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армия РФ (18001) Денисова (996) дети (6331) шпионаж (1348) военные преступления (1371)

Российские оккупанты хотели "подкупить" детей, чтобы они были корректировщиками и шпионами, - Денисова

шпигунство

В некоторых регионах Украины оккупанты используют детей в качестве шпионов и корректировщиков огня.

Как информирует Цензор,НЕТ, об этом сообщает Людмила Денисова.

"В Харькове рашисты через Telegram пытались завербовать несовершеннолетнего, чтобы парень за денежное вознаграждение предоставлял информацию о позициях ВСУ на территории города. В Луганской области двое военных РФ лично предложили 16-летнему ребенку средства за информацию о местоположении и маршрутах передвижения украинских войск. Они заверили парня, что ему ничего не будет за это, поскольку он несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные действия являются грубым нарушением статьи 4 факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, которой установлен запрет вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста. Дети должны рассматриваться как пострадавшие независимо от стороны, которой дети были завербованы или иным образом вовлечены в военные действия.

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"Прошу Генерального прокурора обеспечить полное и объективное расследование по фактам незаконного вовлечения детей в военные действия. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", - отметила омбудсмен Людмила Денисова.

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Були і такі.
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12.04.2022 18:14 Ответить
Российский художник Юрий Анненков (1889 -1974) в своих дневниках делал зарисовки о Гражданской войне. Вот как он описывал свою дачу в Финляндии после того, как там побывали красноармейцы. "В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка: "Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила". Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: "Понюхай нашава гавна ладно ваняит". В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка: "Тов. Камандир". На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
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12.04.2022 18:15 Ответить
минуло більше 100 років
а кацапи не змінилися
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12.04.2022 18:59 Ответить
надо детям обязательно рассказывать о таких случаях и как себя вести в таких обстоятельствах, есть удаленное обучение, есть родители, телевизор, наконец...
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12.04.2022 18:18 Ответить

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12.04.2022 18:30 Ответить
 
 