Российские оккупанты хотели "подкупить" детей, чтобы они были корректировщиками и шпионами, - Денисова

В некоторых регионах Украины оккупанты используют детей в качестве шпионов и корректировщиков огня.

Как информирует Цензор,НЕТ, об этом сообщает Людмила Денисова.

"В Харькове рашисты через Telegram пытались завербовать несовершеннолетнего, чтобы парень за денежное вознаграждение предоставлял информацию о позициях ВСУ на территории города. В Луганской области двое военных РФ лично предложили 16-летнему ребенку средства за информацию о местоположении и маршрутах передвижения украинских войск. Они заверили парня, что ему ничего не будет за это, поскольку он несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные действия являются грубым нарушением статьи 4 факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, которой установлен запрет вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста. Дети должны рассматриваться как пострадавшие независимо от стороны, которой дети были завербованы или иным образом вовлечены в военные действия.

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"Прошу Генерального прокурора обеспечить полное и объективное расследование по фактам незаконного вовлечения детей в военные действия. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", - отметила омбудсмен Людмила Денисова.

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