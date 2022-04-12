Гендиректор Азовстали опроверг фейк оккупантов о якобы производстве биохимического оружия на комбинате

Генеральный директор комбината Азовсталь группы Метинвест Энвер Цкитишвили опроверг очередной фейк оккупантов о якобы производстве на комбинате биохимического оружия, о чем заявляет российская пропаганда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Цкитишвили, понимая, что армия оккупантов может стрелять по производственным объектам, Метинвест заранее позаботился о том, чтобы предприятия не могли навредить людям и не стали причиной техногенной или экологической катастрофы.

"Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения России в Украину. Химические реактивы, которые металлурги использовали в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все необходимые документы. Комбинат не имел и не имеет никакого отношения к разработке или хранению какого либо оружия, в том числе и биохимического. На "Азовстали" нет никаких секретных тоннелей с биохимическими лабораториями".

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Напомним, вечером 11 апреля появилось сообщение, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Белецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", удерживаемым бойцами полка "Азов". Военное руководство Украины проверяет информацию.