМ, герои !!! И ХРАНИ ВАС БОГ !!!
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12.04.2022 19:45 Ответить
Нет никакого сомнения - агент ФСБ.
Ублюдки.
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12.04.2022 18:02 Ответить
Спроба відволікти увагу від України, не 100%, але цілком можливо.
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12.04.2022 18:08 Ответить
В тому, що це справа рук кацапів або прокацапських відморозків, я впевнений на всі 120%. Навіть, якщо відповідальність за це візьме якесь терористичне угруповання з якимось Мухаммедом Абдурахманом, ниточки будуть тягтись саме до кремля. Саме москва - центр світового тероризму.
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12.04.2022 18:15 Ответить
Тим більше талібани дружать з ******)
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12.04.2022 18:20 Ответить
Можуть кдб-шні агенти просто когось замовити, і виконавець навіть не буде знати яка насправді мета цього.
Тут головне не причина, а сам факт.
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12.04.2022 19:04 Ответить
Жорін???
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12.04.2022 18:16 Ответить
Та это дебила амеры щас в момент вычислят
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12.04.2022 18:04 Ответить
Мертвим небрати. Вийти на зв'язки
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12.04.2022 18:13 Ответить
Кацапня работает. Надо отвлечь внимание США от Украины. И что? Все эти хваленые ФСБ и ЦРУ не найдут паленых свиноруских концов? Грош-цена тогда.
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12.04.2022 18:05 Ответить
..ФСБ, Господи прости...ФБР
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12.04.2022 18:11 Ответить
Зрозуміло,часи такі
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12.04.2022 18:18 Ответить
******а раша ввімкнула відволікалочки від Маріуполя

РУССКІЄ З РАШНІ, ВСІМ ВАМ ГОРІТИ У ПЕКЛІ, І ТИМ, ХТО ДАЄ НАКАЗИ І ХТО МОВЧИТЬ ПІД НИХ АБО АКТИВНО ЇХ ПІДТРИМУЄ
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12.04.2022 18:07 Ответить
Кацапи активують агентуру
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12.04.2022 18:11 Ответить
Одужання пораненим.
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12.04.2022 18:12 Ответить
ищите рашкины рога и копыта....
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12.04.2022 18:13 Ответить
Головне, щоб зараз московскі агенти не організували протести тупих американських мамаш про заборону зброї. Тоді буде кінець США.
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12.04.2022 18:15 Ответить
Штатам не треба розслаблятися, зараз ********* активую свою агентуру.
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12.04.2022 18:18 Ответить
A law enforcement source told Fox News Digital the suspect is wearing an orange construction vest. Sources initially reported the suspect, a Black male, was wearing what was believed to be an MTA uniform. He was also last seen in a gas mask and "carrying a book bag."
-------------
Негр тварюка.
Найдут
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12.04.2022 19:34 Ответить
Рука мацквы. Чтобы перебить трагические новости из Украины
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12.04.2022 19:43 Ответить
Пока ***** живое, теракты по миру не прекратятся. Омерикосам есть над чем задуматься.
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12.04.2022 20:10 Ответить
Лапті ликовиє шалят!

Вбийте ***** і все зло затихне.
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12.04.2022 20:13 Ответить
В Москве всё будет намного круче. Патрушев подсобит.
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12.04.2022 20:21 Ответить
36-я улица, я наю эту ветку. Там ходят поезда ДНР (Д - оранжевая ветка, Н и Р - жёлтая).
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12.04.2022 21:06 Ответить
 
 