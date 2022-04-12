Штайнмайер планировал визит в Киев, но Зеленский отказал во встрече из-за связей президента ФРГ с РФ, - Bild

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера из-за его тесных связей с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как отмечает немецкое издание, Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля. Однако украинская сторона, по утверждению СМИ, якобы выступила против его визита.

"Из Киева в Офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент они не готовы ни к каким встречам. Однако нельзя исключать встречи в будущем", - пишет Bild.

Также сообщается, что причиной такой позиции Офиса президента стали тесные контакты Штайнмайера с РФ в последние годы. В частности, в должности министра иностранных дел Германии он поддерживал связь с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, Штайнмайер был сторонником "Северного потока - 2".

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