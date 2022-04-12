Штайнмайер планировал визит в Киев, но Зеленский отказал во встрече из-за связей президента ФРГ с РФ, - Bild
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера из-за его тесных связей с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Как отмечает немецкое издание, Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля. Однако украинская сторона, по утверждению СМИ, якобы выступила против его визита.
"Из Киева в Офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент они не готовы ни к каким встречам. Однако нельзя исключать встречи в будущем", - пишет Bild.
Также сообщается, что причиной такой позиции Офиса президента стали тесные контакты Штайнмайера с РФ в последние годы. В частности, в должности министра иностранных дел Германии он поддерживал связь с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, Штайнмайер был сторонником "Северного потока - 2".
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13 грудня публічно повідомив міністр оборони Олексій Резніков виданню https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367669-reznikov-rozpoviv-ak-nimeccina-blokuvala-zakupivlu-zbroi-cerez-nato-dla-ukraini.html Financial Times . "Вони досі будують газопровід і водночас блокують наші оборонні озброєння. Це дуже несправедливо", - сказав Резніков.
"Німеччина з невідомої причини блокує закупівлю зброї, - уточнив міністр. - Британці обіцяли посприяти, оскільки самі стикалися з тим, що Німеччина блокувала їхні продажі озброєнь".
За його словами, закупівлі мали відбутися через агенцію НАТО з підтримки та постачання, але Берлін наклав вето на придбання Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем.Не тільки в такий спосіб фашисти пакостять Україні.Вже після введення санкцій фріци .в обхід санкцій.поставили окупантам обладнання подвійного(підсанкційного).яке може використовуватися у війскових цілях на суму більше як 300 млн зеленими.Фріци -за рашистським кораблем
Президент Германии Штайнмайер заявил, что страна будет поставлять оружие Украине.
Берлин будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала до недавнего времени.
При чём тут Зеленский ?