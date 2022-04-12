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НАТО (8633) Финляндия (903) членство в НАТО (1434) Швеция (968) Линде Анн (51)

Швеция и Финляндия сами решат, вступать ли в НАТО. Угрозы РФ недопустимы, - глава МИД Швеции Линде

нато

Швеция и Финляндия самостоятельно примут решение о том, нужно ли им присоединяться к НАТО.

Об этом заявила во вторник глава шведского МИД Анн Линде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Недопустимо, чтобы Россия угрожала Швеции и Финляндии. Наши граждане должны сами принимать решения в сфере безопасности", - приводит слова министра агентство ЭФЭ.

"Мир после 24 февраля отличается от того, чтоб было до этой даты. Швеция и Финляндия сами решат вопросы относительно своего будущего", - добавила Линде, находящаяся с визитом в Боснии и Герцеговине.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, стала ли неожиданностью для Кремля информация СМИ о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом и является ли это новой угрозой для России, заявил, что дальнейшее расширение НАТО не принесет дополнительной безопасности на европейский континент.

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Топ комментарии
+11
зараз і подивимось, нападе пуйло на ці країни, як на Україну, щоб вони в НАТО не були, 99.9% що ні... сцикотно
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12.04.2022 18:14
+5
переводя на простой язык послал русню вслед за русским кораблём
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12.04.2022 18:23
+4
Другий і третій фронт для Московії?
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12.04.2022 18:22
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зараз і подивимось, нападе пуйло на ці країни, як на Україну, щоб вони в НАТО не були, 99.9% що ні... сцикотно
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12.04.2022 18:14 Ответить
Швеция и Финляндия это тоже подарок ленина?????????
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12.04.2022 18:21 Ответить
Финляндия - да. 100%. Ленин дал ей независимость.
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12.04.2022 18:33 Ответить
Єлєно, Ви дурненька?
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12.04.2022 19:10 Ответить
Фінляндія - леніна
Швеція - петра першого
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12.04.2022 18:43 Ответить
❗️Россия начала стягивать войска к границе с Финляндией после заявлений о вступлении в НАТО.

На территории России по направлению к границе с Финляндией замечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.

Как назовете операцию?🤦🏼
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12.04.2022 19:28 Ответить
Другий і третій фронт для Московії?
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12.04.2022 18:22 Ответить
Швеция не граничит с россией, только Финляндия.
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12.04.2022 18:32 Ответить
Швеція має морський кордон з рашистами.
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12.04.2022 19:17 Ответить
переводя на простой язык послал русню вслед за русским кораблём
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12.04.2022 18:23 Ответить
Вперед, чухонцы! присоединяйте Карелию, пока есть возможность!
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12.04.2022 18:31 Ответить
Кацапка ты рамсы попутала?!Чухонцы,чурки,хохлы, хачи...звиздуй на на свое sRu...
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12.04.2022 20:19 Ответить
НАТО опять зассыт и будет ветировать вступление только чтобы не провоцировать рашку.
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12.04.2022 19:54 Ответить
Нормальная власть в интересах народа!А не "порешать посредине","рассмотреть в глаза","просто перестать стрелять".
Там где нет коррупции - Мордор бессилен...
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12.04.2022 19:56 Ответить
 
 